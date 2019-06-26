26.06.19 19:56

© РИА Новости. Владимир Федоренко

Interfax-Russia.ru – ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме. Антироссийские заявления не помешали возвращению России к работе в ассамблее.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) 26 июня подтвердила полномочия российской делегации, опротестованные накануне.

Голосование по этому вопросу было поставлено первым пунктом вечернего пленарного заседания ассамблеи, сразу после голосования по избранию нового генерального секретаря Совета Европы, которое продолжалось весь день.

Российская делегация, как и заявляла, не присутствовала на утренней части заседания, поскольку не могла участвовать в выборах генсека без подтверждения ее полномочий. При этом делегация РФ намеревалась возобновить работу в ПАСЕ только на полноформатной основе, о чем еще раз напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Возобновление работы наших представителей в ПАСЕ может быть только на полноформатной основе, какое-то ущемление в правах делает это участие невозможным", – заявил он журналистам.

По его словам, резолюцию ПАСЕ, открывающую дверь для возвращения делегации РФ, "можно только приветствовать".

"В данном случае побеждает здравый смысл, потому что без участия РФ работа ПАСЕ не может и не могла быть полноценной", – сказал пресс-секретарь президента.

Профильные комитеты ПАСЕ еще накануне назначили докладчиков для подготовки проектов решений по обжалованию полномочий российской делегации. Так, в мониторинговом комитете проект резолюции готовил британский консерватор Роджер Гейл, который голосовал против возвращения делегации РФ в ассамблею, а в регламентном комитете, по данным представителя украинской делегации в ПАСЕ Борислава Березы, проект резолюции готовил Эгидиус Варейкис – литовский депутат, который также голосовал против возвращения России в ассамблею.

Тем не менее мониторинговый комитет ПАСЕ перед заседанием объявил о решении рекомендовать подтвердить полномочия делегации РФ, так как это позволит продолжить политический диалог по актуальным проблемам с российской стороной. Вместе с тем члены мониторингового комитета выразили сожаление по поводу того, что российская сторона недостаточно сотрудничала с ними по вопросам, связанным с демократией, верховенством права и правами человека. Тогда как ПАСЕ всегда была настроена на политический диалог, так как он позволяет находить компромиссы и долговременные решения проблем.

Со своей стороны депутат из Нидерландов Тини Кокс сообщил, что подготовленный ПАСЕ проект резолюции о восстановлении полномочий российской делегации не содержит каких бы то ни было ограничений.

"Это справедливый документ, он никоим образом не ограничивает российскую делегацию", – сказал Кокс журналистам в Страсбурге.

Депутат, возглавляющий группу объединенных европейских левых в ПАСЕ, пояснил, что в документе в его нынешнем виде содержатся призывы к тому, чтобы РФ выполнила ряд инициатив.

"Речь идет о серьезных призывах, а не об условиях (для восстановления полномочий делегации РФ - ИФ). Прошло пять лет. За это время накопилось много работы (которую, по мнению ПАСЕ, нужно проделать в России - ИФ)", – сказал Кокс.

Он пояснил, что комментирует содержание проекта в его нынешнем виде, поскольку до голосования в него еще можно пытаться вносить изменения.

"Посмотрим, что будет", – заключил депутат.

В проекте резолюции содержалась норма о том, что ассамблея призывает государственные органы РФ.

"Освободить 24 украинских моряков, захваченных в Керченском проливе по обвинению в "незаконном пересечении границы РФ"; немедленно уплатить все взносы в бюджет Совета Европы; безоговорочно и в полном объеме сотрудничать с объединенной следственной группой и прокуратурой Нидерландов в привлечении к ответственности виновных в крушении самолета малайзийских авиалиний, выполнявшего рейс MH 17; принять эффективные меры по предотвращению нарушений прав человека лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов (ЛГБТИ), в частности в Чеченской Республике, и привлечь виновных к ответственности за действия, совершенные в прошлом; сотрудничать в полном объеме с международным сообществом в расследовании убийства Бориса Немцова", – заявил он.

Также в проекте предлагалось комитету по мониторингу представить отчет о выполнении обязанностей и обязательств РФ в кратчайшие сроки, но не позднее, чем на сессии, которая состоится в апреле 2020 года.

