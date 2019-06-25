Прощай, оковы

25.06.19 13:40

© РИА Новости. Виталий Аньков

Interfax-Russia.ru - Первую партию косаток и белух доставили к месту реадаптации и выпуска в Хабаровском крае.

Первую партию косаток и белух из приморской "китовой тюрьмы" доставили к мысу Перовского (Николаевский район Хабаровского края). Там животные пройдут все необходимые обследования и краткий курс реабилитации, после которого их выпустят в Охотское море.

"Косаток благополучно доставили. Сейчас планируется выпуск в вольеры", – сообщил агентству "Интерфакс" представитель администрации Николаевского района.

По его словам, адаптация млекопитающих может занять до 10 дней. Все это время за состоянием животных будут постоянно наблюдать специалисты. Они же решат, когда млекопитающие будут готовы вернуться в дикую природу.

"Мы узнавали о состоянии морских млекопитающих. На данный момент до места назначения доехали все косатки и белухи. Но животные, конечно, находятся в стрессе после перевозки", – сообщил агентству "Интерфакс-Дальний Восток" представитель одной из компаний-отловщиков.

Он пояснил, что пока что млекопитающие остаются в своих транспортировочных ваннах, выпуск в вольеры задерживается из-за плохой погоды.

Между тем, во Всероссийском НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), напротив, заявили, что все животные хорошо перенесли дорогу и никакого стресса по этому поводу они не испытывают.

"Транспортировочные ванны накрыты тентами, предохраняющими животных от солнечных лучей. Белухи плещутся в своих ваннах, косатки звуками общаются друг с другом – их ванны расположены рядом. Дыхание у всех животных спокойное, что говорит о снижении их беспокойства, связанного с перевозкой на автотранспорте и перегрузкой на судно", – сообщил пресс-секретарь ВНИРО Алексей Смородов.

Его слова журналистам подтвердил и ветеринарный врач Иван Белокобыльский, который сопровождал животных в пути.

"Движение было медленное, чтобы не трясло ванны. Рядом с животными все время находились специалисты. Визуально осматривали их, наблюдали за покровом кожи. В течение пути у животных было ровное, чистое дыхание, без резких вздохов. Никаких успокоительных препаратов животным не давали. Также их не кормили при перевозке", – сказал специалист.

По его словам, при перегрузке на речное судно животным поменяли воду. Больше никаких манипуляций с ними не проводили.

Директор ВНИРО Кирилл Колончин в свою очередь подтвердил, что на адаптацию животных в районе выпуска может уйти от двух до десяти дней.

"Адаптация может занять до десяти дней, может два-три дня, мы рассчитываем, что они придут в состояние, когда их можно будет выпускать. При этом приедут наши специалисты, которые будут устанавливать на них спутниковые маяки. Будет проведен забор крови у каждого животного, после чего их отпустят. Три месяца будут наблюдать за животным через спутник, отслеживать пути миграции", – заявил глава института.

Вместе с тем, во ВНИРО сообщили, что операцию по выпуску всех животных из приморской "китовой тюрьмы" планируется завершить до октября текущего года.

Как сообщалось, операция по выпуску млекопитающих из "китовой тюрьмы" в Приморье началась 20 июня. Первую партию животных – двух косаток и шесть белух – доставили на четырех фурах в Хабаровск, там контейнеры с животными перегрузили на речной транспорт и отправили к месту реадаптации в Николаевский район Хабаровского края. Их планируется выпустить в океан в районе Шантарских островов. Тем временем, в "китовой тюрьме" остается 8 косаток и 81 белуха. Дату отправки следующей "партии" во ВНИРО пока не называют.

Известно, что расходы на перевозку первой партии животных из "китовой тюрьмы" составили 38 млн 270 тыс. рублей. Именно такую сумму ВНИРО заплатит компаниям-отловщикам за транспортировку млекопитающих.

"В цену пяти договоров включены все расходы, в том числе по ветеринарному обследованию и реадаптации. Кроме того, договор содержит пункт о том, что поставщик в случае гибели животных своими силами должен утилизировать трупы", – следует из материалов на сайте госзакупок.

Напомним, что ранее за нарушение правил рыболовства Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал все четыре компании–отловщика . Так, ООО "Белый кит" придется заплатить государству почти 30 млн рублей, ООО "Сочинский дельфинарий" – 37 млн 601 тыс. рублей, ООО "Океанариум ДВ" – 56 млн 429 тыс. рублей, а ООО "Афалина" - 28,1 млн рублей. Организации признаны виновными по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ (незаконное место вылова, несоответствие технических средств и типа судов, нарушения процедур вылова и другое). Суд установил, что каждая из четырех компаний выловила млекопитающих с нарушениями.

Зоозащитники со своей стороны приветствовали такое решение суда, а также начало операции по выпуску морских млекопитающих на волю, однако они настаивают на большей прозрачности этой процедуры. В частности, коалиция общественных экологических организаций "Свободу косаткам и белухам" обратилась в Минпророды РФ, Росрыболовство и к руководству Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии с просьбой привлечь к участию в операции по выпуску животных из "китовой тюрьмы" российские общественные организации и экспертов из команды французского океанолога Жана-Мишеля Кусто.

"Мы просим незамедлительно привлечь представителей наших общественных организаций к наблюдению за процессом транспортировки, реабилитации и выпуска животных. А также просим незамедлительно привлечь представителей команды Кусто для непосредственной работы с животными в процессе транспортировки и реабилитации", – говорится в обращениях коалиции к руководителю Федерального агентства по рыболовству РФ Илье Шестакову, главе Министерства природных ресурсов РФ Дмитрию Кобылкину, директору ВНИРО Кириллу Колончину, копиями которых располагает редакция агентства "Интерфакс - Дальний Восток".

Также общественники просят ежедневно публиковать отчеты о состоянии всех животных из "китовой тюрьмы" с подтверждающими фотографиями и видеосъемкой на официальных информационных ресурсах ВНИРО.

"Публикуемая сейчас информация на сайте ВНИРО не отвечает законодательным требованиям полноты и достоверности – обрывочные короткие новости, вызывающие много вопросов, отсутствуют фотографии и видео самих животных, нет сведений о дальнейших планах", – отмечается в документах.

Свои просьбы коалиция "Свободу косаткам и белухам" объясняет тем, что ситуация с "китовой тюрьмой" имеет "беспрецедентный общественный резонанс, в том числе международного сообщества", а многочисленные нарушения при вылове животных доказаны в суде.

Обозреватель Наталья Пономарева

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