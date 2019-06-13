Тренировки по дружбе

13.06.19 14:17

© РИА Новости. Виталий Аньков

Interfax-Russia.ru – Российские и японские моряки готовятся к совместным учениям "Сарекс-2019".

Моряки российского большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и эскадренного миноносца морских сил самообороны Японии "Судзунами" провели во Владивостоке ряд тренировок в рамках подготовки к совместным учениям по поиску и спасению на море "Сарекс-2019".

"Проведены базовые тренировки по организации связи, досмотру "захваченного пиратами" судна, а также выполнена рекогносцировка (разведка для получения сведений о противнике, производимая лично командиром – ИФ) вертолетных площадок кораблей, которые будут задействованы в учении", – сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ).

Отмечается, что во время тренировок оба судна находились у причала.

"Непосредственно перед выходом в море пройдет тактическая "летучка", в которой примут участие руководители учения "Сарекс-2019" и командиры кораблей", – добавили в ТОФ.

Как сообщалось, японский эсминец "Судзунами" прибыл во Владивосток 10 июня. Командующий ТОФ, адмирал Сергей Авакянц поприветствовал иностранных моряков и выразил надежду на то, что гости из Страны восходящего солнца получат самые лучшие впечатления о городе и его жителях. Также он заявил, что руководство флота готово к дальнейшему сотрудничеству, если у японской стороны появятся предложения по "расширению рамок и повышению статуса заходов судна".

"Главная цель подобных визитов – укрепление взаимопонимания между моряками двух стран и формирования атмосферы дружбы и доверия в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР)", - заявил адмирал.

В свою очередь капитан 1 ранга Хитоси Симидзу поблагодарил командование ТОФ за оказанный экипажу корабля теплый прием и заверил, что визит японского корабля и совместное учение "Сарекс-2019" подтверждает стремление двух стран к сотрудничеству и практическому взаимодействию.

В рамках деловой программы 100 моряков Тихоокеанского флота взошли на борт "Судзунами", а их японские "коллеги" в свою очередь впервые побывали на большом противолодочном корабле "Адмирал Пантелеев". Кроме того, моряки из Страны восходящего солнца посетили мемориальный комплекс "Подводная лодка С-56" и музей ТОФ, а также познакомились с достопримечательностями Владивостока.

Вместе с тем, визит японского эсминца "Судзунами" стал большим событием и для простых жителей Владивостока. 11 и 12 июня на судне (которое в эти дни было открыто для посетителей) побывало более 2 тыс. человек. Ранее корабль МССО Японии посещал Владивосток в ноябре 2017 года.

По информации пресс-службы Тихоокеанского флота РФ, совместное российско-японское двустороннее учение по поиску и спасению на море "Сарекс-2019" (Sarex - Search and Rescue Exercise) пройдет в заливе Петра Великого 15 июня.

В прошлом году учения проводила у себя японская сторона. Так, "Сарекс-2018" прошли в рамках делового визита кораблей ВМС Российской Федерации на базу морских сил самообороны Японии Майдзуру в июле минувшего года. Тогда в учении приняли участие пять кораблей. Среди них большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц", "Адмирал Виноградов", средний морской танкер "Печенга" (РФ), а также эскадренный миноносец "Асагири" и корабль обеспечения "Хиути" (Япония). Моряки двух стран провели совместные тренировки по связи и тактическому маневрированию, а также поиску и спасению выпавшего за борт человека и его эвакуации. Для этих целей был задействован отечественный многоцелевой палубный вертолет Ка-27ПС. Также во время учений был отработан комплекс работ по оказанию помощи условно аварийному судну.

Как сообщалось, решение о проведении российско-японских учений "Сарекс-2019" было принято на переговорах между министрами иностранных дел и обороны двух стран в формате "2+2" в мае этого года.

"Договорились укреплять связи в военно-морской области. Продолжим практику проведения совместных учений по поиску и спасению на море. Очередное российско-японское учение SAREX пройдет в июне в акватории залива Петра Великого", – заявил тогда журналистам глава Минобороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу.

Он также сообщил, что во время переговоров министры условились, что в октябре-ноябре Японию посетит главнокомандующий ВМФ России.

Кроме того, по словам генерала, стороны договорились продолжить обмен специалистами военно-образовательных и научных учреждений (всего в 2019 году планируется провести более 30 совместных мероприятий по военной линии).

"Также приветствуем решение японской стороны направить Центральный оркестр Сухопутных сил самообороны Японии на 12-й Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня", который пройдет с 23 августа по 1 сентября в Москве", – заключил Шойгу.

В свою очередь его японский коллега Такэси Ивая подчеркнул, что "посещение Японии высшим руководством Военно-Морского Флота России состоится впервые после 18-летнего перерыва".

"Мы надеемся на укрепление взаимопонимания и доверия между военно-морскими силами наших стран", – сказал он.

Как сообщалось, 6 июня президент РФ Владимир Путин заявил о своем стремлении к мирному договору с Японией.

"Я точно знаю, что премьер Абэ хочет этого, стремится к достижению подписания мирного договора. И я этого тоже хочу", – сказал глава российского государства на встрече с руководителями международных информационных агентств.

Президент напомнил, что переговоры по межеванию границ на протяжении длительного времени велись и с Китаем, однако стороны смогли вывести отношения на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.

"Нам нужно стремиться к созданию таких же условий с Японией", – сказал он.

Вместе с тем президент отметил, что в настоящее время Россия озабочена военным сотрудничеством Японии и США, и выразил надежду, что Токио будет с уважением относиться к этому беспокойству. Так, Путин рассказал о намерении США построить в Окинаве новую взлетно-посадочную полосу для одного из подразделений американской армии.

"Мы не подвергаем сомнению права Японии обеспечить свою безопасность теми средствами, которые она считает наиболее эффективными и нужными. Это суверенное право любой страны. Но Россия должна думать о своей безопасности и о том, что может измениться в регионе. Исходим из того, что японская сторона будет с уважением относиться к нашим озабоченностям. Это предмет переговоров", – заключил президент РФ.

Обозреватель Наталья Пономарева

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