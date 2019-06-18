Цыганский исход: пензенскую Чемодановку покинуло все цыганское население
  
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Переждать конфликт

© РИА Новости. Артем Коренюк
Interfax-Russia.ru – Пензенское село Чемодановка после конфликта с местными жителями покинуло все цыганское население. Подозреваемые в участии в массовой драке арестованы.

О стабилизации ситуации в селе Чемодановка (Пензенская область), где на минувшей неделе произошла массовая драка, сообщил глава региона Иван Белозерцев.

"По ситуации в Чемодановке. Она стабилизирована. Обстановка спокойная. Основные силы правоохранительных органов вернулись в пункт постоянной дислокации. 20 человек работают в селе в целях обеспечения охраны правопорядка", – отметил он.

Со своей стороны прокурор Пензенской области Наталья Канцерова на встрече с жителями Чемодановки взяла заявления сельчан на личный контроль. По данным надзорного органа, на прием обратились 32 жителя Чемодановки и близлежащих сел Бессоновского района. Люди жаловались на неправомерные действия других жителей района, плохую организацию уличного освещения, состояние автомобильных дорог, работу поликлиники, обеспечение лекарствами и другие проблемы.

Тем временем все цыганское население, которое проживало в Чемодановке и соседнем селе Лопатки, покинуло свои дома после конфликта с местными жителями. По информации пресс-секретаря губернатора Дины Черемушкиной, в Чемодановке – это около 650 человек.

"Никакого выселения цыганских семей не было. Они самостоятельно покинули село Лопатки и село Чемодановка, в общей сложности там (в двух селах) 90 пустых домов осталось", – сообщила она агентству "Интерфакс-Поволжье".

Глава сельсовета Сергей Фадеев также подтвердил агентству, что распространившаяся в СМИ информация о якобы принудительном отправлении цыган в Волгоградскую область, не соответствует действительности.

"Тот, кто хотел, уехал самостоятельно. Несколько цыган относятся к волгоградской диаспоре, по моим предположениям, их могла она принять", – подчеркнул Фадеев.

Между тем, как сообщил журналистам заместитель председателя комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области Николай Москаленко, массового въезда цыган из Пензенской области в Волгоградскую область не зарегистрировано. Он отметил, что, по данным регионального управления МВД, транзитом через Волгоградскую области действительно проследовал автобус, на котором цыгане ехали в Астраханскую область.

"В автобусе было 43 цыгана, из них четыре мужчины, порядка 20 женщин, остальные – дети. ГУ МВД по Волгоградской области оказало содействие в выделении автобуса для этих семей и выделении сопровождения. Сначала автобус был направлен в город Волжский, а оттуда в город Ахтубинск Астраханской области. Никаких инцидентов не было", – подчеркнул Москаленко.

Президент ассоциации цыган по Южному федеральному округу Артур Горбатов также опроверг информацию о массовом переселении цыган из Чемодановки в Волгоградскую область.

"Слухи я не поддерживаю. На самом деле, к своим родственникам в Волгоградскую область переждать конфликтную ситуацию приехали порядка 4-5 семей. Сегодня я созвонился с руководителем Пензенской области – уже многие цыгане возвращаются обратно. Ситуация нормализуется. Нет повода нашему населению переживать", – сказал Горбатов.

Глава администрации Бессоновского района Вячеслав Демичев также подтвердил агентству "Интерфакс-Поволжье", что цыгане уехали из Чемодановки на время.

"Разъехались временно по соседним селам, районам. Порядка 40 домов остались в Чемодановке без хозяев, но в некоторых (зданиях-ИФ) остались наемные работники, которые сейчас приглядывают за домашними животными, то есть люди уехали до момента, пока конфликт не разрешится", – сказал он.

Между тем сотрудники управления ветеринарии Пензенской области решили передать оставленных цыганами домашних животных фермеру из села Лопатки, соседствующему с Чемодановкой. Эти данные подтвердили и в областном Минсельхозе.

По результатам обхода в 45 оставленных домах обнаружен теленок, 48 голов свиней, шесть гусей, 16 уток, 24 кролика, девять кур, индейка. Все поголовье здорово. На данный момент в связи с конфликтом в Чемодановке Главное следственное управление СКР расследует уголовное дело по статьям "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений", "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений" и "Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

Всего задержаны 28 участников конфликта, однако их личности и национальная принадлежность не уточняются.

Вместе с тем Первомайский районный суд Пензы утром 18 июня арестовал 15 предполагаемых участников конфликта в Чемодановке. Позже суд на два месяца заключил под стражу еще четверых мужчин разного возраста. И, как сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Сергей Маслов, до вечера суд планирует рассмотреть ходатайства следствия об аресте еще девяти жителей села.

По информации местных СМИ, конфликт в селе разгорелся между местными жителями и проживающими там цыганами. Массовая драка вспыхнула после того, как один из цыган якобы пытался изнасиловать местную девушку.

В результате драки пострадали пять человек, двое из которых были госпитализированы. Один из потерпевших – мужчина 1985 года рождения, поступивший в клинику с черепно-мозговой травмой, скончался 14 июня. Второй остается в больнице, у него отмечается положительная динамика.

Возмущенные жители села провели митинг и перекрыли федеральную трассу, после чего в Бессоновском районе был введен план "Вулкан" по предотвращению массовых беспорядков.

О резонансной ситуации в пензенском селе был проинформирован президент РФ Владимир Путин.

"Безусловно, нам известно о том, что там происходит, это также весьма резонансная ситуация. Еще, собственно, президент был в Таджикистане, и ему это докладывалось, когда это все случилось", – сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам.

При этом он не стал строить предположения о причинах произошедшего.

"Что касается причин произошедшего, то, наверное, здесь все-таки с руки говорить правоохранительным органам", – сказал пресс-секретарь.

Обозреватель Анастасия Николаева

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