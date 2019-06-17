Претенденты на власть

17.06.19 12:49

© РИА Новости. Руслан Кривобок

Interfax-Russia.ru – Шесть кандидатов, в том числе врио главы региона, претендуют на пост губернатора Сахалинской области.

К настоящему времени о своем желании побороться за кресло главы Сахалинской области заявили шесть кандидатов. Первым документы в областную избирательную комиссию для участия в предстоящих выборах подал врио губернатора региона Валерий Лимаренко. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Друзья, я принял важное решение - выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора Сахалинской области. Вчера (12 июня – ИФ) подал документы. Вчера подал документы. Проблем в регионе немало, но у меня есть понимание, как их решить. А главное – у меня есть сильная команда. Моя команда – это вы, сахалинцы и курильчане", – написал Лимаренко 13 июня.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин назначил Валерия Лимаренко на должность временно исполняющего обязанности губернатора Сахалинской области 7 декабря 2018 года. Позднее чиновник заявил, что собирается участвовать в выборах главы региона в сентябре 2019 года в качестве самовыдвиженца.

Вслед за Лимаренко (на следующий день) документы на участие в выборах главы региона подали первый секретарь областного отделения партии "Коммунисты России" Дмитрий Зенкин, депутат Госдумы от партии КПРФ Алексей Корниенко и депутат Областной думы Дмитрий Флеер, представляющий ЛДПР.

"Поданные ими документы избирательная комиссия рассмотрела, разрешив им открыть специальные избирательные счета кандидатов", – сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" председатель областной избирательной комиссии Виктория Черкасова.

Еще четыре дня спустя о своем желании побороться за губернаторское кресло заявили Дмитрий Кочергин от "Коммунистической партии социальной справедливости" и самовыдвиженец Светлана Иванова.

"В понедельник (17 июня - ИФ) состоялось заседание областной избирательной комиссии. Рассмотрели документы от двух кандидатов – самовыдвиженца Светланы Ивановой и кандидата от политической партии "Коммунистическая партия социальной справедливости" Дмитрия Кочергина. В соответствии с законом им дано разрешение на открытие специальных избирательных счетов кандидатов", – сообщила Черкасова.

По ее словам, Иванова – депутат Сахалинской областной думы, жительница Южно-Сахалинска, Кочергин работает в исполкоме "Коммунистической партии социальной справедливости", живет в Москве.

Черкасова напомнила, что документы на участие в выборах принимаются до 1 июля. Затем, избирком рассмотрит документы претендентов (в течение 10 дней) и примет решение относительно их регистрации в качестве кандидатов в губернаторы Сахалинской области. Самим же претендентам за этот период необходимо пройти так называемый "муниципальный фильтр": кандидатам от партий – получить не менее 30 подписей в свою поддержку от депутатов муниципальных собраний, а самовыдвиженцам – собрать около 2 тыс. подписей избирателей.

Как сообщалось, 6 июня на пленарном заседании депутаты Сахалинской областной думы назначили досрочные выборы главы региона на 8 сентября (в Единый день голосования). В этот же день жителям Южно-Сахалинска предстоит выбрать и новый состав Городского собрания.

"В связи с тем, что бывший губернатор региона Олег Кожемяко сейчас возглавляет Приморский край, необходимо назначить досрочные выборы губернатора Сахалинской области. Решение о проведении выборов облдума должна принять не ранее, чем за 100 дней, и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. В соответствии с федеральным законодательством, выборы главы региона могут состояться в единый день голосования", – сообщила депутат Наталья Коршунова.

Как полагает генеральный директор Института региональных проблем (ИРП, г. Москва) Дмитрий Журавлев, хоть Сахалин в плане политических настроений – регион непредсказуемый, шансы на победу в губернаторских выборах у Лимаренко достаточно велики.

"Сахалин – это регион-сюрприз. Но это знаем не только мы, но и врио губернатора. Человек, который сейчас баллотируется (имеется в виду Лимаренко – ИФ), он боец. Я думаю, что он победит, да, в непростой борьбе, но победит, потому что должен готовиться к сюрпризам. Ведь если мы смотрим на эти сюрпризы из Москвы и Санкт-Петербурга, но он смотрит на них из Южно-Сахалинска", – сказал политолог.

Напомним, что действующий врио главы Сахалинской области Валерий Лимаренко родился 19 октября 1960 года в Харькове. В 1983 году он закончил Харьковский авиационный институт, получив специальность инженер-механик.

Свой трудовой путь Лимаренко начал в Российском федеральном ядерном центре Всероссийской НИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ). С 1996 по 2001 год трудился заместителем председателя Думы города Сарова по экономике и финансам. С 2001 по 2003 год занимал пост министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области.

С 2003 по 2005 год Лимаренко работал главным федеральным инспектором по Нижегородской области при аппарате полномочного представителя президента РФ в Приволжском Федеральном округе. С 2005 по 2007 год чиновник являлся замгубернатора и заместителем председателя правительства Нижегородской области по строительству, энергетике, жилищно-коммунальному хозяйству и информационным технологиям.

В мае 2007 года Лимаренко возглавил Нижегородский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и изыскательский институт "Атомэнергопроект" (ФГУП НИАЭП). Затем, с ноября 2011 года стал президентом АО "Атомстройэкпорт", еще через год - президентом АО "НИАЭП" - управляющей организации "Атомстройэкспорт", "Атомэнергопроект" и "Атомпроект". В 2016 году Лимаренко работал руководителем инжинирингового дивизиона Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", а затем стал президентом инжиниринговой компании "АСЭ" (Инжиниринговый дивизион Госкорпорации "Росатом", прежнее название - "НИАЭП") и руководителем Группы компаний ASE. С 7 декабря 2018 году был назначен временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области.

Как сообщается на сайте регионального правительства, в 2018 году Валерий Лимаренко получил доход в размере почти 90 млн рублей. Также в собственности у врио губернатора находятся три земельных участка общей площадью более 6,5 тыс. кв. м. и два жилых дома (в долевой и совместной собственности) площадью 679 и 653,9 кв. м.

На Лимаренко также записана квартира в общей долевой собственности площадью 98,6 кв. м, три помещения в индивидуальной и долевой собственности общей площадью более 1,3 тыс. кв. м, одно здание в долевой собственности площадью 284 кв. м. Вся недвижимость чиновника находится в РФ. Из автотранспортных средств в его декларации указаны два прицепа МЗСА 817710 и МЗСА 821711.

Супруга руководителя региона в прошлом году заработала более 2,5 млн рублей. На нее записаны три земельных участка в индивидуальной и долевой собственности общей площадью почти 9,4 тыс. кв. м., два жилых дома площадью 679 и 653,9 кв. м. Она также имеет три квартиры (площадью 48 кв. м, 71,9 кв. м, 68,1 кв. м) в индивидуальной собственности и одну квартиру (площадью 98,6 кв. м) в долевой собственности, здание в долевой собственности площадью 284 кв. м. Все ее недвижимое имущество находится в РФ. Также в собственности жены Валерия Лимаренко находится автомобиль Mercedes-Benz GLE 300.

Обозреватель Наталья Пономарева

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