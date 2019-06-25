Права не в полном объеме

25.06.19 14:42

© РИА Новости. Владимир Федоренко

Interfax-Russia.ru - России вернули право голоса в ПАСЕ. Делегация вернется к полноценной работе только после полного подтверждения полномочий.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) ночью 25 июня приняла резолюцию об ограничении санкционного механизма ассамблеи, которая открывает возможность возвращения российской делегации в организацию.

Резолюция была принята по итогам обсуждения доклада члена ПАСЕ Петры де Суттер. За резолюцию проголосовало – 118 делегатов, против – 62, воздержалось – 10. Обсуждение резолюции шло 9 часов.

Резолюция вносит поправки в Регламент ассамблеи и закроет возможность членам ПАСЕ лишать любую делегацию права голоса. Именно такое предложение выдвинул 17 мая Комитет министров Совета Европы (КМСЕ), а затем оно было реализовано в докладе по полномочиям Петры де Суттер.

Поправка в регламент, открывающая России возвращение в ПАСЕ, звучит так: "Права членов голосовать, выступать и быть представленными в Ассамблее и ее органах не приостанавливаются и не аннулируются в контексте оспаривания или пересмотра полномочий".

Россия ранее заявляла, что вернется в ПАСЕ только если будут гарантированы права всех делегаций на право голосовать, выступать и быть представленными в органах ассамблеи.

Кроме того ПАСЕ разрешила утвердить полномочия российской делегации на июньской сессии, тогда как по общему правилу делегации могут заявляться только на январской сессии, а в середине года присылать делегации в ассамблею нельзя.

При обсуждении резолюции ПАСЕ отклонила поправку, которой представители британской и украинской делегаций предлагали перенести приезд российской делегации в ПАСЕ на январь 2020 года. Поправка с перевесом голосов примерно в три раза была отклонена.

Также были отклонены поправки, которые предлагали запретить направлять в ПАСЕ делегатов, которые находятся под санкциями Совета Европы, ПАСЕ, Европейского союза, США, Канады и ООН. Эти поправки также были отклонены с перевесом без малого в три раза. Кроме того были отклонены поправки, которые ограничивали бы присутствие представителей российской делегации в руководящих органах ассамблеи.

"Весь день понедельника, до позднего вечера члены Парламентской ассамблеи Совета Европы были заложниками делегатов из Украины и Великобритании, которые внесли на рассмотрение 200 с лишним поправок для того, чтобы затянуть принятие резолюции, позволяющей российской делегации вернуться в ПАСЕ и принять участие в летней сессии", – рассказал глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Однако, по его словам, кроме потраченного времени и нервов своих европейских коллег, они ничего так и не добились – поправки были отклонены.

"Мы подаем заявку на подтверждение своих полномочий", – заявил Толстой.

Он отметил, что автор доклада (о совершенствовании процесса принятия решений ПАСЕ) Петра де Суттер, проявила "нечеловеческое терпение, методично объясняя свою позицию по каждой из многочисленных, но абсолютно бессмысленных поправок украинской делегации".

"Уверен, что теперь, просидев много часов в зале из-за устроенного Лидделл-Грейнджером, Ляшко, Гончаренко, Арьевым и другими товарищами троллинга (а иначе это сложно назвать) участников старейшей и уважаемой организации, европейцы поняли, с кем имеют дело", – сказал Толстой.

25 июня делегация российских парламентариев прибыла в Страсбург, чтобы принять участие в сессии ПАСЕ, однако в этот же день полномочия российской делегации были оспорены. Для этого потребовались голоса 30 членов ассамблеи из пяти стран. В том числе опротестовывали полномочия парламентарии из Украины. Глава украинской делегации Владимир Арьев отметил, что их беспокоят права геев в Чечне, в связи с чем и было выдвинуто предложение.

По правилам ПАСЕ теперь полномочия могут быть заново подтверждены в течение 24 часов. Это время делегация сможет работать в зале так же как и все остальные, но не сможет голосовать по вопросам, которые связаны с ее полномочиями.

В частности на повестке дня ассамблеи 25 июня стоит выбор заместителя председателя ПАСЕ. Кандидатом на этот пост выдвинут замглавы российской делегации, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Это выдвижение также было оспорено украинской делегацией.

Голосование пройдет во второй половине дня методом тайного голосования. Как пояснила председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, если Слуцкий будет поддержан большинством голосов, он будет избран вице-председателем ассамблеи, а российской делегации придется выбрать другого заместителя главы российской делегации.

