Допинг-скандал

19.06.19 14:13

© РИА Новости. Константин Чалабов

Interfax-Russia.ru – Более 60 новых дел может быть открыто после возможного нарушения антидопинговых правил в одном из спортивных училищ Чувашии.

О многочисленных случаях нарушений антидопинговых правил, выявленных в одном из спортивных училищ Чувашии, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило в начале недели.

По информации РУСАДА, с июня 2017 по июнь 2019 года отдел расследований агентства провел серию мероприятий, в результате которых были выявлены и зафиксированы факты использования запрещенного метода в одном из спортивных училищ республики. По результатам проверки было выявлено более 60 случаев возможного нарушения антидопинговых правил спортсменами и персоналом.

Как сообщили в агентстве, по 33 спортсменам планируется открытие дел о возможном нарушении антидопинговых правил, среди них: 17 случаев в легкой атлетике; три случая в самбо; пять - в велоспорте; два - в биатлоне; и по одному случаю в спортивной гимнастике, боксе, вольной борьбе, лыжных гонках, а также в легкой атлетике в спорте глухих и в легкой атлетике для спортсменов и лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Еще в июне 2017 года информация о возможном применении допинга одним из врачей спортивной школы была направлена в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело по статье 230.2 УК РФ (использование в отношении спортсмена субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте). Оно, кстати, стало первым в России уголовным делом по статье об использовании в отношении спортсмена запрещенной субстанции или метода. Однако через несколько месяцев дело было прекращено в связи с отсутствием в действиях врача состава указанного преступления.

После этого РУСАДА обратилось к инициаторам законопроекта о введении уголовной ответственности по статьям 230.1 и 230.2 УК РФ (склонение спортсмена к использованию субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте), депутатам Госдумы, с просьбой направить депутатский запрос в прокуратуру Чувашии для уточнения основания прекращения уголовного дела.

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев обратился к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой провести проверку в связи с прекращением дела.

"Данный факт вызывает озабоченность в связи с тем, что, несмотря на проводимую в настоящей момент в России кропотливую работу по усилению контроля за соблюдением спортсменами и их ближайшего окружения из числа специалистов, вовлеченных в тренировочный процесс, антидопинговых правил, сотрудники полиции формально отнеслись к выполнению своих служебных обязанностей", – заявил депутат.

В апреле 2018 года генеральная прокуратура РФ поручила прокурору Чувашии провести соответствующую проверку. После этого решение о прекращении уголовного дела было отменено и дело направлено в отдел дознания для производства дополнительного расследования. Вместе с тем, как указывает РУСАДА, в отдел дознания полиции материал поступил спустя более трех месяцев, а после проведения дополнительной проверки вынесено повторное постановление о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях врача состава преступления.

В агентстве отмечают, что основанием для такого решения послужил тот факт, что по представленным медицинским учреждением документам спортивный врач не была информирована, так как была в отпуске и ей не сообщили, что использование запрещенного метода в спорте может повлечь уголовную ответственность.

Между тем, подчеркивают в РУСАДА, этот медик на протяжении нескольких лет являлась спортивным врачом и обязана была не только официально ознакомиться, но и соблюдать антидопинговые правила.

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) обратилась к властям Чувашии с просьбой разобраться в ситуации и "организовать тщательную проверку выполнения антидопинговых правил должностными лицами и тренерами, имеющими отношение к подготовке легкоатлетов".

"ВФЛА тревожит появившаяся информация об использовании запрещенных методов среди легкоатлетов Чувашии. Это может свидетельствовать о наличии в регионе серьезных проблем в антидопинговой работе среди спортсменов и персонала спортсменов. РУСАДА в очередной раз указало на имеющиеся проблемы. Данные факты требуют тщательной проверки. На мой взгляд, по результатам расследования важно не только выявить виновных, но и принять меры по устранению причин и условий, способствовавших нарушениям", – заявил президент федерации Дмитрий Шляхтин.

Со своей стороны глава спортивного ведомства Чувашии Михаил Богаратов отметил, что министерство готово помочь РУСАДА в расследовании дел о возможном нарушении спортсменами республики антидопинговых правил. Вместе с тем, по его словам, в адрес министерства не поступало никаких запросов и официальных документов, подтверждающих такие факты. Министр подчеркнул, что в республике проводится серьезная антидопинговая работа, и за последние два года фактов применения допинга в республике не зафиксировано.

При этом он признал факт нарушения антидопинговых правил в сборной РФ по велоспорту в 2017 году. По его словам, два года назад сотрудниками полиции и РУСАДА был зафиксирован факт внутривенного капельного введения лекарственного препарата одному из спортсменов по медицинским показаниям вне соревновательного периода.

Как пояснил заместитель главного врача по медицинской части Республиканского центра медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины Александр Егоров, это вещество не входит в список запрещенных, однако было зафиксировано превышение допустимого объема вводимого лекарственного препарата.

"После выявления указанного факта работа сотрудников учреждения была откорректирована. В 2018-2019 годах такие факты более не регистрировались. Все медицинские работники учреждения прошли образовательный антидопинговый онлайн курс", – добавил Егоров.

Как уточнил агентству "Интерфакс-Поволжье" пресс-секретарь главы Чувашии Олег Сидоров, республиканские власти готовы помочь Российскому антидопинговому агентству в расследовании дел о возможном нарушении спортсменами республики антидопинговых правил, однако пока не получали от агентства официальных запросов.

"Мы готовы к проведению комплексной проверки. Однако у нас пока нет официальных запросов, писем от РУСАДА, касающихся конкретных фамилий, времени, подтверждения этих фактов", – сообщил собеседник агентства.

По его словам, республиканское Минспорта просит РУСАДА предоставить информацию о фактах якобы имевших место нарушений. При этом Сидоров добавил, что ситуация держится на особом контроле.

Между тем, как заявил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус на пресс-конференции, по делу о нарушениях антидопинговых правил в одном из спортивных училищ Чувашии может быть открыто не менее 60 новых дел.

"По этому делу может быть открыто более 60 новых дел. В него ранее были вовлечены несовершеннолетние, было много категорий спортсменов. Интересно посмотреть на выводы правоохранительных органов. Глава республики сказал, что ему это расследование напоминает фэйкньюз. Посмотрим, что скажет IAAF (International Association of Athletics Federations, Международная ассоциация легкоатлетических федераций)", – сказал Ганус.

Обозреватель Анастасия Николаева

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