Возвращение в армию

27.06.19 14:59

© РИА Новости. Сергей Гунеев

Interfax-Russia.ru – Евкуров, досрочно ушедший в отставку после 12 лет руководства Ингушетией, займет пост замминистра обороны. Регион возглавил бывший прокурор республики Калиматов.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил о намерении досрочно уйти в отставку после почти 12 лет руководства регионом 24 июня.

"Я принял решение обратиться к президенту РФ с просьбой о досрочном сложении с себя полномочий главы Республики Ингушетия", – заявил Евкуров в телеобращении, выразив надежду, что его решение поддержит руководство страны.

Он подчеркнул, что в настоящее наблюдает отсутствие единства ингушского народа, и назвал это одной из основных проблем республики: "Давайте наберемся мужества сказать, что все мы - власть, которую я представляю, общественные, религиозные организации - ответственны за то, что сегодня мы разобщены. Каждый из нас стоит перед выбором – личные интересы или интересы республики (…) Призываю все заинтересованные стороны сделать свой выбор. Я свой выбор сделал. Как ингуш, как патриот, как боевой офицер, дававший присягу защищать Родину".

"Давайте наберемся мужества сказать, что все мы - власть, которую я представляю, общественные, религиозные и другие организации - мы ответственны за то, что мы сегодня разобщены. Каждый из нас стоит перед выбором - личные интересы или интересы родной республики...Призываю все заинтересованные стороны сделать свой выбор. Я свой выбор сделал - как ингуш, как патриот, как боевой офицер", - сказал он.

"Приняв это непростое для себя решение, я обещаю вам, что впредь, где бы я не находился, буду делать все для процветания нашей великой страны России и нашей родной Ингушетии", – добавил Евкуров.

В декабре 2018 года Евкуров в ходе пресс-конференции заявлял, что не намерен в ближайшее время покидать пост главы региона под давлением оппозиции.

"Сразу через полгода, когда стал президентом республики, пошли разговоры о моей отставке. Это как национальная лотерея. Я работал и буду работать. Когда глава государства скажет, напишу заявление и уйду с работы", – отмечал глава региона.

Евкуров возглавлял Ингушетию с 2008 года. 31 октября 2008 года по представлению занимавшего в тот момент пост президента РФ Дмитрия Медведева Народным Собранием региона был наделен полномочиями главы республики сроком на пять лет.

8 сентября 2013 года депутаты большинством голосов избрали Евкурова главой республики на второй срок.

17 августа 2018 года президент РФ внес на рассмотрение Народного Собрания республики кандидатуры зампредседателя комитета республиканского парламента по здравоохранению и социальной политике Ильяса Богатырева, Евкурова и депутата горсовета Назрани Урусхана Евлоева для избрания на должность руководителя региона. Вскоре после этого в ходе внеочередного заседания ингушские парламентарии переизбрали Евкурова на третий срок. В октябре того же года после подписания соглашения о границе с Чечней тысячи митингующих потребовали его отставки.

Сам Евкуров заявил, что его решение не связано с протестными движениями в республике в конце 2018 года.

"Решение по отставке не связано с событиями, происходившими в регионе в прошлом году. Оно не принято под давлением оппозиции. Если будет необходимость, глава государства найдет для меня место", – сказал он на заседании правительства региона.

По его словам, он прогнозировал недовольство людей после подписания соглашения о границах с Чечней.

"Граница между Ингушетией и Чечней должна была быть. Это ответственность моя и Рамзана Кадырова. Мы знали, что последуют разговоры. Несмотря на это, мы, как два брата, сели и подписали соглашение. Главы Малгобекского и Сунженского районов подтвердят, что после определения границы вопросов не возникало", – отметил Евкуров.

При этом, по его мнению, новому главе Ингушетии в данном вопросе будет проще, так как соглашение подписано, граница уже установлена.

