Отчет в прямом эфире

20.06.19 17:45

© РИА Новости. Алексей Никольский

Interfax-Russia.ru – Президент РФ Владимир Путин более чем за 4 часа ответил на 70 вопросов россиян, касающихся социальной сферы, внутренней и внешней политики государства.

Очередная "Прямая линия" с президентом РФ не стала рекордной по продолжительности, но запомнилась максимально быстрой реакцией чиновников на обращения граждан. Мероприятие проходило в том же формате, который впервые был опробован в прошлом году, когда граждане задавали вопросы президенту, а он - министрам и губернаторам. Как и год назад губернаторский корпус и правительство практически в полном составе находились на рабочих местах в ожидании звонка главы государства. Благодаря этому "прямая линия" стала не только разговором главы государства с россиянами, но и отчетом перед гражданами всех уровней исполнительной власти.

Уже традиционно в вопросах граждан преобладала социальная тематика, в том числе вопросы о заработной плате и падении доходов, здравоохранении, "мусорной" проблеме и утилизации ТБО.

В частности, глава государства признал наличие проблем в сфере здравоохранения. Из них президент выделил три основные: доступность первичного звена, дефицит специалистов по конкретным направлениям и лекарственное обеспечение.

Вместе с тем, президент отметил, что "отрасль развивается". В этой связи, по его словам, руководители регионов "должны понимать, в чем и где находятся приоритеты": "Одно дело строить что-то, может быть, и важные вещи строить и дать строителям на этом заработать и рабочие места создать и так далее. Но совершенно другое дело, когда речь идет о здоровье и жизни людей. И это безусловный приоритет, об этом нужно подумать".

Согласился президент и с тем, что много вопросов возникает в связи с ростом тарифов на вывоз мусора.

"Отчасти, может быть, это и неизбежно, потому что нужно иметь хотя бы первичные деньги для того, чтобы начать систему работы. Но люди должны видеть результаты, конечно. И это не тот случай, когда нужно оттягивать на 20 лет. Вот эти результаты как раз люди и должны почувствовать сейчас", – заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что поднятие уровня жизни граждан является ключевым элементом всех национальных проектов. Но для этого нужно изменить структуру экономики – "сделать ее высокотехнологичной, цифровой, включать элементы искусственного интеллекта, развивать беспилотники, развивать инфраструктуру".

Причем, отметил Путин, "результаты должны чувствоваться уже сейчас, в этом году, в следующем и так далее".

"Это должно отражаться и на уровне доходов, и на заработных платах. Мы видим, что проблемы есть, но я показываю, что и тенденции положительные тоже имеются", – сказал он.

Злободневная тема регулирования интернета и кибербезопасности также пользовалась повышенным интересом у россиян. В этот раз в "прямой линии" приняли участие известные блогеры, которые задали президенту вопросы о регулировании интернет-отрасли, законопроектах в этой сфере и "фейках".

Так, российский лидер считает, что ввести дополнительные санкции по "закону о фейк-ньюс" можно только после обобщения правоприменительной практики. Он напомнил, что раньше вообще не было никакой ответственности за подобного рода информацию, а сейчас введена административная ответственность. При этом Путин признал, что проблема, действительно, существует и "становится все более острой".

В частности он рассказал, что при подготовке к встрече руководители крупных каналов сообщили, что к ним постоянно поступают какие-то звонки с якобы "заложенными бомбами".

"Дело же не только в каналах. Такие не только звонки, но и другая информация распространяется по предприятиям транспорта, торговым точкам. Это приводит, кстати, и к огромным материальным потерям и может вызвать серьезную обеспокоенность общества в целом. Потому что вот вы упомянули Дзержинск, распространяется и информация, связанная с повышением радиации и еще чего-то", – рассказал Путин.

При этом он подчеркнул, что речь идет не просто о распространении информации, а целенаправленном распространении заведомо ложной информации.

"Вот, о чем идет речь в этом законе", – пояснил президент.

Немало вопросов, поступивших на "прямую линию" касалось и внешней политики России – от взаимоотношений с Украиной и Белоруссией до возможностей "большой сделки" с США.

Так, президент заявил, что Россия и Белоруссия не собираются объединяться в одно государство.

"У нас на сегодняшний день не стоит вопрос об объединении в одно государство. Речь идет о реализации Договора, который был подписан уже много лет назад, о создании так называемого Союзного государства – это не единое государство, это не одно и то же", – сказал Путин.

По его словам, какие-то положения этого документа не были выполнены Россией, какие-то – Белоруссией.

