За энергетическую безопасность

14.06.19 15:37

© РИА Новости. Алексей Витвицкий

Interfax-Russia.ru – США подготовили новые санкции против "Северного потока-2", предлагая взамен российского газа "стабильную и надежную американскую энергию".

Сенатор Джон Баррассо внес в американский Конгресс законопроект, который предусматривает введение ограничительных мер в отношении проекта "Северный поток-2" и иных российских газопроводов.

В заявлении пресс-службы сенатора отмечается, что законопроект "предусматривает введение санкций против "Северного потока-2", по которому будет транспортироваться газ из России в Германию, а также против других российских газопроводов".

"Закон о сотрудничестве в области энергетической безопасности с союзниками в Европе, или Акт ESCAPE, укрепляет энергетическую безопасность, предоставляя им стабильную и надежную американскую энергию", - считает сенатор.

Помимо этого, в документе подчеркивается, что "некоторые европейские союзники США все больше зависят от российского газа, и Россия продолжает подрывать мир и безопасность в Европе с помощью различных механизмов, включая использование энергии в качестве геополитического оружия".

"Трубопровод "Северный поток-2", который будет транспортировать природный газ из России в Германию, сделает Европу еще более зависимой от российского газа, подорвав диверсификацию европейских источников энергии, поставок и маршрутов", - уверен сенатор Баррассо.

Ранее на этой неделе с угрозой ввести односторонние санкции в отношении участников строительства газопровода "Северный поток-2" выступил президент США Дональд Трамп. "Мы защищаем Германию от России, а Россия получает миллиарды и миллиарды долларов от Германии за газ", - сказал он на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой в Вашингтоне.

При этом Трамп отметил, что альтернативным источником для ФРГ может стать сжиженный природный газ из США.

Между тем, по подсчетам экспертов, общая экономическая выгода проекта для ЕС на основе данных о бюджете капитальных затрат составляет 9,9 млрд евро.

В конце мая компания Arthur D. Little (ADL) опубликовала исследование "Экономическое воздействие "Северного потока - 2" на экономику ЕС и России на этапе строительства" и проанализировала роль проекта в создании новых рабочих мест и формировании ВВП.

В сравнении с заключением исследования 2017 года, проведенного на этапе осуществления основных закупок, в период строительства капитальные инвестиции в странах ЕС и за его пределами практически удвоились. Более 1 тыс. подрядчиков из стран ЕС и России принимают участие в реализации проекта. Среди них как крупные международные компании, поставляющие материалы или выполняющие различные проектные работы, так и предприятия малого бизнеса, предлагающие экспертные услуги.

В целом, по подсчетам экспертов, на протяжении 5 лет инвестиции в реализацию этого проекта создадут в ЕС около 57,5 тыс. полноценных рабочих мест, что добавит дополнительно 4,7 млрд евро к ВВП в различных секторах экономики ЕС.

ADL оценила не только эффекты, непосредственно связанные с реализацией проекта, но также и воздействие на экономику в целом.

Наиболее значительное экономическое влияние проекта "Северный поток-2" наблюдается в странах, непосредственно связанных с реализацией газопровода (Россия, Германия, Финляндия, Дания и Швеция), в странах, активно работающих в оффшорной нефтегазовой отрасли (Нидерланды, Великобритания, Норвегия и Италия), а также в странах, в которых находятся штаб-квартиры международных компаний.

"В то время, когда во всем мире в нефтегазовой сфере наблюдается экономический спад и сокращение рабочих мест, данное исследование наглядно демонстрирует экономические выгоды от таких крупных энергетических инфраструктурных проектов, как "Северный поток-2", - отметил партнер ADL по энергетике и снабжению Михаэль Крузе.

В Кремле также обращают внимание на то, что "Северный поток-2" лишь укрепит энергобезопасность Европы, однако невыгоден США, поскольку составит серьезную конкуренцию американским производителям природного газа.

Как считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, именно это является причиной попыток США создавать препятствия для реализации проекта. "Вместо честной конкуренции они предпочитают вести себя как во времена Дикого Запада", - заявил он в конце мая в интервью на телеканале RT.

Впрочем, в ФРГ не собирается менять позицию по данному проекту. "Наша общая позиция по экстратерриториальным санкциям также ясна: мы их отвергаем", - заявила "Интерфаксу" представитель Минэкономики Германии.

Она отметила, что газопровод "Северный поток-2" - это коммерческий проект: "Речь идет о бизнес-проекте, который, само собой разумеется, должен соответствовать действующему национальному и европейскому праву".

При этом в Минэкономики ФРГ напомнили, что при реализации проекта должны быть приняты во внимание законные интересы Украины, а Германия хочет решения, которое бы совмещало интересы всех вовлеченных в эту ситуацию сторон.

Строительство газопровода "Северный поток-2" в настоящее время активно продолжается, на территории Германии строится станция приемки газа. Нет только одного разрешения на стройку по дну Балтийского моря - от властей Дании, хотя компания-оператор подала заявки на разные маршруты прокладки трубы.

Бывший канцлер ФРГ, председатель комитета акционеров Nord Stream 2 AG (оператор газопровода) Герхард Шредер выразил надежду, что позиция Дании, которая до сих пор не согласовала прохождение "Северного потока-2" через национальные воды, изменится после выборов в стране и формирования нового кабинета министров.

"В то время как в России, Швеции, Финляндии и Германии уже во всю ведутся строительные работы, в Дании мы по-прежнему ожидаем согласования на строительство. Возможно, это связано с давлением со стороны США и Украины", - предположил он на деловом завтраке на ПМЭФ-2019.

По словам Шредера, таким образом Дания ставит себя в противовес странам партнерам - Германии и Европейскому Союзу. "И действительно противоречит обеспечению устойчивых и безопасных поставок природного газа. И следует сказать, что это противоречие действующему европейскому праву, ибо соглашения нет, и непонятно почему разрешение на строительство до сих пор не получено", - отметил он.

Как сообщил журналистам председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в кулуарах ПМЭФ, строительство участка "Северного потока-2" в Дании займет максимум пять недель. "Участок, который в Дании есть, даже независимо от маршрута, он очень короткий - плюс-минус 130 километров", - пояснил Миллер.

К началу июня в Балтийском море уложено более 1 тыс. 402 км газопровода - свыше 57% от его протяженности. "Северный поток-2" строится с двух судов-трубоукладчиков со скоростью более 8 км в сутки. Длина датского участка составляет 140 км из примерно 1,2 тыс. км общей трассы газопровода.

Обозреватель Анастасия Николаева

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