26 июня президент РФ Владимир Путин принял отставку Евкурова и поблагодарил его за проделанную работу. Он отметил, что в республике остается много проблем, но несмотря на это Ингушетия демонстрирует показатели выше среднероссийских в строительстве и промышленном производстве.

Глава государства попросил передать новому руководителю "все, что наработано было в позитиве в последнее время, ввести в курс дела и помочь в первые дни начала работы".

После встречи с Евкуровым президент РФ назначил временно исполняющим обязанности главы республики Махмуд-Али Калиматова.

Махмуд-Али Калиматов с декабря 2015 года занимал должность руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Управление Росприроднадзора) по Самарской области, до этого в течение трех лет он работал советником губернатора Самарской области. С 2004 по 2007 годы занимал пост прокурора Ингушетии.

Махмуд-Али Калиматов приходится родным братом Герою России, подполковнику, сотруднику оперативно-розыскного управления службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ РФ Алихану Калиматову, погибшему в 2007 году в Ингушетии от рук бандитов.

Утром 27 июня полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников и Евкуров представили временно исполняющего обязанности главы республики депутатам Народного собрания региона.

Матовников назвал три направления деятельности Калиматова, которые, по его мнению, должны стать основными.

"Считаю основными направлениями деятельности врио главы региона дальнейшее социально-экономическое развитие республики, улучшение жизни людей и консолидацию общества Ингушетии", – сказал он.

В свою очередь Евкуров гарантировал преемнику поддержку и пожелал успеха в работе на благо республики и страны.

"Задачи перед новым главой стоят масштабные: необходимо, как было сказано, наладить диалог с обществом, впереди основной объем работы по реализации нацпроектов и многое другое. Но Махмуд-Али Макшарипович прекрасно знает республику, и, уверен, у него все получится", – сказал он.

Что касается дальнейшего трудоустройства Евкурова, то сразу после озвученного им решения уйти в отставку эксперты озвучили несколько наиболее вероятных вариантов: стать сенатором от Ингушетии, получить пост в федеральных органах исполнительной власти или вернуться на военную службу.

Так, близкий к Кремлю эксперт, глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин считает, что действия Евкурова представляют собой "очень точный политический ход, который дает прекрасную возможность преодолеть кризис доверия между властью и обществом, который последние несколько месяцев наблюдался в республике".

"Если судить по экономическим и социальным показателям, Евкуров был успешным руководителем. Его опыт и авторитет могут быть востребованы в самых разных сферах госуправления", – сказал Костин "Интерфаксу".

В свою очередь ведущий эксперт Фонда "Центр политических технологий" Алексей Макаркин в беседе с "Интерфаксом" предположил, что Евкуров может перейти на работу в Москву.

"Если говорить о возвращении Евкурова в армию, то, скорее всего, речь пойдет не о службе в войсках специального назначения, а, по всей видимости, о военно-политической работе. Могут быть и другие варианты. В любом случае, Евкурову предложат работу в Москве", – сказал он.

Вместе с тем, как сообщил агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник, уже принято решение о назначении Евкурова заместителем министра обороны РФ. По словам собеседника агентства, подписанный документ о назначении экс-главы Ингушетии на должность замминистра должен появиться в начале следующей недели.

Евкуров родился 30 июля 1963 года в селе Тарское Пригородного района Северо-Осетинской АССР. В Вооруженных силах с 1982 года. В 1989 году окончил Рязанское воздушно-десантное командное училище, в 1997 году - Военную академию имени Фрунзе, в 2004 году - Военную академию Генштаба. Служил на различных командных должностях в ВС РФ.

Указом президента РФ от 13 апреля 2000 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания на территории Косово, присвоено звание Героя России.

С 2004 года был начальником разведки - замначальника штаба Приволжско-Уральского военного округа (Екатеринбург).

Воинское звание - генерал-майор, имеет знак особого отличия - "Золотую медаль" Героя РФ, орден Александра Невского, орден " За военные заслуги", орден Красной Звезды, орден Мужества, две медали " За отвагу".

Обозреватель Анастасия Николаева

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