Разбился на полпути

27.06.19 12:50

Фото Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации

Interfax-Russia.ru – Два человека погибли и еще более 30 пострадали при крушении самолета Ан-24 в Бурятии. Возбуждено уголовное дело.

Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара" утром 27 июня при посадке в поселке Нижнеангарск (Республика Бурятия) выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся со зданием очистных сооружений и загорелся. В результате ЧП погибли командир и бортмеханик воздушного судна, еще более 30 пассажиров получили различные травмы. Как сообщил "Интерфаксу" источник в службе "Скорой помощи", экипаж до последнего находился на борту самолета, помогая пассажирам эвакуироваться.

"За помощью к настоящему моменту обратился 31 человек, четверо пострадавших госпитализированы, в том числе двое детей", – сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" замглавы Северо-Байкальского района Татьяна Прохорова.

По ее словам, тех, кто получил разовую помощь, медики уже отпустили.

По данным республиканских властей, состояние всех госпитализированных пациентов у медиков опасений не вызывает. Так, сейчас в стационаре находятся 13-летняя девочка с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга средней степени тяжести, 17-летний парень, который проходит дообследование на исключение переломов, 60-летняя женщина с переломом предплечья и мужчина 49 лет с ушибом коленного сустава. Также за помощью к медикам обратились еще двое членов экипажа.

"Ситуация полностью находится у нас на контроле, лекарственных препаратов достаточно. Хочу отметить, что наши две медицинские организации, которые находятся в городе Северобайкальск и Нижнеангарск, совместно оперативно сработали. И дальше будут проводить всю необходимую помощь тем, кто еще обратится в медицинские учреждения района. Всем, кто обращается - медицинская помощь будет оказана в полном объеме", – заявил министр здравоохранения Республики Бурятия Дамбиним Самбуев.

Всего, по данным МЧС, на борту самолета находилось 42 пассажира и пять членов экипажа (при этом в "Ангаре" "Интерфаксу" сообщили о 43 пассажирах, включая одного ребенка, а также четырех членах экипажа). Известно, что воздушное судно следовало по маршруту "Улан-Удэ-Нижнеангарск-Иркутск". В результате пожара машина полностью сгорела, также огонь уничтожил и часть очистных сооружений. По данным регионального МЧС РФ, общая площадь возгорания составила 200 кв. м. К настоящему времени пожар потушен.

"Полностью разрушена передняя часть самолета, включая кабину. Выгорел салон. Самолет дальнейшей эксплуатации не подлежит. Однако бортовые самописцы подлежат расшифровке. Будут переданы в МАК (Международный авиационный комитет – ИФ)", – сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта.

По его данным, спасатели уже извлекли из-под обломков самолета тела погибших – оба сильно обгорели. Причиной авиакатастрофы, как полагают в администрации аэропорта, мог стать отказ двигателя.

"Экипаж связался с диспетчерами перед посадкой, доложил об отказе управления систем самолетом, подал сигнал бедствия, запросил помощи. Сразу же на полосу были поданы аварийно-спасательные службы. Они встречали самолет на аэродроме", – в свою очередь сообщили "Интерфаксу" в администрации аэропорта.

Ту же информацию "Интерфаксу" подтвердил и источник знакомый с ситуацией.

"Основная и пока единственная версия – отказ левого двигателя перед посадкой", – сообщил он.

Те временем, по факту жесткой посадки самолета Ан-24 в поселке Нижнеангарск Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

"По версии следствия, 27 июня в 10 часов 30 минут по местному времени потерпел катастрофу самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", следовавший по маршруту "Улан-Удэ-Нижнеангарск-Иркутск". При посадке в аэропорту Нижнеангарска самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений, после чего произошло его возгорание", – говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, в результате катастрофы два члена экипажа погибли, а часть пассажиров была доставлена в больницу с травмами различной степени тяжести.

"В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", – добавили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.

В дальнейшем расследовать данное уголовное дело будет центральный аппарат Следственного комитета РФ.

"По поручению председателя СКР уголовное дело об авиакатастрофе в Бурятии передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в четверг в "Интерфакс".

Кроме того, как сообщили в СКР, на место происшествия направлены опытные криминалисты из Москвы, имеющие опыт расследования подобных происшествий. Специалистам предстоит выяснить, был ли причиной авиакатастрофы отказ двигателя или же этому способствовали и другие факторы.