В проекте резолюции ассамблея выразила сожаления о решении парламента РФ приостановить сотрудничество с ПАСЕ и не представлять полномочия своей делегации на открытии парламентских сессий в 2016, 2017, 2018 и 2019 годах и после парламентских выборов в РФ в сентябре 2016 года. Кроме того, в документе содержалось сожаление в связи с приостановлением Россией с июля 2017 года выплат своих ежегодных взносов в бюджет Совета Европы. Также ПАСЕ выразила сожаление по поводу отсутствия сотрудничества со стороны РФ в рамках процедуры мониторинга, а также выразить озабоченность по поводу ряда "негативных тенденций в области демократии, верховенства права и прав человека". В то же время в проекте указывалось, что ассамблея всегда предпочитала диалог как средство достижения долговременных решений.

Со своей стороны заместитель руководителя российской делегации, бывший посол РФ в США Сергей Кисляк еще до обсуждения высказал мнение, что антироссийские заявления в проекте резолюции по подтверждению полномочий российской делегации не являются препятствием для возвращения России к работе в ПАСЕ.

"Это набор политических заявлений, мы можем с ними соглашаться или не соглашаться, но мы готовы работать над повесткой дня, но главное на сегодняшний момент в этой всей дискуссии – это условия, на которых будет работать здесь российская делегация", – сказал Кисляк журналистам.

Он подчеркнул, что в случае обеспечения прав российской делегации "мы будем готовы рассматривать разные вопросы".

"Кстати, мы никогда не уклонялись от серьезного разговора, мы великая держава, у нас есть хорошее понимание, что такое международное право, мы законопослушное в международном пространстве государство, у нас различия с целым рядом людей, которые здесь выступают, причем резкие", – отметил Кисляк.

По его мнению, вопросы, поднятые в этом проекте резолюции, призваны хоть как-то ограничить полномочия российской делегации. В то же время он надеется, что в ПАСЕ большинство участников начинают понимать, что здравый смысл должен возвращаться.

"То, что он возвращается, мне видно. Но в каком виде - достаточном для нас или нет – я не берусь пока говорить. Это тяжелый процесс... посмотрим, какой будет результат, мне очень хотелось бы надеяться на здравый смысл", – сказал он.

В свою очередь глава делегации РФ Петр Толстой во время обсуждения резолюции завил, что Россия согласна на диалог в ПАСЕ по любым вопросам. По его словам, верховенство права и права человека являются неотъемлемой ценностью для России, и Россия выполняет 98% решений ЕСПЧ.

"Мы готовы и к мониторингу и обсуждению всех проблем, о которых говорили коллеги. (...) Наше присутствие - это протянутая рука", – сказал Толстой, отметив, что ассамблея находится последние годы в плену украинской дезинформации.

По его словам, Россия готова обсуждать все вопросы, но только в диалоге на равных.

"Никогда и ни у кого не будет права учить чему-либо Россию. Мы не ученики в школе, чтобы делать какие-то домашние задания", – подчеркнул Толстой.

Он отметил, что для российской делегации неприемлемы какие-либо нормы, которые лишают ее каких-то полномочий.

По итогам обсуждения ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации в ассамблее. За резолюцию проголосовало 116 депутатов, против 62, воздержалось 15. При этом в резолюции отсутствует упоминание каких-либо санкций. Так, члены ПАСЕ отклонили предложенную поправку к резолюции, предусматривающую ограничение прав представителей РФ до январской сессии 2020 года. Речь, в частности, шла о лишении права на назначение докладчиками в мониторинговом комитете, права на участие в миссиях наблюдателей, права представлять СЕ в других организациях, права выражать мнение на дебатах ПАСЕ, право вносить резолюции и рекомендации.

Кроме того, члены ПАСЕ на голосованиях отклонили еще более десятка похожих по содержанию поправок, нацеленных на ограничение прав российской делегации.

Таким образом, делегация РФ вернулась к работе в ПАСЕ с полным набором полномочий, чего и добивалась Россия. Россия, в свою очередь, намерена траншами, которые определит Минфин, вернуть ассамблее долг.

Обозреватель Анастасия Николаева

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