Из-за присутствия в Парламентской ассамблее Совета Европы российской делегации представители Украины покинули зал заседаний ассамблеи. Как заявил член украинской парламентской делегации Алексей Гончаренко, украинская делегация в ПАСЕ будет участвовать только в тех заседаниях ассамблеи, где рассматривается вопрос о санкциях в отношении российской делегации.

В эфире телеканала "Прямой" он уточнил, что до сегодняшнего дня российская делегация еще фактически не имеет полномочий – "они должны быть утверждены в среду". По словам Гончаренко, задача украинских парламентариев добиться, чтобы к российской делегации применили санкции.

"Мы можем наложить на них санкции, которые ограничат их присутствие в наблюдательных миссиях, в том числе за выборами, (не дать им - ИФ) возможности занимать руководящие должности в комитетах", – отметил Гончаренко.

Дело в том, что сейчас ПАСЕ, в соответствии с регламентом, не может лишить российскую делегацию права голоса, запретить выступать в ассамблее и быть представленной в органах ассамблеи – это так называемые "большие санкции".

Вместе с тем, как пояснил "Интерфаксу" источник в аппарате ПАСЕ, у ассамблеи остался ряд возможностей для наложения санкций на российскую делегацию – так называемые "малые санкции". Так, ПАСЕ может ограничить российскую делегацию в праве выдвигать проекты резолюций, направлять депутатские запросы, участвовать в мониторинговых миссиях, в праве членов делегации быть назначенными докладчиками, наблюдателями за выборами, а также представлять ПАСЕ и СЕ в иных организациях.

Между тем, как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, возвращение РФ к полноценной работе в ПАСЕ наступит лишь после полного подтверждения полномочий делегации.

По его словам, "когда будет принято решение о подтверждении полномочий, можно будет говорить уже о том, что мы вернулись к полноценной работе, причем, при защищенных правах российской делегации, о чем мы неоднократно говорили".

Председатель Госдумы напомнил, что Комитет министров Совета Европы поддержал это решение и обратился к ПАСЕ, "и сегодня ПАСЕ сделала первые шаги в этом направлении".

"Какими будут следующие шаги, давайте мы подождем, потому что да, основополагающие права сегодня незыблемы, никто не может их лишить, но вот, допустим, право участвовать в мониторинговых группах, структурах ПАСЕ – это вопросы, которые пока носят неурегулированный характер, и конечно, когда будет происходить подтверждение полномочий делегации, возможно, те деструктивные силы, которые в меньшинстве, но они присутствуют в ПАСЕ, попытаются сделать так, чтобы полномочия российской делегации были не всеобъемлющие, как должны быть", – отметил спикер Думы.

Володин вновь напомнил о принципе равенства делегаций в ПАСЕ.

"Это правило существует в Уставе Совета Европы, и этим руководствуются исполнительные органы, работая в Комитете министров Совета Европы", – подчеркнул он.

Володин разъяснил журналистам, что если полномочия российской делегации будут подтверждены без каких-либо изъятий, то 26 июня, согласно позитивному сценарию, делегация парламента РФ будет участвовать в выборах генерального секретаря Совета Европы.

Вместе с тем спикер Госдумы не исключил и альтернативный вариант развития событий.

"Когда мы с Валентиной Матвиенко (председателем Совета Федерации - ИФ) будем подписывать заявку для участия в Парламентской Ассамблее, мы обязательно в этой заявке оговорим, что если наша делегация будет лишена каких-либо полномочий, мы оставляем за собой право покинуть ПАСЕ", – сказал Володин.

Он добавил, что "если полномочия будут подтверждены не в полном объеме, в этом случае делегация РФ покинет зал, это будет означать прекращение нашей работы в ПАСЕ". При этом спикер Госдумы отметил, что "выход из ПАСЕ влечет за собой выход из Совета Европы".

Также лишь после того, как будут подтверждены права делегации РФ, будет обсуждаться вопрос об уплате взноса в Совет Европы, который Россия не платит до настоящего момента.

Тем не менее, в Кремле резолюцию ПАСЕ, открывающую дорогу для возвращения Россию в ассамблею, расценили как победу здравого смысла. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал соответствующую резолюцию "весьма позитивным явлением".

При этом он отметил, что восстановление работы российской делегации в ПАСЕ не стоит связывать с признанием Западом Крыма в качестве территории России.

"Вряд ли можно говорить о том, что это (восстановление работы российской делегации в ПАСЕ) является изменением доминирующей точки зрения (со стороны Запада)", – заявил Песков на брифинге.

Вместе с тем, по его словам, Россия полна терпения и решимости "последовательно и терпеливо разъяснять ситуацию с Крымом, добиваясь того момента, когда позиция наших европейских визави изменится".

Обозреватель Анастасия Николаева

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