"Вот сейчас мы договорились с Александром Григорьевичем Лукашенко о том, что мы вернемся к этому договору и вместе посмотрим, что же нужно реализовать из того, что не было сделано и во что нужно внести соответствующие коррективы", – отметил глава государства.

По поводу проблемы нормализации отношений Украины с Россией Путин обратил внимание на нехватку встречных шагов – нужна политическая воля украинского руководства. Например, во время визита в Париж новый президент Украины Владимир Зеленский отказался разговаривать с "сепаратистами" – представителями непризнанных республики. Путин считает, что иначе проблему не решить.

В то же время, отметил российский лидер, "обстрелы со стороны ВСУ увеличились, но говорилось в ходе предвыборной кампании о том, что будет прекращена блокада".

"Прямое нарушение минских соглашений, которые говорят о том, что нужно восстановить хозяйственные связи ЛНР, ДНР со всей экономикой Украины. Ничего же не делается, блокада только усиливается", – добавил он.

Говоря о возможности большой сделки с США по сирийскому вопросу, президент заявил, что Россия не торгует своими принципами и союзниками. Вместе с тем он заявил о готовности к диалогу с президентом США Дональдом Трампом, в том числе, на саммите G20 в Осаке, отметив важность обсуждения с ним вопросов разоружения и ситуации в двусторонних отношениях.

Он считает, что Россия может договариваться со своими партнерами о решении тех или иных насущных проблем. При этом Путин заметил, что одной из ключевых проблем, которую сообща должны решать Россия, Турция, Иран, США и другие страны, вовлеченные в конфликт в Сирии, является вопрос создания координационного комитета и начала его функционирования.

"Может быть это решено или нет? Я считаю, что может при доброй воле всех заинтересованных сторон", – сказал глава государства.

Примечательно, что отклики из регионов на часть обращений к президенту поступили еще накануне, а часть – последовали непосредственно во время "прямой линии".

Так, с мертвой точки сдвинулось дело "китовой тюрьмы" в Приморье. Решить судьбу белух и косаток президент поручил еще до 1 марта. С тех пор здесь собирались экспертные комиссии, приезжали ученые из команды Кусто, но никаких серьезных подвижек в этом деле не было. А как раз в день проведения "прямой линии" двух косаток и шесть белух вывезли в район Шантарских островов, чтобы наконец выпустить на свободу.

Что касается реакции во время "прямого эфира", то после жалобы заполярного отоларинголога на низкую заработную плату – около 20 тыс. рублей – врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис поручил начать проверку соответствующих обращений, заметив, что ранее с подобной жалобой к нему уже обращался врач во время встречи в одном из муниципалитетов.

"В ситуации подробно разобрались: 20 тыс. рублей - была зарплата за неполный месяц, реальная (среднемесячная) зарплата выше более чем в два раза", – написал глава региона в Facebook.

Вместе с тем, Чибис согласился, что "проблема с зарплатами и достойным уровнем жизни есть, и не только у врачей, область не выполняет требования указа президента по росту зарплат и врачей, и учителей, и других работников социальной отрасли".

В Свердловской области после обращения жителей Верхней Салды пообещали проверить, как вывозится мусор; а мусор из села в Ростовской области, который продемонстрировали президенту, вывезли (http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=1039811) еще до показа. В плановом порядке обещали решить проблему с нехваткой соцобъектов в микрорайоне Ростова-на-Дону, власти Красноярского края также обещали решить проблемы жителей микрорайона "Солнечный", жительница которого пожаловалась на дефицит мест в школах и детсадах.

В свою очередь СКР сообщил о начале доследственной проверки по обращению на "прямую линию" учительницы из Орла, жаловавшейся на низкую зарплату в 10 тыс. рублей.

Президент ответил, что все подобные случаи – "это предмет для разбирательства соответствующими инстанциями". Путин напомнил, что МРОТ в России был доведен до прожиточного минимума – 11 тыс. 280 рублей.

"Если человек работает на полную зарплату, ему не имеют права платить меньше этой суммы", – сказал он.

Кроме того, в СКР оперативно отреагировали на обращения из Омска о необоснованном повышении тарифа на вывоз мусора; из Красноярска - о нехватке школ, детских садов и скверов; из Тюменской области – об отсутствии водопровода в селе и другие.

"Прямая линия" с президентом в этом году не стала рекордной по времени, но была весьма насыщенной по тематике и количеству вопросов. Путин за 4 часа и 7 минут ответил на 70 вопросов. Рекордной была программа 2013 года, когда президент общался со страной в прямом эфире 4 часа 47 минут и ответил на 85 вопросов.

Обозреватель Анастасия Николаева

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