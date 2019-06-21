На пути к свободе

21.06.19 12:56

Interfax-Russia.ru – Interfax-Russia.ru – Первую партию косаток и белух из "китовой тюрьмы" доставили на автомобилях в Хабаровск. Их ждет быстрая реабилитация и выпуск в океан.

Четыре фуры с двумя косатками и шестью белухами из "китовой тюрьмы" в Приморье прибыли на площадку ООО "ТрансАмур" в Хабаровске. Затем речным транспортом их доставят к месту отлова в Охотском море, где они пройдут адаптацию и будут выпущены в океан. Как пояснили во Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), консилиум ученых рассматривал на заседании все способы транспортировки, но этот вариант специалисты сочли самым оптимальным.

"Возможность направить животных морем тоже обсуждалась, но по объективным причинам был предпочтен более безопасный для косаток и белух способ", – отметил директор ВНИРО Кирилл Колончин.

Как пояснили в институте, ученые проанализировали гидрологическую ситуацию и метеоусловия на время предполагаемого морского перехода, и те оказались не самыми благоприятными для такой перевозки. В связи с этим специалисты решили отказаться от транспортировки животных судами и везти животных на автомобилях – в таком случае, как пояснили эксперты, риск укачивания китообразных значительно ниже.

По данным института, первая партия животных отправилась в путь 20 июня. Колонну сопровождали порядка 70 человек, в том числе ученые, ветврачи, тренеры и обслуживающий персонал. Так, в транспортировочной ванне с каждым из животных постоянно находилось по два специалиста, которые посменно контролировали их состояние.

Днем 21 июня колонна была уже в Хабаровске. По словам сопровождающих их ветеринаров, животные чувствуют себя хорошо.

"Рассчитываем в течение двух суток прибыть на судне в Николаевск-на-Амуре и уже там повторно перегрузить животных на автомобили и коротким путем доехать до села Иннокентиевка, где будет произведен выпуск в открытое море. Дальше, в течение не менее 10 дней животные будут реадаптироваться. Мы рассчитываем, что они придут в состояние, когда их можно будет выпускать", – сказал Колончин журналистам.

По его словам, во время реабилитации специалисты также обследуют китов.

"При этом в Иннокентьевке мы также возьмем забор крови, посмотрим состояние каждого животного, и дальше будет произведен выпуск. Подъедут наши специалисты и будут устанавливать радиомаяки на каждого из животных", – отметил ученый.

По его словам, на месте к реадаптации и выпуску китов уже все готово.

Согласно решению консилиума ученых, всех узников "китовой тюрьмы" должны выпустить в Охотском море в районе Шантарских островов. В дальнейшем будет вестись мониторинг их миграций.

"Выпуск партиями с учетом сложившихся социальных связей в группе должен увеличить шансы на выживание в естественных условиях. Ученые установят на млекопитающих специальные спутниковые метки, чтобы следить за их перемещениями после возвращения в естественную среду", – отметил ответственный секретарь научного консилиума заместитель директора ВНИРО Вячеслав Бизиков.

Точную дату вывоза следующей партии косаток и белух из "китовой тюрьмы" специалисты пообещали назвать уже после доставки из Приморья к Охотскому морю первых восьми животных. Сейчас в Приморье остается девять косаток и 81 белуха.

"Точной даты вывоза следующей партии животных из Средней у меня нет, но понятно, что это произойдет не раньше, чем вернутся специалисты, занятые в выпуске первой партии", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" представитель пресс-службы Тихоокеанского филиала Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии.

Между тем, руководитель общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын и один из членов команды французского океанолога Жана-Мишеля Кусто Григорий Цидулко после "прямой линии" с президентов РФ Владимиром Путиным сообщили "Интерфаксу", что, по их мнению, транспортировка китов автомобилями не является оптимальной и более предпочтительной считается все-таки перевозка морем. При этом они назвали начало операции по освобождению животных большим шагом вперед после многих месяцев переговоров.

"Наши оригинальные рекомендации для выпуска включали более длительный период времени для реабилитации. Но сейчас самое время вернуть китов в океан до наступления зимы. И порядок, в котором будут перевозиться группы, может предоставить больше времени на подготовку тем, кто в этом нуждается", - говорится в сообщении на сайте проекта Кусто "Китовый заповедник".

Также в тексте отмечается, что команда Кусто приветствует начало операции по выпуску животных из "китовой тюрьмы".

"Мы рады видеть, что косаток и белух транспортируют в Хабаровск для освобождения. Желаем Всероссийскому научно-исследовательскому институту рыбного хозяйства и океанографии и команде выпуска всяческих успехов в возвращении этих косаток и белух в открытый океан. Это хороший день для китов", - заявил исполнительный директор проекта Кусто "Китовый заповедник" Чарльз Виник, чьи слова также приводятся в сообщении.

Также отмечается, что заместитель директора ВНИРО Вячеслав Бизиков поблагодарил Виника за помощь, оказанную командой Кусто, и отметил, что российские ученые стремятся следовать их рекомендациям.

