Свободу китам

19.06.19 12:20

© РИА Новости. Вера Костамо

Interfax-Russia.ru – Кусто вновь обратился к Путину с просьбой выпустить косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье.

Французский океанолог Жан-Мишель Кусто повторно обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять решение об освобождении всех косаток и белух из вольеров в бухте Средняя в Приморье.

"Прошу вас принять окончательное решение об освобождении всех косаток и белух в бухте Средняя и возвращении их в районы традиционного местообитания, как было рекомендовано в качестве оптимального варианта российскими учеными Консилиума и нашей международной командой", - говорится в обращении Кусто, опубликованном на сайте его проекта по спасению китообразных "Китовый заказник".

Океанолог также сообщил, что направил этот текст в виде вопроса на прямую линию с президентом РФ, которая состоится 20 июня.

"Если вы примете решение выпустить животных из "китовой тюрьмы", я сочту за честь встретиться с вами и вашей командой и лично принять участие в подготовке к этому процессу", - добавил Кусто.

Отметим, что французский океанолог ранее уже обращался к Владимиру Путину с просьбой освободить млекопитающих из бухты Средняя. Свое первое открытое письмо к президенту РФ эксперт опубликовал еще в феврале текущего года. Помимо Жана-Мишеля Кусто документ подписали и другие мировые знаменитости, в том числе американская актриса Памела Андерсон.

После этого Минприроды РФ пригласили французского океанолога и его команду в Россию, чтобы те дали свои экспертные рекомендации по реабилитации и возможному выпуску животных. Тщательного обследовав млекопитающих из "китовой тюрьмы", специалисты пришли к выводу, что и косаток, и белух можно успешно вернуть в дикую природу, однако для этого необходимо провести ряд подготовительных процедур. В свою очередь губернатор Приморья Олег Кожемяко подписал соглашение, согласно которому животных подготовят к возвращению в море. Глава региона заверил, что это произойдет в мае-июне. Однако животные и по сей день остаются в своих вольерах. Более того, как уверяют зоозащитники, вместо проведения реабилитации и реадаптации млекопитающих, которая в том числе предполагает отсутствие контакта с человеком, к ним начали водить детские экскурсии.

"В первую очередь, это большая опасность для самих животных. Микрофлора человека может оказаться фатальной для животных. Получая ее, иммунитет животных не справляется с ней, и возникают различные инфекционные заболевания", - заявила доцент кафедры микробиологии Московской ветеринарной академии имени К.И. Скрябина, микробиолог Татьяна Денисенко.

Кроме того, по ее словам, это место ("китовая тюрьма" – ИФ) совершенно не приспособлено для детских экскурсий. Посетители здесь передвигаются по помостами и понтонам, упав с которых ребенок может получить серьезную травму.

"Ребенок может упасть и попасть между этими вольерами, провалиться, попасть даже в вольер, и как поведут себя животные, мы не можем спрогнозировать, они не так давно находятся в неволе, не так давно их дрессируют", - сказала эксперт.

Вместе с тем, по словам ученого, дети могут чем-то заразиться от млекопитающих.

"Есть ряд микроорганизмов, которые вызывают заболевания как у человека, так и у морских млекопитающих. Это стрептококки, стафилококки, синегнойная палочка. Но есть и особенные микробы, которые встречаются только у китообразных - например, бруцелла, которая вызывает бруцеллез. Конечно, риск заражения у детей при посещении заведений такого типа минимален, но, тем не менее, он есть", - отметила микробиолог.

Так, по словам эксперта, заражение, к примеру, может произойти, если животное подошло близко к барьеру, где стоит ребенок, и "произвело форсированный выдох из дыхла".

"Капли, которые содержат в себе частички слизистой и микрофлору, могут попасть в дыхательные пути ребенка или на слизистую оболочку глаза", – пояснила Денисенко.

Также она выразила сомнение в культурно-просветительской ценности подобных экскурсий, на которую ссылались компании-отловщики.

