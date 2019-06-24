Вынужденные меры

24.06.19 14:31

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

Interfax-Russia.ru – Авиаперевозки россиян на территорию Грузии будут прекращены с 8 июля. В Совфеде не исключают и других ограничительных мер.

Президент РФ Владимир Путин 21 июня подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям перевозить россиян из РФ в Грузию. Указ принят "в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, защиты граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий".

Подобные меры – реакция России на события 20 июня, когда в Тбилиси произошли беспорядки, вызванные приездом в Грузию делегации российских депутатов для участия в Межпарламентской ассамблее православия.

Вместе с тем в Кремле заявили, что ограничения на авиаперелеты в Грузию не являются следствием политического конфликта между двумя странами, а направлены исключительно на обеспечение безопасности россиян.

"Здесь просто превентивные меры, дабы обеспечить безопасность наших сограждан", – сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в Грузии россиянам угрожает физическая опасность, и подтверждающих это инцидентов с российскими журналистами и парламентариями в этой стране вполне достаточно.

"Вы знаете, что непосредственно с агрессивным поведением ультрас столкнулись наши журналисты. Вы знаете, что непосредственно с агрессивным отношением к себе столкнулись наши парламентарии", – сказал он.

Песков считает, что "названных примеров вполне достаточно, чтобы понять, что, в целом, опасность может быть, и, конечно, на фоне этого риска были введены вынужденные рестрикции".

Отвечая на уточняющий вопрос, является ли опасность для россиян скорее гипотетической, Песков ответил: "Какая же гипотетическая? Вы спросите у журналистов ВГТРК, насколько она гипотетическая, по зубам получить. Она вовсе не гипотетическая. Она – физическая".

При этом он уточнил, что власти России не могут запретить своим согражданам посещать Грузию или любую другую страну, но ограничения на полеты позволят снизить турпоток из РФ в это государство.

В свою очередь председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что неспособность руководства Грузии обеспечить законность и правопорядок делают невозможным развитие туризма с этой страной и ожидавшуюся отмену виз.

"Со своей стороны считаем, что необходимо сделать все, чтобы безопасность российских граждан, семей, собирающихся на отдых, была гарантирована. Пока грузинская сторона не даст эту гарантию, нельзя развивать туризм и тем более его стимулировать, отменяя визы. К этому решению мы уже подошли, и оно было бы принято, если бы не действия грузинских радикалов и неспособность руководства Грузии обеспечить законность и правопорядок", – сказал Володин журналистам.

Комментируя решение президента России о приостановлении пассажирского авиасообщения с Грузией, Володин отметил, что оно "ставит задачу защитить российских граждан от насильственных действий на территории Грузии".

Спикер Госдумы подчеркнул, что "экстремистские силы Грузии пытаются захватить власть и для достижения этой цели они используют антироссийскую и русофобскую риторику, опираясь на радикалов".

"Такие действия неприемлемы и наносят ущерб отношениям наших народов", – сказал Володин.

Он обратил внимание, что "при том, что население Грузии составляет 3 млн 700 тыс. человек, в прошлом году ее посетили 2 млн российских туристов; это принесло более $3,5 млрд, что составляет примерно 10% ВВП Грузии".

"Тем, кто участвует в провокациях, необходимо задуматься: они наносят вред не только отношениям наших народов. В первую очередь, этими действиями они бьют по благосостоянию своих граждан и бизнеса", – подчеркнул председатель Госдумы.

Со своей в МИД РФ также рекомендовали россиянам "в интересах их личной безопасности воздерживаться от поездок в Грузию".

Правительство РФ создало оперативную рабочую группу для координации ситуации с авиарейсами в Грузию. Как уточнили (https://www.russiatourism.ru/news/16293/) в Ростуризме, находящимся в этой стране соотечественникам рекомендовано вернуться домой до 8 июля. Пассажирам будет предложено поменять билеты на рейсы российских компаний на более ранние даты без финансовых потерь.

Для этого все шесть отечественных компаний летающих в Грузию – "Аэрофлот", "Победа", S7, "Уральские авиалинии", Red wings и "Норд авиа" – будут взаимодействовать друг с другом. Некоторые из них смогут вывозить россиян и после 8 июля, но из аэропортов Армении и Северной Осетии.

В Ростуризме обратили внимание, что туристы, приобретавшие туры через российских туроператоров, имеют право требовать расторжения договора о реализации туристского продукта и получения полной компенсации за тур.

По данным Ростуризма на 22 июня, в Грузии находились около 1 тыс. 500 организованных туристов.

"Их возврат будет осуществлен планово согласно выписанным билетам до 08 июля. Информация о количестве самостоятельных туристов уточняется", – сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе ведомства.

Между тем Грузия этим летом стала самой популярной зарубежной страной для авиапутешествий, поэтому многим российским туристам придется экстренно менять свои планы.