"Однозначно первичной причиной стал отказ левого двигателя. Однако предстоит изучить и сопутствующие факторы – например, действия пилотов, к ним есть вопросы. Будет также изучаться схема захода на посадку конкретного самолета. Не исключено, что посадка осуществлялась с большим перелетом полосы. Кроме того, предстоит выяснить, с достаточной дистанцией или нет. Задействовал ли экипаж систему торможения и в какой мере, или пытался, не переводя двигатель в работу "с упором", выровнять самолет", – сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к расследованию.

Вместе с тем, авиакатастрофу в Нижнеангарске также будет расследовать комиссия Межгосударственного авиационного комитета с участием представителей Росавиации.

"Происшествие будет расследовать комиссия МАК с участием представителей Росавиации", – сообщил "Интерфаксу" официальный представитель Росавиации.

По его словам, пока не решено, полетит ли в Нижнеангарск кто-то из специалистов центрального аппарата агентства или же на место происшествия будут работать только сотрудники территориального управления ведомства.

Как в свою очередь сообщили в авиакомпании "Ангара", в результате крушения Ан-24 (бортовой номер – 47366) погибли командир воздушного судна, пилот-инспектор Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов. Второй пилот Сергей Сазонов и бортпроводник Елена Лапуцкая не пострадали. По данным авиакомпании, погибшие члены экипажа были очень опытными. Так, стаж Коломина составлял 34 года, за это время он налетал 15 тыс. 702 часа. Стаж работы Барданова составлял 35 лет. За годы своей работы он налетал 13 тыс. 728 часа.

"В настоящее время организован штаб, расположенный по адресу: город Иркутск,

улица Ширямова, 2. В причинах катастрофы будет разбираться комиссия МАК", - говорится в сообщении авиаперевозчика.

Ространснадзор в свою очередь после крушения Ан-24 в Нижнеангарске проведет проверку авиакомпании "Ангара".

"Ространснадзор проведет внеплановую проверку авиакомпании "Ангара" на предмет соблюдения требований воздушного законодательства", – уточнили в пресс-службе ведомства.

В свою очередь в правительстве Бурятии выразили соболезнования семьям погибших членов экипажа и пообещали оказать им и пострадавшим в авиакатастрофе всю необходимую помощь.

"От себя лично и от правительства Республики Бурятия выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших членов экипажа рейса "Улан-Удэ-Нижнеангарск" – пилота самолета Владимира Коломина и техника Олега Барданова. Они боролись до последнего, приняли решение и ценою своей жизни спасли десятки людей. Мы окажем всю возможную поддержку семьям погибших и всю необходимую помощь пострадавшим. Сегодняшнее происшествие потрясло всех жителей республики. Скорбим", – заявил глава республики Алексей Цыденов.

После жесткой посадки самолета администрация поселка Нижнеангарск ввела на территории муниципального образования режим чрезвычайной ситуации.

По данным сайта russianplanes.net, сгоревший в Нижнеангарске самолет Ан-24 с номером RA-47366 совершил свой первый полет в 1977 году. С 1977 по 1991 год судно использовалось в качестве авиалаборатории. В 1991 году в ходе капремонта самолет был переоборудован в пассажирский борт. Авиакомпания "Ангара" эксплуатировала данный борт с 2013 года. Сертификат летной годности у Ан-24 был до 28 июля 2019 года.

Пассажиры самолета Ан-24, разбившегося в Нижнеангарске, были застрахованы в компании "СОГАЗ". Данные о заключенном договоре содержатся в базе Национального союза страховщиков ответственности (НССО).

Согласно Воздушному кодексу РФ, члены экипажа воздушного судна страхуются на 1 млн рублей по рискам ущерба жизни и здоровью. В свою очередь риски жизни и здоровью пассажиров страхуются на 2 млн рублей, выплаты пострадавшим производятся в зависимости от полученных травм. По риску смерти выплаты составляют 2 млн рублей.

Договор страхования ответственности авиаперевозчика "Ангара" был заключен компанией "СОГАЗ" 29 сентября 2018, он действует по 28 сентября 2019 года, согласно базе данных НССО.

В настоящее время в Нижнеангарск направляется новый лайнер авиакомпании "Ангара" - Ан-26, который заберет из поселка транзитных пассажиров, направлявшихся из Улан-Удэ в Иркутск. Самолет вылетел в 16:01 по местному времени. Как пояснили "Интерфаксу" в "Ангаре", время полета до Нижнеангарска составит около полутора часов.

Обозреватель Наталья Пономарева

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