"Я, как преподаватель, не считаю такие экскурсии культурно-просветительской работой. Представьте себе, это фактически тюрьма. Косатки и белухи – это дети и подростки, которых силой забрали у семей и привезли в стесненные условия. Они пережили тяжелейшую зиму и ряд заболеваний. Им пришлось близко контактировать с людьми. И вот к таким несчастным существам приводят детей. Где здесь образовательная ценность? Я не вижу", – считает ученый.

Как сообщалось, Фрунзенский районный суд Владивостока к настоящему времени за нарушение правил рыболовства оштрафовал уже три из четырех компаний, отловивших и содержащих косаток и белух из "китовой тюрьмы". Так, ООО "Белый кит" придется заплатить государству почти 30 млн рублей, ООО "Сочинский дельфинарий" - 37 млн 601 тыс. рублей, а ООО "Океанариум ДВ" – 56 млн 429 тыс. рублей. Организации признаны виновной по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ (незаконное место вылова, несоответствие технических средств и типа судов, нарушения процедур вылова и другое). Суд установил, что каждая из компаний выловила млекопитающих с нарушениями. Представители отловщиков в свою очередь заявили, что не довольны таким решением суда и будут его обжаловать. Решение по четвертой компании – ООО "Афалина" – еще не принято.

Напомним, что Южно-Сахалинский городской суд 31 мая также вынес решение по иску экологических общественных организаций, где признал распределение квот на вылов косаток и белух в 2018 году незаконным. При этом суд отклонил требование изъять животных из "китовой тюрьмы" и выпустить их, сославшись на то, что млекопитающие являются собственностью отловщиков. Экологи опротестовали решение в этой части.

"Учитывая, что суд удовлетворил наше главное требование к Росрыболовству - признал распределение квот на вылов косаток и белух в 2018 году незаконным, это дает все основания Росприроднадзору возбудить административное дело и изъять в его рамках животных из незаконного владения компаний, чтобы после выпустить на свободу. Чего мы и будем добиваться от Росприроднадзора", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" руководитель региональной общественной организации (РОО) "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.

Между тем, адвокат ООО "Белый кит" Вадим Говоров заявил, что ни одна из заинтересованных структур не оказывает его подзащитным и другим компаниям из бухты Средняя помощь в проведении реабилитации и реадаптации животных, при том, что их содержание отловщикам обходится очень дорого.

"В день содержание животных обходится в среднем в 1 млн рублей. Ни один орган: ни Погрануправление ФСБ по Сахалинской области, ни Росрыболовство, ни Минприроды, никто на себя не взял ответственность по содержанию. Выпускать, может быть, и надо – если будет принято такое решение, определено право собственности и все сопутствующие с этим вопросы. Но если выпускать – как его исполнить, это решение, никто не берет на себя ответственность. При этом нам говорят, вы только не уходите. Мы можем закрыть на замок и уйти, сказать – забирайте", – заявил он во время одного из судебных заседаний.

В свою очередь директор ООО "Афалина" Алексей Решетов заявил о возможном банкротстве компании. В таком случае им придется просто выпустить животных в бухту.

"Мы можем говорить о возможном банкротстве предприятия. Задолженность по счетам за содержание животных, включая кормление и иные действия, исчисляется десятком миллионов рублей", – сообщил он во время судебного слушания.

Ранее министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин заявлял, что косаток и белух из китовой тюрьмы обязательно освободят. Сейчас, по его словам, решается вопрос, где именно их выпускать.

"У нас есть своя "дорожная карта", по которой мы движемся. В том, что они (животные – ИФ) будут выпущены, нет сомнений. Сейчас принимается решение, где мы будем выпускать их", – заявил чиновник "Интерфаксу" 6 июня в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Со своей стороны пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за развитием событий в так называемой "китовой тюрьме" в Приморье, а также за выполнением поручения главы государства по решению данной проблемы.

"Сейчас осуществляется полный контроль за выполнением поручения президента, поэтому я не буду сейчас давать никаких оценок. Идет спокойная работа, главным образом нацеленная на результат", – сказал он журналистам.

Обозреватель Наталья Пономарева

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