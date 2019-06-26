26.06.19 13:37

© РИА Новости. Алексей Куденко

Interfax-Russia.ru – Бывший директор Тихоокеанской мостостроительной компании, строившей космодром "Восточный", получил условный срок за растрату в 400 млн руб. и преднамеренное банкротство.

Уссурийский районный суд приговорил Виктора Гребнева - бывшего генерального директора уссурийской "Тихоокеанской мостостроительной компании" (ТМК), которая являлась субподрядчиком при строительстве космодрома Восточный (Амурская область), к условному сроку за растрату в 400 млн рублей.

"Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы условно, и штрафу в размере 200 тыс. рублей", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в суде.

Адвокат Игорь Поляков, защищавший Гребнева, рассказал агентству, что при назначении наказания суд учел государственные и ведомственные награды подсудимого, его возраст и состояние здоровья и посчитал возможным определить меру наказания, не связанную с реальным лишением свободы.

"Я, как адвокат, считаю, что это компромисс системы, его вина не доказана, в таких случаях суд, чтобы не выносить оправдательный приговор, назначает минимальное наказание. Если бы вина его была очевидна, и он бы похитил такие деньги, это было бы длительное лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии. Защита мотивировала, доказала документально, что там хищения не могло быть", – сообщил правозащитник.

При этом по его словам, защита еще не решила, будет ли обжаловать приговор.

"Я настаиваю на оправдательном приговоре, будем ли обжаловать, не знаю, все будет зависеть от Гребнева", – добавил адвокат.

Напомним, что суд по делу "Тихоокеанской мостостроительной компании" начался осенью 2016 года. Ее гендиректор - Виктор Гребнев - обвинялся растрате в особо крупном размере, с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ). Так, по версии следствия, фигурант уголовного дела, используя свое служебное положение, распорядился вверенными ему 407 млн рублей. Кроме того, как полагают следователи, с января 2012 года по декабрь 2014 года он "совершал действия, направленные на преднамеренное банкротство возглавляемого им предприятия".

Так, в апреле 2014 года Гребнев умышленно заключил и исполнил в добровольном порядке договоры поручительства, уплатив денежные средства в размере 288 млн руб. в счет погашения перед банком кредитов другой компании. При этом глава ТМК не стал тогда обращаться в арбитражный суд с заявлением должника, а сознательно продолжал увеличивать неплатежеспособность своего предприятия. В результате неэффективного использования имущества компании финансовое состояние ТМК ухудшилось, возникли проблемы с выплатой зарплаты рабочим. В итоге арбитражный суд Приморского края признал компанию банкротом. Во время расследования на имущество обвиняемого, а также на имущество компании, учредителем которой он является, был наложен арест на сумму порядка 300 млн руб. Сам Гребнев находился под домашним арестом.

Как сообщалось, о махинациях Гребнева стало известно после того, как в 2015 году доведенные до отчаяния рабочие прямо со стройплощадки космодрома по видеомосту в ходе "прямой линии" с президентом РФ обратились за помощью к Владимиру Путину.

Кроме того, в марте текущего года заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев также утвердил обвинительное заключение по новому делу экс-главы ФГУП "Спецстройсервис" при Спецстрое России Андрея Ярцева, уже осужденного за хищения на космодроме "Восточном".

"Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями)", – сообщили тогда в Генпрокуратуре РФ.

По версии следствия, бывший руководитель "Спецстройсервис" и его заместитель в июне 2013 года заключили "на заведомо невыгодных для предприятия условиях два договора, в соответствии с которыми приобрели у коммерческих организаций по завышенным ценам бетонные плиты, большая часть из которых не отвечала качественным характеристикам".

"Указанные лица не организовали и не обеспечили надлежащий учет и контроль качества приобретенной продукции. В результате ФГУП "Спецстройсервис" был причинен имущественный вред в размере 58 млн рублей, а также нарушены сроки исполнения государственного контракта по строительству объекта", – отмечалось в сообщении Генеральной прокуратуры.

В надзорном ведомстве сообщили, что данное уголовное дело было направлено в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Также в Генпрокуратуре напомнили, что в 2018 году бывший руководитель ФГУП "Спецстройсервис" уже был осужден за растрату в особо крупном размере и приговорен к 7 годам лишения свободы. Расследование же в отношении экс-заместителя руководителя предприятия, который скрылся от следствия, расследование еще продолжается.

Вместе с тем, в марте текущего года Мосгорсуд смягчил приговор главе Волго-Вятской строительной компании (ВВСК) Александру Базанкову, экс-главе ВВСК Евгении Дегтяревой, владельцу "ВИП-Стройинжиниринг" Сергею Дегтяреву и руководителю этой компании Мурату Матуеву, осужденным по делу о хищении 1,3 млрд рублей при строительстве космодрома "Восточный".

"Апелляционным постановлением Мосгорсуда приговор Симоновского суда Москвы изменен: Дегтяреву окончательно назначено наказание в виде 5 лет и 11 месяцев колонии общего режима со штрафом в 750 тыс. рублей, Матуеву - 4 года со штрафом в 500 тыс. рублей, Базанкову - 4 года и 8 месяцев со штрафом в 500 тыс. рублей, Дегтяревой - 3 года и 9 месяцев со штрафом в 600 тыс. рублей", – сообщила тогда "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

Она отметила, что суд переквалифицировал дело обвиняемых с ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) на ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере).

По словам Солоповой, суд апелляционной инстанции также зачел осужденным в сроки лишения свободы время их нахождения под арестом. В этой связи Дегтярев был освобожден в зале суда за отбытием наказания. Другие осужденные также уже находятся на свободе.

Как сообщалось, Симоновский суд в феврале 2018 года приговорил фигурантов дела к срокам от 4,5 до 8 лет колонии со штрафами от 1 до 1,5 млн рублей. Судом первой инстанции они были признаны виновными в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Отметим, что апелляционная инстанция Мосгорсуда ранее уже смягчала срок наказания этим осужденным, однако президиум Мосгорсуда отменил это решение и направил дело на пересмотр.

Вместе с тем, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин назвал беспрецедентным масштаб хищений при строительстве космодрома Восточный.

"Это чисто строительные работы, чисто "нулевой" цикл. И здесь произошли главные хищения - не в космических технологиях, а на банальной стройке. (...) Там появились "предприниматели без башни", без головы. Там масштаб явного хищения оказался удивительным. Такого в других бюджетных отраслях давно не было", – заявил чиновник в интервью телеканалу "НТВ" в июне на полях Петербургского международного экономического форума.

Кудрин также поразился поведению преступников, которые толком и не пытались скрывать свои преступления.

"Поражает то, что там даже не прикрывались серьезно, считали, что увели средства и все будет хорошо. Но это было на виду. Мы это определили, как только туда пришли", – признал глава Счетной палаты.

По его словам, в большинстве случаев речь идет о сотнях миллионов рублей.

"Например, работы выполнены, но некачественно, и этот результат мы не должны оплачивать", – добавил он.

"Такого откровенного хищения как в "Роскосмосе", мы, конечно, не встречали", – добавил глава Счетной палаты.

Обозреватель Наталья Пономарева

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