Предвыборная отставка

24.06.19 19:29

Фото с официального сайта администрации Челябинска

Interfax-Russia.ru - Глава Челябинска, находившийся в должности около полугода, подал в отставку.

Глава Челябинска Владимир Елистратов, утвержденный в должности в феврале после осеннего "мусорного коллапса", уволился по собственому желанию. Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер заявил, что он стал инициатором этой отставки. Нового главу выберет гордума Челябинска в конце года, а пока городскую администрацию будет возглавлять первый замглавы города Наталья Котова.

Глава Челябинска сменяется второй раз за год. В ноябре через несколько недель после мусорного коллапса, когда город оказался завален отходами, пост покинул возглавлявший с конца августа 2015 года челябинскую администрацию Евгений Тефтелев. Эксперты назвали его "жертвой протестных настроений", выбранной, чтобы снять политическую напряженность. Являвшийся тогда губернатором Челябинской области Борис Дубровский предложил на рассмотрение гордумы кандидатуру заместителя Тефтелева - Владимира Елистратова. Дума согласилась, а еще через три месяца почти единогласно выбрала из четырех кандидатов его главой города.

В конце марта Борис Дубровский покинул свой пост, а у пришедшего ему на смену Алексея Текслера возникли вопросы к Челябинску. В первые дни после приезда он раскритиковал работы по благоустройству города. "Челябинск - крупный миллионный город и должен выглядеть гораздо более презентабельно. Пока по пятибалльной шкале что-то около "двойки", может быть, даже ниже", - заявлял он журналистам.

В частности, Текслеру не понравились отсутствие снегоуборочной техники на улице и неубранный снег. "Снега может выпасть много, но я не понимаю, почему дорожки сквера должны быть завалены снегом. И, наверное, можно чистить и убирать", - возмущался новый глава региона.

Позже на пресс-конференции он сообщил, что его расстроило состояние города и работа общественного транспорта в нем. "То, что творится с общественным транспортом в Челябинске, никого устраивать не может. Вы знаете, у меня отец инвалид, и он по Москве может передвигаться. (Там есть - ИФ) низкопольные автобусы. В Челябинске он бы это делать не смог. Меня это не устраивает, естественно, как человека, как гражданина?" - отмечал врио челябинского губернатора.

Спустя месяц Текслер начал кадровые перестановки. Так, он уволил Евгения Тефтелева, который после отставки с поста мэра Челябинска работал заместителем губернатора. Не стал продолжать работу с директором регионального Агентства инвестиционного развития Алексея Бобова и объявил выговор министру экономразвития Сергею Смольникову из-за скандала вокруг проекта строительства в Златоусте кремниевого завода. Принял отставку вице-губернатора, курирующего экономический блок, Руслана Гаттарова.

24 июня утром этот список продолжил Владимир Елистратов. Депутаты Челябинской городской думы на внеочередном заседании приняли его отставку. Текслер объявил, что инициатором такого поворота событий стал он сам.

"Я считаю, что назрели изменения, эти изменения необходимы. Я считаю, что нет доверия жителей к главе города, что необходимы быстрые, качественные решения по всем направлениям. Владимир Алексеевич человек из прежней команды. Я предложил (ему - ИФ) написать заявление, это было совместное решение. Он согласился с тем, что не совсем есть понимание между нами", - сказал Текслер журналистам.

По рекомендации врио губернатора дума утвердила и.о. главы Челябинска первого заместителя мэра Наталью Котову. Согласно данным на сайте горадминистрации, Котова родилась 14 августа 1965 года в Сосновском районе, окончила Челябинский государственный пединститут по специальности "учитель физики и астрономии средней школы", была учителем в одной из челябинских школ, а в 1994 году перешла на работу в областной комитет по управлению госимуществом.

Также работала в территориальном агентстве Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротства), в 2005 году была назначена на должность начальника управления жилищной политики администрации Челябинска. С апреля 2010 года являлась первым заместителем главы города или городской администрации. В качестве хобби в ее биографии указаны путешествия, плавание и садоводство.

На заседании думы, где ее утверждали главой, Котова заявила о подготовке плана развития города с учетом мнений жителей и экспертов. "Несколько лет мы наблюдаем некоторое торможение в развитии Челябинска. Сейчас нас поддержал глава области и региональное правительство, мы обладаем достаточными ресурсами, чтобы начать благоустройство. Главная задача мэрии - динамичное развитие Челябинска. В августе мы опубликуем проект генерального плана (развития - ИФ) на ближайшие 20 лет", - сказала она.

По мнению экспертов, несмотря на то, что Котова почти десять лет работает в горадминистрации, жители смогут воспринять положительно ее кандидатуру. Как сообщил Interfax-Russia.ru политолог Александр Мельников, у Елистратова был достаточно высокий антирейтинг, что накладывало отпечаток и на избирательную кампанию, которую ведет Текслер.

"У Котовой персонального антирейтинга нет, но, нужно понимать, что челябинцы достаточно критически оценивают действия городской власти. Котовой, конечно, нужно сразу же организовать новый формат диалога с горожанами, принимать решительные действия, чтобы на всех приоритетных направлениях были подвижки", - отметил Мельников.

Он напомнил, что, когда Елистратов сменял Тефтелева, обозначалось примерно те же приоритеты, что и сегодня: реформирование транспортной системы, решение проблем с благоустройством, улучшение экологической ситуации и так далее.

"Елистратов результатов достичь не успел, в том числе и по объективным причинам. Теперь эти задачи ложатся на Котову. Можно где-то поменять формат диалога, сделать несколько резонансных заявлений, принять одно-два решения, последствия которых будут проявляться потом", - констатировал Александр Мельников.

Политолог Сергей Зырянов полагает, что у заместителей главы Челябинска есть ключевые показатели эффективности. "Наверняка, этот показатель у Натальи Котовой достаточно высокий, раз Текслер принял решение произвести рокировку в городе", - высказал Зырянов свое мнение Interfax-Russia.ru.

Вместе с тем, он предположил, что Челябинск в итоге может возглавить кто-то другой. "Шорт-лист открыт, власть будет искать своего кандидата, а также смотреть на эффективность деятельности Натальи Петровны. Нельзя исключать, что кандидатов окажется несколько", - добавил Сергей Зырянов.

Вопрос о новом главе города будет решать гордума уже нового состава, который изберут 8 сентября. Выборы депутатов пройдут одновременно с выборами губернатора.

Обозреватель Александра Качалова

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