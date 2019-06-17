Драка с последствиями

17.06.19 13:36

Interfax-Russia.ru – Конфликт между жителями пензенского села Чемодановка и местными цыганами привел к гибели человека. Ситуацию взял на контроль приволжский полпред.

Конфликт между жителями села Чемодановка (Бессоновский район Пензенской области) произошел 13 июня. По данным местных СМИ, драка произошла из-за случая рядом с водоемом. Как утверждают одни очевидцы, смуглый мужчина пристал к маленькой девочке; по версии других, отбиваться на пруду пришлось девушкам-подросткам от ровесников. В итоге – взрослые жители села пошли защищать права обиженных.

"Когда это дошло до мужей и до отцов, мы хотели вчера встретиться и поговорить мирно, знали, кто это, откуда. Рассказываю, как мне – очевидец, он был там: подъехали к дому, но их там встретили с камнями, шифером, с палками и ножами, разговора не получилось", – рассказал один из жителей села.

По информации СМИ, жители села провели митинг и перекрыли федеральную трассу.

В Бессоновском районе был введен план "Вулкан" по предотвращению массовых беспорядков, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД.

По данным следствия, в ходе конфликта пострадали пять человек: двое были госпитализированы, трое получили различные телесные повреждения, не представляющие угрозу для жизни. Один из потерпевших, поступивших в лечебное учреждение Пензы, скончался на следующий день от черепно-мозговой травмы.

Сначала следователи возбудили уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Позже уголовное дело переквалифицировано на п.п."ж, и" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений) и ч.3 ст.30 и п.п."а, ж, и" ч.2 ст.105 УК РФ (покушения на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений).

За сутки следователи допросили 21 свидетеля, провели 22 обыска, 9 осмотров места происшествия, назначили ряд экспертиз, что позволило установить и задержать троих жителей Чемодановки – участников конфликта. В органы внутренних дел для установления обстоятельств конфликта было доставлено 174 человека.

15 июня председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин принял решение передать уголовное дело об убийстве жителя села Чемодановка Пензенской области в Главное следственное управление СК РФ "в целях наиболее полного, объективного и оперативного расследования".

Для оказания практической помощи в расследовании на место были направлены опытные следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства. Бастрыкин поручил "предельно оперативно провести комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех причин и условий произошедшего, а также предпосылок к случившемуся".

Глава ведомства потребовал установить и привлечь к уголовной ответственности всех виновных, в том числе должностных лиц, сотрудников органов правопорядка и профилактики, игнорировавших тревожные сигналы от местных жителей и не предпринявших должных и своевременных мер по стабилизации обстановки.

16 июня сотрудники правоохранительных органов задержали еще 12 участников конфликта. По информации СКР, двое из ранее задержанных арестованы, в отношении третьего было решено получить медицинское заключение о состоянии его здоровья и уже после принимать решение об аресте. Все трое признали свое участие в конфликте.

Еще 14 июня в село прибыл губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, пообещавший оставаться на месте событий до нормализации обстановки.

"Я буду находиться в селе столько, сколько потребуется для нормализации обстановки. Мы должны обеспечить безопасность всех граждан. Другого пути у нас нет, но все разногласия должны решаться мирным путем", – сказал Белозерцев.

Он подчеркнул, что "произошла трагедия, но это не значит, что надо мстить и убивать".

"Все мы – граждане Российской Федерации, и это значит, что наказать виновных нужно в рамках закона нашей страны. Для проживания того или иного гражданина должно быть законное основание. Если нет оснований для проживания, к ним будут приниматься меры, чтобы здесь они не проживали. По каждой ситуации мы разберемся", – заявил глава региона.

Губернатор назвал проблему "серьезной", и сказал, что взял ситуацию под личный контроль.

"Сформирован координационный штаб. Для предотвращения возможных конфликтов улицы в селе будут патрулироваться сотрудниками полиции и Росгвардии. Уже возбуждены уголовные дела и проводятся следственные действия", – отметил Белозерцев.

После схода он посетил семью погибшего, сообщив, что все расходы по проведению траурных мероприятий власть возьмет на себя, а также окажет семье любую другую необходимую помощь.

Кроме того, глава региона пообещал благоустроить Чемодановку, в том числе решить все вопросы, касающиеся водоснабжения, уличного освещения, транспорта, социальной защиты населения.

Белозерцев покинул село 16 июня. При этом, как рассказала агентству "Интерфакс-Поволжье" пресс-секретарь главы региона Дина Черемушкина, в Чемодановке продолжили работу сотрудники полиции, Росгвардии.

По ее данным, в селе продолжает действовать план "Вулкан" по предотвращению массовых беспорядков.

"Усилена охрана общественного порядка, комендантский час в селе не введен", - добавила Черемушкина.

Она сообщила, что, согласно актуальным данным на 1 июня, в Чемодановке проживает 7 тыс. 521 человек, при этом по национальному составу: 4 тыс. 441 русских, 650 цыган и представители иных этнических групп - мордва (1 тыс. 965 человек), чуваши (60 человек), татары (50 человек) и другие.

Со своей стороны полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров потребовал максимально быстро стабилизировать ситуацию в селе.

"Я понимаю людей, которые живут в Чемодановке. Задача органов власти и правоохранительного блока области обеспечить спокойную жизнь граждан, решение проблем, выяснение причин с целью недопущения подобных случаев в будущем", – заявил полпред.

Комаров поручил главе региона в ежедневном режиме докладывать о расследовании уголовного дела и мерах по обеспечению общественной безопасности. Кроме того, он потребовал от властей области в кратчайшие сроки разработать дорожную карту по улучшению социально-экономической ситуации в Чемодановке на ближайшую перспективу с указанием ответственных лиц и источников финансирования.

По словам полпреда, необходимо провести компетентное и бескомпромиссное расследование причин и обстоятельств происшествия и максимально быстро стабилизировать ситуацию.

В Совете при президенте РФ по правам человека (СПЧ) видят причины массовой драки в Чемодановке в долгом игнорировании конфликта местными властями.

"Думаю, правоохранительные органы быстро разберутся с ситуацией. Проблема в том, что длительное время на это не обращали внимание участковые, другие местные органы, что позволило конфликту вылиться в открытое противостояние", – заявил "Интерфаксу" зампредседателя СПЧ Евгений Бобров

В свою очередь во Всемирном русском народном соборе (ВРНС) в связи с конфликтом в Чемодановке призвали ужесточить наказание за преступления межэтнического характера и посоветовали коренному населению воздержаться от самостоятельного разрешения таких конфликтов.

"Только максимально открытое и оперативное расследование возникающих конфликтов такого рода способно успокоить людей. Виновники конфликтов должны задерживаться безотлагательно, а совершенные ими преступления не должны квалифицироваться по неадекватно мягким статьям", - говорится в заявлении правозащитного центра ВРНС, переданном в "Интерфакс".

Обозреватель Анастасия Николаева

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