Между тем, коалиция экологических организаций "Свободу косаткам и белухам" со своей стороны заявила о "непрозрачности" процедуры выпуска животных из "китовой тюрьмы" и необходимости привлечения независимых общественных наблюдателей к процессу.

"Мы рады, что процесс начался, но остается очень много вопросов из-за полного отсутствия прозрачности от лиц ответственных за процесс. Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии не оповестил никого из общественных организаций о планируемых мероприятиях, и соответственно, в команде, отвечающей за перевозку нет ни одного независимого наблюдателя со стороны общественности", – говорится в сообщении пресс-службы коалиции "Свободу косаткам и белухам".

В этой связи члены коалиции призывают общественность требовать привлечения независимых наблюдателей за процессом транспортировки и реабилитации.

"Процесс выпуска китов должен быть прозрачным, а не под контролем людей и организаций, связанных с отловами", – отмечается в сообщении экологов.

В Greenpeace России также считают необходимым привлечь общественность для контроля за операцией по выпуску млекопитающих.

"Необходимо убедиться в том, что операция пройдет успешно и при участии общественности", – отметили в пресс-службе Greenpeace России.

Экологическая организация заявляет, что "информация о выпуске китов пока еще не может быть поводом для радости: слишком много опасений и вопросов вызывает происходящее".

"На данный момент неизвестно, была ли проведена оценка состояния здоровья животных, отучали ли их от контакта с людьми, ведь еще недавно мы стали свидетелями того, что в так называемую китовую тюрьму пускали детские экскурсии. Главный вопрос – почему в освещении процесса никак не участвует общественность для обеспечения его прозрачности?", – отметили в Greenpeace.

Вместе с тем, 20 июня стало известно о том, что Россия запретит вылов морских млекопитающих в культурно-просветительских целях. Об этом сообщил в ходе "Прямой линии" с президентом РФ вице-премьер РФ Алексей Гордеев.

"Чтобы не повторялись события, млекопитающих в таком количестве не вылавливали, правительством принято решение изменить нормативно-правовую базу, запретив вылов в так называемых культурно-просветительских целях, оставив вылов для научных целей и народов Крайнего Севера, что является традиционным, в небольших количествах", – сказал Гордеев в ходе "Прямой линии" с президентом РФ.

Он также добавил, что уже выловленных белух и косаток перебазируют "в место их обитания, где их выловили, в привычную среду, эта операция займет порядка четырех месяцев".

Экологи назвали такое решение властей большим прогрессом, отметив при этом, что для безопасности животных также нужно установить жесткий контроль за их выловом и коренными малочисленными народами Севера.

"Я ушам своим не верю, что в России будет введен запрет на вылов китов для океанариумов. Это, безусловно, прогресс. Но сразу у меня возник вопрос - насколько жестко будет контролироваться этот так называемый "северный вылов", так как сейчас много фирм под видом северных малочисленных народов осуществляют вылов на самом деле для других целей", – сообщила агентству "Интерфакс-Дальний Восток" эколог, зоозащитник, директор приморского реабилитационного центра "Тюлень" Лора Белоиван.

По ее данным, белух по "северным" квотам вылавливают сегодня куда больше, чем в этом нуждаются коренные малочисленные народы.

"Есть такая серьезная проблема – в последние несколько лет увеличился вылов белух для нужд народов Севера. Они не в таком количестве их потребляют, не по двести-триста, измерялось раньше единицами, сейчас перешло на сотни. У меня вызывает большое сомнение, что это для них. Думаю, что все это можно отрегулировать и взять под контроль, чтобы не было злоупотреблений", – отметила Белоиван.

Также значительным шагом для всего мира запрет на вылов китов назвали и члены команды Кусто.

"Это замечательная новость и для России, и для всего мира, и для всех морских млекопитающих, которых вылавливала Россия. В мире наблюдается тенденция, что во всем мире океанариумы отмирают. То, что Россия фактически являлась единственным поставщиком в мире косаток и белух для международных океанариумов, была, скорее, негативная страница в истории нашей страны", – сообщил агентству "Интерфакс-Дальний Восток" эксперт рабочей группы по китообразным международного союза охраны природы, член команды французского океанолога Жана-Мишеля Кусто Григорий Цидулко.

По его мнению, "это очень правильное и своевременное решение".

"Морским млекопитающим, и не только китообразным, фактически невозможно создать нормальных условий для обитания в неволе. Эти животные должны жить в естественной среде. А у граждан должна быть возможность увидеть этих удивительных животных в природе", – отметил член команды Кусто.

Он добавил, что китов в естественной среде обитания в России можно наблюдать в Крыму, в Сочи, на Камчатке и в других регионах, что доступно для жителей РФ.

"Квоты для коренных малочисленных народов - это сложный вопрос, который еще предстоит решить. К сожалению, эти квоты – это вынужденная мера, поскольку людям, которые принадлежат к этим народностям, необходимы на физиологическом уровне продукты из морских млекопитающих. Я бы хотел, чтобы любая добыча морских млекопитающих прекратилась, но на данный момент альтернативы такому промыслу я не вижу", – выразил свое мнение Цидулко.

Обозреватель Наталья Пономарева

Присоединяйтесь к Interfax–Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook"