Под защитой двух стран

18.06.19 11:59

© РИА Новости. Игорь Онучин

Interfax-Russia.ru – Прокуратуры России и Китая договорились вместе защищать реку Амур от загрязнений.

Генпрокурор России Юрий Чайка и Верховный народный прокурор КНР Чжан Цзюн согласовали программу сотрудничества по вопросам правовой защиты окружающей среды на 2020-2021 год. Документ был подписан в рамках "круглого стола" по вопросам защиты прав на объекты интеллектуальной собственности и окружающей среды 18 июня в Хабаровске. По мнению генпрокурора РФ, программа создаст необходимый юридический механизм взаимодействия прокуратур КНР и России в сфере экологической безопасности.

"Обеспечение экологической безопасности в районе реки Амур - важнейшая задача для наших государств. Подтверждаем с нашей стороны нацеленность на совместную работу и готовность оказывать необходимую поддержку китайским коллегам на благо наших стран", – заявил Юрия Чайки перед подписанием документа.

По его словам, в рамках программы прокурорам двух стран предстоит не только обмениваться опытом в ходе совместных семинаров, но также делиться аналитическими материалами и наработками по направлениям надзора.

Генпрокурор выразил надежду, что знания и опыт, накопленные за годы работы Амурской бассейновой природоохранной прокуратурой, а также ее методики проведения проверок в отношении коммерческих предприятий, будут интересны китайской стороне и помогут создать в КНР аналогичную структуру. Так, по мнению Чайки, река Амур будет надежно защищена с обоих берегов.

Генпрокурор Верховной народной прокуратуры Китайской народной республики Чжан Цзюнь в свою очередь отметил, что защита окружающей среды является важной темой и для его ведомства.

"Наша программа (подписанный документ – ИФ) является важным свидетельством для будущего сотрудничества и взаимодействия. В прошлом году мы уже учредили департамент надзора и защиты окружающей среды. Именно в этой сфере нам нужно больше учиться у вас", – сказал он.

Как рассказали в Генпрокуратуре РФ, наибольшую опасность для экосистемы реки Амур сегодня представляют природные пожары, то и дело возникающие по ее берегам.

"Значительный вклад в общий объем загрязнения вносят лесные пожары. Причем с обеих сторон реки Амур. В результате таких пожаров в экосистему водоема поступают органика, взвешенные вещества, нефтепродукты, соединения тяжелых металлов, а также возбудители инфекционных и других заболеваний", – сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере охраны окружающей среды и защиты арктической природы Генеральной прокуратуры РФ Евгений Надыршин.

Поэтому, по его словам, России и Китаю необходимо наладить конструктивное сотрудничество в том числе и по защите от трансграничных пожаров. И прокуратура, по мнению Надыршина, должна сыграть в этом одну из главных ролей.

"Всегда есть виновник каждого возгорания или перехода огня на объекты инфраструктуры. Мерами уголовного преследования мы можем оперативно реагировать на подобные факты при их обнаружении на территории наших стран", – подчеркнул он.

Вместе с тем, не меньшую опасность для Амура таят в себе и сточные воды с промышленных и социальных объектов, расположенных на его берегах. Так, по данным экологов, в среднем каждый год в реку сбрасывается порядка 234 тонн химических элементов и соединений, в том числе сульфаты, нефтепродукты, хлориды, жиры, нитраты, фосфор, масло, железо, фенолы и органические вещества. Все они отравляют экосистему реки (изменяется тепловой и химический состав воды, водоем утрачивает способность к самоочищению), а вода из нее становится грязной и непригодной для питья.

Ситуацию усугубляет еще и тот факт, что Амур протекает по территории сразу трех государств – России, Китая и Монголии, каждое из которых имеет свои режимы использования водных ресурсов. Например, у стран отличаются нормы судоходства и правила размещения промышленных объектов у бассейна реки. Кроме того, каждая из сторон продолжает строить дамбы вдоль линии берега, что изменяет русло Амура. Как полагают экологи, спасти ситуацию могли бы общие для всех трех государств правила пользования ресурсами реки, а также более ответственное отношение к ее защите.

Впрочем, как сообщает Министерство природных ресурсов Хабаровского края со ссылкой на Дальневосточное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), по состоянию на 17 июня в водах реки Амур не было выявлено превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ.

Также защитить экосистему Амурского бассейна поможет создание трех новых природных заказников – "Тугурский", "Майский" и "Арсеньевский". По данным Минприроды Хабаровского края, это позволит взять под охрану бассейны рек Тугур и Майя в Тугуро-Чумиканском районе, а также всю зону за Амуром на стыке Хабаровского и Амурского районов.

"Заказник "Тугурский" будет носить имя известного путешественника и исследователя Александра Миддендорфа. Как и в случае с заказником "Майский", статус позволит защитить весь природный комплекс тех мест. Бассейны рек – целая экосистема, которая включает в себя ценные породы деревьев, биологические виды. Кроме того, обе реки – нерестовые. Взяв их под контроль, мы решим большой перечень экологических вопросов", – сообщил председатель комитета по охране окружающей среды министерства природных ресурсов региона Алексей Сабитов.

Третья территория, которой, по мнению чиновника, необходимо как можно скорее присвоить статус особо охраняемой – левобережье Нижнего Приамурья, граничащее с Еврейской автономной областью (ЕАО). Это место рассматривается как перспективная зона для обитания Амурского тигра. Ученые уже не раз отмечали появление там краснокнижного хищника.

"В проектируемом заказнике "Арсеньевский" происходит контакт трех флор: маньчжурской, урало-сибирской и охотско-камчатской. Там преобладают кедрово-широколиственные и темнохвойные леса, в которых обитает более 20 видов животных. Флора содержит не менее 600 видов сосудистых растений. Эти места идеально подходят для тигра. Более того, раньше тигры здесь уже водились, но затем покинули территорию, а теперь вновь возвращаются", – пояснил председатель комитета.

Создать заказники "Тугурский" и "Майский" планируется к концу 2019 - началу 2020 года. По ним уже прошли общественные слушания, в ходе которых жители Тугуро-Чумиканского района поддержали оба проекта и даже просили ускорить создание ООПТ, так как в районе начинают вырубать лес. Вопрос по организации третьего заказника пока еще рассматривается, но документы по нему подготовлены. Их предстоит согласовать с различными ведомствами.

Обозреватель Наталья Пономарева

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