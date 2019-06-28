Три дня дождя

28.06.19 13:09

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

Interfax-Russia.ru – Более 2 тыс. домов, два моста на федеральной трассе и аэропорт подтоплены из-за паводка в Иркутской области. Из зоны ЧС эвакуировано уже более 800 человек.

Затяжные дожди не прошли для Иркутской области бесследно. Реки, вышедшие из берегов из-за обильных осадков (Уда в Нижнеудинском районе, Бирюса в Тайшетском районе, Ия и Кирей в Тулунском районе - ИФ), подтопили уже 20 населенных пунктов в трех районах региона, а также два моста на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в городе Нижнеудинске.

"По состоянию на 7:00 в 20 населенных пунктах Нижнеудинского, Тайшетского и Тулунского районов подтоплены 2 тыс. 392 жилых дома с населением 5 тыс. 955 человек", – сообщили в пресс-службе правительства Приангарья.

В самом Нижнеудинске подтоплено более 1 тыс. домов, один частный дом и вовсе унесло течением реки Уды.

"Вместе с тем, в зону подтопления попали задания трех детсадов, двух школ, районной больницы, кондитерской фабрики, несколько административных зданий. Также топит территорию местного аэропорта", – добавили в пресс-службе облправительства.

Кроме того, из-за паводка в городе отключены две электроподстанции – в общей сложности без света остались около 3,5 тыс. жилых домов, остановлено два водозабора, не работает канализация.

"Запасы питьевой воды составляют четыре тонны, суточная норма ее выдачи – 2,5 литра на человека", – добавили в пресс-службе обладминистрации.

По прогнозам синоптиков, 28-30 июня повышение воды в реке Уда продолжится.

"28-30 июня в результате сильных дождей продолжится формирование дождевого паводка на левобережных притоках реки Ангары. Так, ожидается повышение уровня воды на реке Уда у Нижнеудинска до 420-500 см при критической отметки 320 см; на реке Ия у города Тулуна - до 950-1050 см при критической отметки 700 см; на реке Бирюса у города Бирюсинска - до 450-530 см при критической отметке 400 см, на реке Ока у села Ухтуй – до 500 см при критической отметке 470 см", – сообщили в правительстве региона со ссылкой на Иркутское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (УГМС).

Как в свою очередь сообщили в Главном управлении МЧС по Иркутской области, из зоны подтопления спасатели эвакуировали уже более 800 местных жителей. Эта работа продолжается.

"Проведена эвакуация 842 человек, в их числе 181 ребенка. Задействовано 17 пунктов временного размещения (ПВР) общей вместимостью более 6,5 тыс. человек", –

сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Также спасатели доставляют местным жителям продукты, воду и предметы первой необходимости. Также сотрудники МЧС России обследуют подтопленные дома в поисках пожилых людей и инвалидов, которые не могут самостоятельно покинуть опасную зону.

"Для оказания адресной помощи на месте задействованы аварийно-спасательные бригады аэромобильной группировки", – отмечается в сообщении областного управления министерства.

Всего в зоне паводка работает 485 человек – это сотрудники Главных управлений МЧС РФ по Иркутской области и Красноярскому краю, Сибирского регионального поисково-спасательного отряда и Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России, а также муниципальные спасатели и пожарные из пожарно-спасательных гарнизонов.

"Силами аварийно-спасательных бригад с привлечением авиации МЧС России проведены работы по эвакуации населения – за сутки эвакуировано 99 человек, из них 39 детей, с применением плавсредств обследовано 108 жилых домов, оказана помощь 534 гражданам. Убедительная просьба к жителям не отказываться от эвакуации при прибытии за ними спасателей", – отметил начальник оперативного штаба Главного управления МЧС России по Иркутской области Валерий Шанц.

Вместе с тем, на помощь подтопленцам пришли жители соседнего города Тайшета, которые собрали для пострадавших почти 3 тонны продуктов питания и предметов первой необходимости.

"Первую партию гуманитарной помощи отправили в затопленные пункты Рождественка, Соляная, Сереброво, Талое в четверг (27 июня - ИФ). Люди получили мясную тушенку, рыбные консервы, макаронные изделия, питьевую воду, чай, молоко, сахар. Сегодня утром (28 июня – ИФ) вторая партия направлена в Заречное, Троицк и Енисейку. Идет подготовка выезда к деревне Бирюса", – сообщили в правительстве региона.

Как пояснили местные власти, сначала гуманитарные грузы везут на автомобилях до границы с зоной подтопления, а затем на моторных лодках доставляют к затопленным домам.

"Также 28 июня начал работать второй пункт сбора помощи для пострадавших от паводка – он расположен в комплексном центре социального обслуживания населения в городе Тулун", – добавили в обладминистрации.

Вместе с тем, подтопления начались и в Чунском районе Иркутской области, где в ночь на 28 июня из берегов вышла река Чуна.

"За ночь вода прибыла и продолжает прибывать. На текущий момент подтоплено по одному дому и несколько огородов в поселках Приудинск и Октябрьский. Жители размещены у родных. Есть залитые огороды в поселке Пионерском, также подтоплено фермерское хозяйство в деревне Новочунка", – сообщается на сайте районной администрации.

Кроме того, подтоплены четыре участка на дороге местного значения – проезжая часть оказалась под 70-сантиметровым слоем воды. В районе действует режим повышенной готовности.

Также, по данным синоптиков, 28-30 июня на реке Оке у села Ухтуй Зиминского района ожидается повышение уровня воды до 480-540 см при критическом уровне 470 см. На реке Бирюсе у села Шиткино Тайшетского района ожидается повышение до 600-650 см при критическом уровне 570 см.

Как сообщили региональные власти, уже появились первые жертвы паводка. Из-за наводнения погибли дедушка и внук из деревни Евдокимовка Тулунского района.

"27 июня около 19:00 по местному времени до наступления критической ситуации в Евдокимовке местные власти совершали подомовой обход жителей с просьбой покинуть свои дома. Одна семья от эвакуации отказалась. Около 23 часов начался паводок. Данная семья решила предпринять попытку самостоятельной эвакуации со своим соседом, у которого была лодка. Вероятнее всего, люди не знали, что в это время в деревню уже движется отряд спасателей. В результате произошел несчастный случай", – рассказал заместитель мэра Тулунского района Владимир Карпенко.

Следственное управление СКР по региону начало по факту произошедшего доследственную проверку.

"Поздно вечером 27 июня шесть человек из затопленных домов переправлялись по реке на лодке, однако в какой-то момент она перевернулась. В результате произошедшего четверо выплыли, два человека до сих пор не найдены, со слов очевидцев, их унесло течением", – говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время на месте работают спасатели. Следователи СКР опрашивают родителей мальчика, которым чудом удалось выжить.

Напомним, что в связи с наводнением с 27 июня в Иркутской области действует режим ЧС. Аналогичные режимы также введены на локальном уровне в Нижнеудинском и Тайшетском районах.

Обозреватель Наталья Пономарева

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