Завершенное дело

13.06.19 15:28

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

Interfax-Russia.ru – Пентагон из-за покупки Анкарой российских систем ПВО прекратил обучение турецких военнослужащих для F-35. Турция по-прежнему не отказывается от С-400, считая этот вопрос закрытым.

США неоднократно заявляли, что исключат Турцию из участия в программе по закупке или использованию новейших американских истребителей-бомбардировщиков F-35 в случае завершения выполнения контракта по приобретению у России системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400.

Анкара является партнером американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin по развитию программы создания F-35 – Турция изготавливает детали фюзеляжа, шасси и дисплеев кабины пилотов, а также планирует приобрести 100 самолетов F-35.

В Вашингтоне опасаются, что приобретение Анкарой С-400 позволит рассекретить системы F-35 и самолеты станут уязвимыми для российской системы ПВО.

Так, по мнению и.о.помощника главы Пентагона по вопросам международной безопасности Кэтрин Уилбаргер, приобретение Турцией российской системы ПВО С-400 будет иметь разрушительные последствия для взаимодействия Анкары с НАТО.

"Завершение этой сделки будет разрушительным не только для программы F-35, в рамках которой Запад поставил передовое вооружение в сфере обороны в воздухе, но и подорвет взаимодействие Турции с НАТО - ключевой аспект обороны альянса", – заявила в конце мая Уилбаргер, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне.

По ее словам, С-400 – это российская система, разработанная, чтобы сбивать самолеты, подобные F-35.

"И нельзя себе представить, чтобы Россия не воспользовалась, такой возможностью", – подчеркнула она.

Президентам США и Турции Дональду Трампу и Реджепу Тайипу Эрдогану в ходе телефонных переговоров в мае удалось договориться о создании совместной рабочей группы для обсуждения ситуации с покупкой Анкарой российских систем ПВО.

Однако, как сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных турецких и американских официальных лиц, лидеры двух государств разошлись во мнении относительно того, каковы должны быть точные функции этой группы. Также неясно, когда группа может начать работу и как долго эта работа может продлиться.

Между тем в Вашингтоне по-прежнему не видят, как Турция может развеять опасения Соединенных Штатов относительно приобретения ею российской системы ПВО.

"С нашей точки зрения нет никаких мер, которые могли бы уменьшить нашу обеспокоенность по этому поводу", – заявил исполняющий обязанности заместителя помощника министра обороны США по делам Европы и НАТО Эндрю Уинтернитц.

По его словам, американская сторона убеждена, что РФ при помощи радаров С-400 может получить важную информацию о характеристиках истребителей-бомбардировщиков США F-35. Власти США пока не приняли решения о своих действиях в случае передачи Турции российских систем ПВО, но рассчитывают, "что в итоге Турция откажется от этих систем".

Впрочем, запрет на поставки Турции американского истребителя уже содержится в проекте военного бюджета, представленного на текущей неделе председателем комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей американского конгресса Адамом Смитом.

В проекте документа говорится, что запрет на поставки истребителей и соответствующих материалов к нему будет введен, если "Турция получит в свое распоряжение систему ПВО С-400".

В то же время, оговаривается, что этот запрет может быть снят, если Турция приобретет С-400, "а затем откажется от этой системы вместе со всем оборудованием, материалами и персоналом" связанным с российской ЗРС, а также "предоставит надежные гарантии того, что не будет обладать этой системой в будущем".

А на днях Пентагон уже принял решение о прекращении обучения 26 турецких военных по программе F-35.

"Представители ВВС США были обеспокоены тем, что этим летом может быть прекращено участие Турции в программе F-35, если она будет реализовывать планы по приобретению российских систем ПВО С-400", – сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на неназванного чиновника из Минобороны.

Официальный представитель Пентагона Майк Эндрюс подтвердил, что 26 турецких пилотов больше не тренируются в рамках проекта F-35.

Кроме того, как сообщили на прошлой неделе американские СМИ, и.о.главы Пентагона Патрик Шанахан предупредил Анкару, что США полностью свернут сотрудничество с ней по программе F-35, если до 31 июля турецкая сторона не откажется от получения российских систем ПВО С-400.

В письме своему турецкому визави Шанахан также заявил, что покупка С-400 "подталкивает Турцию к чрезмерной стратегической и экономической зависимости от России и подорвет потенциал очень сильной турецкой оборонной промышленности".

При этом Шанахан предупредил, что у Турции еще есть время, "чтобы поменять позицию по С-400".

Тем не менее, турецкий президент надеется убедить Трампа в том, что, несмотря на приобретение российских ЗРС С-400, Турция должна продолжить участие в программе, связанной с американскими истребителями F-35.

Выступая по местному телевидению, Эрдоган заявил о своем желании "обсудить этот вопрос по телефону и вернуть его из нынешней ситуации туда, откуда мы начали" еще до намеченной его встречи с Трампом "на полях" G20 в Японии.

Он также рассчитывает, что Трамп ответит, почему США "исключают Турцию из проекта по F-35 по причинам, не имеющим рациональной или же законной основы". Кроме того, он напомнил, что помимо планов закупки 100 истребителей F-35 Турция инвестировала в эту программу значительные средства.

"Мы уже вложили в нее $1,25 млрд", – сказал Эрдоган.

При этом он подтвердил, что Турция не намерена отказываться от контракта по С-400.

"Смотрите, я же не говорю, что Турция приобретет оборонительные системы С-400, я говорю, что мы уже их приобрели", – подчеркнул турецкий лидер, добавив, что рассчитывает на поставки ЗРС уже в следующем месяце.

Эрдоган подчеркнул, что С-400 – оборонительная система, необходимая Турции в целях самообороны.

"Разве мы не просили такую систему у Америки? Просили. Они поставили? Нет", – напомнил он.

Анкара со своей стороны считает, что сделка по закупке российских ЗРС С-400 является решенным вопросом, и она не намерена ее пересматривать.

Как заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, аргументы, содержащиеся в полученном Анкарой письме Шанахана, не заставят турецкую сторону отказаться от получения российских систем ПВО.

"Формулировки и сама суть письма министра обороны США Шанахана недопустимы, и они не вынудят Турцию отказаться от уже принятых решений. Если есть опасения по поводу С-400, мы должны учредить рабочую группу с участием НАТО ", – приводит слова министра газета Daily Sabah.

Ранее это письмо раскритиковал министр обороны Турции Хулуси Акар, отметивший, что оно было "не в духе союзничества".

В Кремле подтверждают, что поставки российских зенитных ракетных систем С-400 Турции запланированы на июль, и отмечают, что все соответствующие договоренности между Москвой и Анкарой исполняются в срок.

Всего Турция приобретает четыре дивизиона зенитных ракетных систем большой дальности С-400 "Триумф", сумма контракта составляет $2,5 млрд.

Обозреватель Анастасия Николаева

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