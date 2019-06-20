Человек пришел на помощь

20.06.19 14:04

Фото из группы "Роева ручья" в Вк

Interfax-Russia.ru – Специалисты смогли отловить истощенную белую медведицу, бродившую по промзоне Норильска в поисках пищи. В ближайшее время ее доставят в красноярский зоопарк "Роев ручей".

Первые снимки белого медведя, скитавшегося по окраинам Норильска, появились в сети 18 июня. В краевом Госохотнадзоре агентству "Интерфакс-Сибирь" сообщили, что знают о звере, за его передвижениями наблюдают полицейские, а также сотрудники МЧС РФ и Росгвардии.

"Он не агрессивный, предварительно – сильно истощен. За последние 40 лет – это первый случай появления белого медведя в этих местах. Скорее всего, животное прошло большой путь от побережья Карского моря на юг Таймыра и дошло до Норильска", – сообщил агентству начальник отдела охраны и использования объектов животного мира Александр Коробкин.

Он отметил, что оставлять хищника на улицах Норильска нельзя – не в своей среде обитания животное просто погибнет.

"Окрестности Норильска, тундра – это не его естественная среда, там нет кормовой базы, оставлять медведя там нельзя, отправить в таком состоянии обратно на побережье - тоже обречь животное на гибель", – пояснил специалист.

19 июня в Норильск прибыла команда специалистов парка флоры и фауны "Роев ручей". На следующий день им удалось отловить исхудавшего хищника – сейчас его готовят к транспортировке в Красноярск.

"Животное чувствует себя хорошо, его в специальной клетке доставили на базу местной спасательной службы. Для поимки специалисты использовали незначительную дозу снотворного, а затем, когда животное уже находилось в клетке, ввели лекарство, нейтрализующее действие снотворного", – рассказал Александр Коробкин.

Как в свою очередь уточнили в парке "Роев ручей", на помощь заблудившемуся хищнику в Норильск отправились два опытных специалиста – ветеринарный врач зоосада Георгий Белянин и заведующий отделом копытных животных Олег Кокарев, которые ранее уже участвовали в операции по отлову белого медведя в Диксоне.

"Это самка. Когда мы ее увидели, стало понятно, что животное находится в состоянии стресса из-за непривычной обстановки и большого количества людей вокруг. Медведица несколько дней промышляла на свалке, употребление испорченных продуктов послужило причиной нарушения функции желудочно-кишечного тракта, попросту – диареи. Для животных это состояние опасное, необходимо лечение", – рассказал Георгий Белянин.

Как в свою очередь пояснил Олег Кокарев, обездвиживание в данном случае было самым оптимальным вариантом для отлова животного.

"Иммобилизация прошла успешно, медведица подпустила к себе на 25 метров, я выстрелил из дистанционного инъектора дротиком с лекарством, она сразу легла. Поместили в транспортную клетку, осмотрели, сейчас уже полностью вышла из наркоза, сидит, ждет отправления", – рассказал зоолог.

Кстати, в самом "Роевом ручье" к встрече белой медведицы уже все готово: для нее подготовлен отдельный вольер в карантинном отделе, а в ветеринарной клинике парка есть все необходимые лекарства и оборудование. По информации Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края, транспортировка медведицы запланирована на 21 июня.

"Наша главная задача сейчас – сохранить объект животного мира. Это не значит, что он навсегда останется в зоопарке, после лечения будем стараться вернуть его в среду обитания", – отметил Коробкин.

Однако, по его словам, окончательное решение о судьбе краснокнижного зверя будет принимать Федеральный Росприроднадзор. Известно, что ситуацию с медведицей в Норильске также взял под контроль и директор Большого московского цирка Эдгард Запашный.

"Медведица истощена, ее нужно брать на контроль, возвращать в дикую природу ее сейчас опасно для ее же здоровья. Я надеюсь, что все хорошо будет у этой медведицы, что в Красноярске она обзаведется семьей. В дальнейшем станет мамой и даст потомство. А вся эта ситуация показывает, что природа сурова и не так все радужно, как описывают это радикальные зоозащитники. Медведь ведь не от хорошей жизни пришел к людям, преодолев более тысячи километров, но сейчас с ним должно быть все хорошо", – заявил он в своем видеообращении в социальной сети "Инстаграм".

Между тем, специалисты "Роева ручья" очень сомневаются, что медведица пришла в Норильск сама.

"Во-первых, обычно самки белых медведей не отправляются в дальние путешествия, чаще кочуют самцы. Во-вторых, состояние ее шкуры, кожного покрова не говорит о том, что она долго шла по местности, где нет водоемов – она чистая", – отметили в зоопарке.

Зоологи предположили, что медведицу могли привезти в Норильск браконьеры с целью контрабанды ее самой или ее шкуры, однако в какой-то момент они, возможно, испугались недавнего ужесточения законодательства и выпустили зверя на свободу.

"В прошлом году ужесточились меры по контролю браконьеров на транспорте, благодаря чему вывезти медведя контрабандой оказалось невозможным", – пояснили в красноярском парке флоры и фауны.

Также в пользу предположения о том, что хищница могла долго находиться рядом с людьми, говорит и тот факт, что медведица подпускала к себе людей на достаточно близкое расстояние при том, что рядом с городом она пробыла всего пару дней.

"К примеру, Урсула, которая жила близ поселка три месяца, не подпускала людей ближе, чем на 5 метров", – добавили в "Роевом ручье".

По данным красноярских зоологов, до этого белый медведь появлялся в Норильске в 1978 году.

Напомним, что осенью прошлого года красноярские зоологи спасли осиротевшего белого медвежонка, бродившего на окраине заполярного поселка Диксон. Малыш бродил по улицам, рыл мусор и даже ночевал под домами (из-за вечной мерзлоты почти все дома в населенном пункте построены на сваях – ИФ). Специалисты несколько раз пытались отпугнуть зверя, однако он продолжал снова и снова возвращаться к поселку. В итоге местная администрация обратилась за помощью в Управление Росприроднадзора Красноярского края и к руководству парка "Роев ручей". 10 октября в поселок вылетели опытные сотрудники парка, которые отловили малыша и доставили его к новому месту жительства.

Как известно, белые медведи – единственные крупные хищники на Земле, которые до сих пор живут на своей исконной территории – на побережье и островах Северного ледовитого океана, при этом большую часть жизни такие хищники проводят в море среди дрейфующих льдов). В результате неконтролируемого промысла к середине прошлого столетия численность этого вида в ряде районов крайнего севера и Арктики резко сократилась.

Первой страной, которая запретила охоту на белого медведя, стал СССР (в 1956 году). В 1973 году подобные меры ввела Норвегия и ряд других арктических стран мира (Соглашение о сохранении белых медведей). В настоящее время ряд важных для белого медведя мест обитания входит в состав государственных природных заповедников (Остров Врангеля, Большой Арктический и других), национального парка "Русская Арктика", заказников и резерватов, но они не охватывают все ключевые районы размножения, охоты и миграций вида. Так, в разной степени белым медведям угрожает браконьерство, глобальное потепление и загрязнение окружающей среды (морскую акваторию и прибрежные экосистемы Арктики загрязняют пестициды, радионуклиды, продукты сгорания топлива, тяжелые металлы, горюче-смазочные материалы, нефть).

Сейчас, по оценкам специалистов, в мире насчитывается от 22 до 31 тыс. особей. Однако уже к 2050 году популяция этого вида в результате указанных факторов может сократиться на 30%, поэтому белый медведь занесен в Международную красную книгу и Красную книгу России.

Обозреватель Наталья Пономарева

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