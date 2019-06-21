Провокационное кресло

21.06.19 15:52

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Interfax-Russia.ru – Председательство российского депутата в Межпарламентской ассамблее православия стало поводом для массовых беспорядков в Грузии. В Кремле назвали события русофобской провокацией.

Межпарламентская ассамблея православия (МАП) была создана в 1993 году по инициативе греческого парламента. Штаб-квартира МАП расположена в Афинах. Ее работой руководит президент, избираемый пленумом Генассамблеи. Президентом МАП в настоящее время является депутат Госдумы РФ, глава комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

26-ая Генассамблея МАП должна была пройти в Тбилиси 19-22 июня. Участвовать в мероприятии планировали депутаты из 23 стран.

Принимающая сторона определила местом проведения форума зал заседаний парламента республики. В начале заседания 20 июня Гаврилов занял место председателя, что вызвало негодование грузинской парламентской оппозиции, которая сорвала мероприятие.

Было объявлено, что заседание состоится на следующий день в одной из гостиниц Тбилиси. Однако вечером в связи с угрозой членам и руководству МАП было принято решение досрочно завершить работу в Тбилиси.

"Сегодня под председательством президента МАП Гаврилова завершилась заседание Ассамблеи. Утвержден финансовый отчет и программа действий, проведены прения. Но в связи с угрозой православным депутатам принято решение сократить заседание и завершить сессию", – сообщил Гаврилов "Интерфаксу".

Вскоре делегация МАП в сопровождении службы безопасности покинула город.

Грузинская оппозиция изначально требовала не впускать Гаврилова в страну, обвиняя его в участии в боевых действиях в Абхазии. Сам депутат отверг эти обвинения. При этом еще накануне заседания МАП в Тбилиси начались акции протеста в связи с приездом с Грузию российской делегации.

В свою очередь председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, находящийся с визитом в Баку, заявил, что не знал о председательстве Гаврилова на заседании МАП. Несмотря на это, оппозиция потребовала его отставки.

Позднее оппозиционные партии призвали своих сторонников прийти на митинг протеста в связи с занятием Гавриловым кресла спикера грузинского парламента. В ходе акции ее участники пытались штурмовать парламент, но его защитили силы правопорядка.

Ночью 21 июня спецназ применил против участников акции акустические пушки, слезоточивый газ и водометы, чтобы выдворить граждан с проспекта Руставели. Судя по характеру ранений, полученных и сотрудниками СМИ, применялись и резиновые пули. Полиции удалось разогнать митинг к утру.

В ходе столкновений митингующих с полицией в грузинской столице пострадали 240 человек, в том числе 80 сотрудников правоохранительных органов. Как сообщил журналистам глава центра неотложной помощи и координации чрезвычайных ситуаций Грузии Автандил Талаквадзе, 102 человека все еще остаются в различных клиниках.

Между тем один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава заявил, что протестная акция продолжится до тех пор, пока в отставку не уйдет Кобахидзе. По его словам, организаторы митинга приняли решение добавиться также отставки главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.

Со своей стороны премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что действия организаторов беспорядков перед зданием парламента не останутся безнаказанными.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в центре Тбилиси заявила, что именно Россия заинтересована в обеспечении внутреннего противостояния в стране.

"Я хотела бы еще раз сказать, что раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России, и сегодня это ее самое опытное оружие", – написала она в Фейсбуке (https://www.facebook.com/salome.zourabichvili).

21 июня пресс-секретарь президента Грузии Хатия Моисцрапишвили сообщила журналистам, что Зурабишвили прерывает визит в Минск в связи с беспорядками в Тбилиси.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал действия руководства Грузии в связи с проведением в Тбилиси сессии МАП. По его словам, о ни не смогли ни обеспечить проведение мероприятия, ни защитить российскую делегацию от нападения и угроз.

"Действия руководства Грузии при проведении 20 июня сессии Межпарламентской ассамблеи православия противоречат нормам проведения международных мероприятий. Место проведения и организация сессии МАП заранее были согласованы грузинской стороной. И Грузия, как страна-организатор, ответственна и за проведение важного международного форума, и за безопасность ее участников", – сказал Володин журналистам.

Он отметил, что "акция радикальных сил направлена не только против представителей России, но всех 25 стран Межпарламентской ассамблеи православия – тем самым было сорвано заседание и обсуждение важных для организации вопросов".

"Последовавшие после нападения на российскую делегацию заявления грузинских властей вызывают сомнения в их адекватности и способности быть ответственным международным партнером", – сказал председатель Госдумы.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий призвал МАП дать оценку действиям грузинских депутатов вплоть до приостановления членства Грузии в ассамблее.

