Прояснили позиции

28.06.19 15:09

© РИА Новости. Илья Питалев

Interfax-Russia.ru - Президенты РФ и США в Осаке "на полях" саммита G20 обсудили вопросы стратегической стабильности, Сирию и Украину.

Встреча в Осаке стала второй полноформатной встречей президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Первый саммит РФ-США состоялся 16 июля прошлого года в Хельсинки и продлился больше 2 часов. После этого президенты планировали встретиться "на полях" саммита G20 в Аргентине, который проходил с 30 ноября по 1 декабря прошлого года, однако Трамп отменил встречу в последний момент из-за инцидента с украинскими судами в Керченском проливе. Тем не менее, лидерам удалось пообщаться 10-15 минут "на полях" саммита.

О возможности отдельной встречи российского и американского лидеров на саммите G20 в Осаке заговорили в начале июня. Об этом в частности заявлял президент США, однако Москва не получала от Вашингтона никаких сигналов, подтверждающих планы Трампа

"В "воздухе висит" идея о возможности встречи Путина и Трампа в Осаке в рамках "двадцатки". Но обозначив эту идею, американская сторона пока ее не конкретизировала, и мы пока ни по каким каналам конкретику и важные элементы – то есть время, место проведения, повестку дня, мы пока этого не обсуждаем", – отмечал помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Со своей стороны Путин в ходе "прямой линии" заявил, что готов к диалогу с Трампом в любое время, в том числе на саммите G20 в Осаке.

"Диалог всегда хорош и всегда востребован. Если американская сторона проявляет к этому интерес, разумеется, мы готовы к этому диалогу настолько, насколько наши партнеры к этому готовы", – сказал президент РФ.

Он подчеркнул, что, "как только наши коллеги будут готовы, пожалуйста, мы тоже ответим на это таким же образом".

"Тем более, что нам есть, о чем поговорить и в сфере международной безопасности, разоружения, имея в виду, что заканчивается в ближайшее время Договор СНВ-3, и с точки зрения налаживания нормальных межгосударственных отношений во всех областях", – добавил лидер российского государства.

По его словам, речь идет, в том числе, о налаживании отношений в экономике.

"Ведь американские компании не уходят с российского рынка, работают, хоть товарооборот и небольшой, но при Обаме он упал до $20 млрд, а при президенте Трампе на $5 млрд вырос, несмотря на все ограничения и санкции, как это ни странно", – сказал Путин.

В начале текущей недели советник по нацбезопасности американского лидера Джон Болтон сообщил, что президент Трамп "с нетерпением ожидает встречи с президентом Путиным на предстоящем саммите G20". Тогда же в Кремле заявили, что подготовка к встрече двух президентов в Осаке действительно ведется, но не подтвердили стопроцентную вероятность этой встречи.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил "возможности проведения отдельной встречи Путина с Трампом с определенным содержанием", но не стал называть прикидки по дате и времени возможной встречи. Вместе с тем он отметил, что по итогам встречи на "двадцатке" никаких совместных документов принимать не планируется.

Глава МИД РФ Сергей Лавров также сообщил, что согласованной повестки дня встречи президентов РФ и США нет. "Мы слышали те темы, которые упоминают представители Белого дома и госдепартамента в своих высказываниях. Но эти темы очевидны для всех, и, наверное, президенты сами определят, что для них является приоритетом. Обсудят все напрямую – это всегда полезно", – отметил российский министр.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнил журналистам, что беседа российского и американского лидеров в Осаке запланирована ориентировочно на 28 июня и продлится около часа. Но, как подчеркнул он, "многое будет зависеть от самих лидеров".

По словам Ушакова, встреча пройдет в выставочном центре, где собирается саммит "двадцатки", в зоне переговоров для лидеров. "Беседа состоится в одном из помещений, которое нашла американская сторона", - сказал представитель Кремля.

Он сообщил, что беседа президентов России и США будет проходить "в присутствии четырех-пяти сопровождающих с каждой стороны". Состав переговорных команд представитель Кремля уточнять не стал.

В свою очередь Трамп перед отправкой на саммит заявил, что рассчитывает на продуктивный разговор с президентом РФ.