Так, по данным интернет-сервиса для путешественников Biletix, Грузия была 5-ой в рейтинге самых популярных зарубежных направлений лета-2019: на эту страну приходилось 2,5% бронирований от всех бронирований за рубеж в июне-августе. Средняя глубина бронирования авиабилетов в Грузию составляла 17 дней.

Причем, как сообщил портал "Грузия Online" со ссылкой на исследование Transparency International Georgia, если Россия закроет для туристов границу, Грузия может потерять до $100 млн.

Туроператоры уже остановили продажи туров в Грузию.

"Тем, кто уже купил путевки, они будут предлагать альтернативные варианты – в том числе, недорогую Турцию, Абхазию, российские курорты. При этом в туркомпаниях надеются на быстрое восстановление авиасообщения и выравнивание спроса, так как направление пользовалось хорошим спросом", – сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в Ассоциации туроператоров России.

Полеты грузинских авиакомпаний на территорию Российской Федерации также будут приостановлены с 8 июля. Как пояснили в Минтрансе РФ, причина подобных действий – "необходимость обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности, а также наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность перед ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".

По данным министерства, в настоящее время общая сумма задолженности грузинской стороны (без учета накопившихся пени) составляет более $792 тыс. и 592 тыс. рублей. Грузинская сторона признала задолженность еще в 2008 году, но с тех пор так и не погасила ее.

Приостановка полетов продлится до момента предоставления в адрес российской стороны программ авиационной безопасности компаний Georgian Airways и MyWay Airlines, их аудита и одобрения российской стороной, а также до момента полного погашения грузинской стороной задолженности по аэронавигационному обслуживанию, заявили в Минтрансе.

Авиационные власти Грузии, по данным российского ведомства, уже оповещены об условиях возобновления полетов, а также о готовности РФ к проведению консультаций с грузинской стороной.

В Georgian Airways,в свою очередь, сообщили, что из-за запрета на прямой полет авиакомпания с 8 июля предложит пассажирам транзитный рейс из Тбилиси в Москву через Ереван, а "с целью создания максимального комфорта для пассажиров, время трансфера составит примерно 1 час".

Приостановка авиасообщения с Грузией может остаться единственной ограничительной мерой РФ в ответ на антироссийские выступления, если ситуация не выйдет за нынешние рамки, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к министерству иностранных дел РФ.

Политика в отношении Грузии последних лет считается успешной, говорит человек, близкий к МИДу, и пока ставится вопрос об ограниченной реакции на отдельный антироссийский выпад, а не о пересмотре всей политики.

По словам собеседника издания, указ о прекращении авиасообщения с Грузией с 8 июля вызван не только оскорбительным инцидентом в здании парламента Грузии в Тбилиси, но и последующим заявлением президента Грузии Саломе Зурабишвили, что за обострением ситуации в Тбилиси стоит Москва.

Между тем в Совете Федерации не исключили новых ограничительных мер в отношении Грузии.

"Не могу не отреагировать на одно из последних сообщений из Грузии: ряд кинотеатров этой страны приостановили показ русскоязычных сеансов, а именно - фильмов с русским переводом", – заявил журналистам член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.

По его мнению, "речь идет о бойкоте русскоговорящих зрителей".

"Не исключаю, что продолжение антироссийской истерии в Грузии может вынудить нас к принятию дополнительных ответных мер, выходящих за пределы туристического эмбарго", – подчеркнул сенатор.

Пока об усилении контроля за ввозом грузинских вин и других алкогольных напитков из Грузии в Россию заявил Роспотребнадзор. При этом в ведомстве уточнили, что за четыре года объем грузинского алкоголя, не соответствующего обязательным требованиям, увеличился почти в три раза – до 203 тыс. литров.

Вместе с тем, как заявили в Кремле, решение Роспотребнадзора усилить контроль за ввозом алкогольной продукции из Грузии не связан с ограничениями на полеты в эту страну, введенными для обеспечения безопасности россиян.

Пресс-секретарь президента также заявил, что ему не известно о подготовке каких-либо новых ограничений против Грузии в случае ухудшения отношений с Тбилиси.

По словам Пескова, уже введенные ограничения носят временный характер и могут быть отменены, когда стихнут русофобские настроения.

"Речь идет о возвращении ситуации в Грузии в нерусофобское русло. Как только это будет зафиксировано, тогда это станет поводом, чтобы задуматься о пересмотре принятого решения", – сказал он, добавив, что пока "ситуация наоборот имеет тенденцию к усугублению".

Песков добавил, что "там есть определенные признаки внутриполитического кризиса".

"Это не наше дело, это внутреннее дело Грузии. Наше дело, когда это приобретает антироссийский характер. Вот это заставляет нас волноваться", – отметил представитель Кремля. По его мнению, сейчас в Грузии царит русофобская истерия, и она искусственно подогревается изнутри.

Обозреватель Анастасия Николаева

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