В интервью телеканалу "Звезда" он отметил, что место проведения форума выбирала грузинская сторона и, возможно, не надо было проводить МАП в здании грузинского парламента, чтобы не провоцировать оппозиционных депутатов.

Он также сказал, что, возможно, президенту МАП, представителю российского парламента не стоило садиться в кресло спикера грузинского парламента, поскольку было понятно, что это вызовет волну протестов.

"Тем не менее, Грузия повела себя непозволительно как участник Межпарламентской ассамблеи православия, и плохо отнеслась к приехавшим, вопреки многовековым традициям гостеприимства", – сказал Слуцкий.

Со своей стороны Гаврилов предположил, что атаки на российских парламентариев, прошедшие в Тбилиси, могут повториться и на других международных форумах, в том числе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

"Опасно, что такая жесткая, враждебная, истеричная реакция на участие российских депутатов в международных форумах, как в Тбилиси, может послужить опасным прецедентом для того, чтобы попытаться сорвать участие российской делегации в других форумах, в том числе происходящих в ближайшее время в Европе, таких как ПАСЕ", – сказал депутат на брифинге.

Он выразил надежду, что "все организаторы этих мероприятий учтут грузинский опыт и исключат даже попытки оказать давление на участие российской делегации".

Гаврилов назвал ситуацию в Грузии попыткой госпереворота. По его мнению, "наша Межпарламентская ассамблея как крупнейший международный парламентский форум был поводом для создания антироссийской истерии, для дискредитации Грузии как православной страны".

Так, член делегации, первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа рассказал, что все беспорядки в грузинском парламенте изначально координировались "откуда-то с Запада".

"Те депутаты, которые вначале ворвались в парламент, постоянно говорили по-английски по телефону, постоянно они докладывали кому-то, что там происходило. Акции, которые произошли и происходят, это спланированные акции, направленные, в том числе, и против нашей страны", – сообщил Чепа на брифинге.

В Кремле назвали произошедшее в Грузии "русофобской провокацией".

"Не может не вызывать нашей крайней обеспокоенности тот факт, что были агрессивные проявления в отношении граждан России, был вопрос их непосредственной личной безопасности", – заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, на фоне проведения международного межпарламентского мероприятия это вызывает крайнее осуждение.

Пресс-секретарь также заметил, что подобные проявления русофобии вызывают серьезную обеспокоенность, потому что Грузия - это страна, которую регулярно посещает достаточно большое количество туристов из России.

В МИД РФ также считают, что происходящие в Грузии беспорядки спровоцированы радикальными политическими силами.

"Эта вакханалия радикальных политических сил Грузии, которые делают все возможное, чтобы помешать нормализации двусторонних отношений между Грузией и Россией", – заявил замглавы МИД РФ статс-секретарь Григорий Карасин "Интерфаксу".

При этом он подчеркнул, что Россия "будет твердо продолжать линию нормализации и активизацию двусторонних отношений между Москвой и Тбилиси".

"Никакие подобного рода выступления и истеричные заявления не помешают нам продолжить эту работу", – заявил высокопоставленный российский дипломат.

Между тем глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев предположил, что "партия войны" в Грузии может использовать инцидент в Тбилиси для ухудшения российско-грузинских отношений вплоть до возобновления военных действий.

"Есть "партия войны", она сейчас в оппозиции, она ведет себя абсолютно безответственно и беспардонно, и она очень хотела бы, чтобы отношения России и Грузии были максимально радикализированы, вплоть до возобновления боевых действий", – сказал Косачев в эфире телеканала "Россия-24".

По мнению сенатора, "на наших глазах сталкиваются партии войны и мира". При этом "партию мира" он назвал условно, поскольку в Грузии "вряд ли есть люди, которые готовы идти на нормализацию отношений с Россией без каких-либо условий".

"Тем не менее, нынешние власти Грузии худо-бедно демонстрировали возможность к поддержанию контактов, даже в условиях отсутствия дипломатических отношений и как-то выходить на сближение позиций и по визам, и торгово-экономическому сотрудничеству, и по разрешению известных конфликтных ситуаций", – отметил Косачев.

Он считает, что "если "партия войны" опять захватит власть в Грузии, как это было в 2008 году, в начале 90-х, разумеется, это самым негативным образом скажется и на российско-грузинских отношениях, которые, слава Богу, последние 10 лет были лишены этого элемента военного противостояния".

Обозреватель Анастасия Николаева

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