"У меня будет очень хороший разговор с (Путиным - ИФ)", – сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистки CNN у Белого дома.

"То, о чем я буду говорить, не ваше дело", – отметил он в ответ на вопрос, намерен ли он затронуть в разговоре с Путиным тему возможного вмешательства РФ в выборы США 2020 года.

А непосредственно перед встречей президент США выразил надежду и на "отличный результат" переговоров с президентом России.

"Я приветствую всех – как членов российской делегации, так и членов моей делегации. У нас будет очень интересная дискуссия, которая будет включать такие вопросы как торговля, вопросы разоружения, протекционизма, другие", – сказал Трамп перед началом переговоров с Путиным.

По его словам, "все это будет построено на очень хороших взаимоотношениях, которые будут между нами".

"Я думаю, что результат этой встречи будет отличным", – заявил Трамп.

Президент России в свою очередь сказал, что "все темы обозначены, мы давно не виделись, со времени встречи в Хельсинки". "Наши сотрудники работали, и дали нам хорошую возможность продолжить то, о чем мы договаривались в Хельсинки", – добавил Путин.

Переговоры Путина и Трампа продлились почти полтора часа. С российской стороны в переговорах участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

В американскую делегацию входили госсекретарь Майк Помпео, министр финансов Стивен Мнучин, и.о.руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэйни, советник по нацбезопасности президента США Джон Болтон и пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

Как заявил глава МИД РФ по итогам встречи, президенты РФ и США обсудили вопросы стратегической стабильности, в числе прочих вопросов на повестке дня была Сирия и Украина.

По словам Лаврова, встреча прошла конструктивно.

"Подтверждено и даже инициировано желание обсуждать широкий спектр проблем – от экономики до стратегической стабильности", – заметил он.

Министр отметил, что Россия "обозначила подтверждение инициатив, которые в этих вопросах были представлены и в Гамбурге, и в прошлом году в Хельсинки".

Также, добавил Лавров, президент США поручил сотрудникам, которые присутствовали в зале, заниматься всеми озвученными вопросами со своими московскими коллегами.

Со своей стороны помощник президента РФ добавил, что Россия пригласила Трампа приехать на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"Президент США прореагировал очень позитивно", – отметил Ушаков.

По его словам, в ходе встречи в Осаке лидеры обсудили, какая сторона сколько жизней потеряла в годы войны и чья роль в Победе была решающей.

"Был отмечен вклад советского народа в эту Победу", – сказал помощник президента.

В свою очередь в Белом доме сообщили, что Трамп и Путин в ходе переговоров обсудили темы Ирана, Украины, Сирии, Венесуэлы, обменялись мнениями по двусторонним отношениям и контролю над вооружениями.

"Оба лидера согласились, что улучшение отношение между США и Россией - в интересах каждой из стран и в интересах всего мира", – отмечается в сообщении по итогам встречи.

Между тем, по мнению экспертов, дальше встречи Путина и Трампа процесс нормализации отношений между РФ и США пока не пойдет.

"Эта встреча стала очередным прояснением позиций и еще одним подтверждением, что лидеры способны строить личный диалог в нормальном русле, даже улыбаясь друг другу. Но дальше этого процесс не идет. Не думаю, что эта встреча, длившаяся полтора часа, помогла разгрести все "завалы". Это просто невозможно", – заявил "Интерфаксу" директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов сказал Гарбузов.

По его словам, на таких встречах от "завалов" можно избавиться лишь при условии многомесячной подготовки.

"Такого не было. Еще раз было обсуждение "горячих точек", больных проблем, но ничего не говорится о каких-то путях их решения. Подтверждена общефилософская концепция в подходах двух стран о том, что отношения надо улучшить", – сказал собеседник агентства.

Со своей стороны председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил важность продолжения диалога между лидерами России и США.

"Вторая встреча президентов РФ и США снова дает осторожный оптимизм на восстановление конструктива в российско-американских отношениях. Один из самых главных вопросов – это, безусловно, современная модель системы контроля над вооружениями", – сказал Слуцкий журналистам.

Он охарактеризовал договоренности лидеров продолжить дискуссию по этой теме как "значимый итог встречи".

Обозреватель Анастасия Николаева

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