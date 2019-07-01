Наводнение лета

01.07.19 14:22

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

Interfax-Russia.ru – Более 30 тысяч человек пострадали от наводнения в Иркутской области.

Реки Уда, Бирюса, Ия, Чуна и Ока продолжают "захватывать" все новые и новые территории. По данным Главного управления МЧС России по Иркутской области, с начала паводка в зоне подтопления оказались уже более 80 населенных пунктов в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Кууйтунском районах региона.

"В 83 населенных пунктах подтоплено 6 тыс. 669 домов и 6 тыс. 847 приусадебных участков, на затопленной территории проживает 32 тыс. 777 человек, в том числе 4 тыс. детей", – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, самая сложная ситуация с паводком сложилась в городе Тулуне, где вышедшая из берегов река Ия 28 июня прорвала дамбу. В зону затопления попали 887 домов, из которых было эвакуировано более 1,5 тыс. человек. Из них 1 тыс. 23 человека (в том числе 214 детей) разместились в пунктах временного размещения, остальные остались у родственников и знакомых. В настоящее время, по данным мэрии, уровень воды в реке Ия опускается – за последние два часа он понизился на 8 см и составляет 1 тыс. 369 см при критическом 700 см. Всего в Тулуне находится 9 тыс. 263 дома, в которых проживает 41 тыс. 671 человек.

В Тайшетском районе после резкого подъема уровня воды в реке Бирюсе затопило поселки Сереброво, Сполох, Соляная, села Талая, Старо-Шелехово, Шелехово, Рождественка, Бирюса, Заречное, Нахаловка, Старый Акульшет, Шиткино, Коновалово, Нижняя Заимка и Борисово. Всего в зону подтопления попали 1 тыс. 148 домов, где проживают 3 тыс. 192 жителя.

"Подтопленными остаются села Бирюса, Заречное, Сполох, Нахаловка, Старый Акульшет, Шиткино, Коновалово, Нижняя Заимка и Борисово – 773 дома, где проживают 2 тыс. 15 жителей", – уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Также идет повышение уровня воды в населенных пунктах Бузыканово, Джогино, Шелаево и Пея.

В Чунском районе, также пострадавшем от наводнения, остаются подтопленными 45 домов в поселке Приудинске (население 93 человека) и 6 домов в селе Баер (в них проживает 21 человек). Также 153 дома подтоплены в поселке Лесогорске, где проживают 308 человек. Всего же в Чунском районе в зону подтопления попали 14 населенных пунктов: поселки Лесогорск, Октябрьский, Пионерский, Паренда, Веселый, Бидоги, Хоняки, Приудинск, села Балтурино, Баянда, Баер, Старое Балтурино, а также деревни Новочунка и Тахтамай.

В Зиминском районе река Ока подтопила 30 домов островного поселка Братская притока, в которых проживают 76 человек, и один дом на блок-посту Ока-2. Также вода стоит на приусадебных участках населенных пунктов Баргадай, Покровка, Норы, Перевоз, Верхий Щельбей, Игнай, Басалаевка, Новоникольск, Верхняя Зима и Зулумай.

По данным МЧС, с начала паводка спасатели эвакуировали из зоны подтопления 2 тыс. 273 человека, включая 512 детей. В пунктах временного размещения (ПВР) сейчас находятся 636 подтопленцев, остальные разместились у своих родственников и знакомых. При этом по данным министерства, помощь медиков понадобилась в общей сложности 744 жителям региона.

"153 человека, из них 35 детей, госпитализированы, 591 пострадавшему, в числе которых 37 детей, медицинская помощь оказана амбулаторно", – уточнили в региональном управлении ведомства.

Кроме того, по данным местным СМИ, в результате наводнения погибли 7 человек, в том числе один ребенок, еще 9 местных жителей числятся пропавшими без вести. Как полагают специалисты, жертв может оказаться гораздо больше.

Также во время наводнения погибло немало домашних животных, однако часть из них спасателям все-таки удалось вырвать из цепких лап смерти.

"Патрулируя затопленную территорию жилого сектора города, спасатели снимают с возвышенностей и крыш домашних животных, которым также необходима помощь. Из подтопленных построек выводят крупный рогатый скот. Свиней, кур, собак и кошек вывозят на лодках на сушу", – говорится в сообщении Главного управления МЧС по Иркутской области.

Хозяева части животных уже найдены.

"Некоторых из них отдают прямо в руки хозяевам, коров выводят на берег, а собак и кошек, хозяева которых не объявляются, отправят в иркутский питомник, откуда своих питомцев смогут забрать хозяева", – отметили в МЧС.

Всего за последние сутки было спасено более 100 животных.

Вместе тем, вода нанесла значительный урон и инфраструктуре подтопленных населенных пунктов – паводком повреждено 43 соцобъекта (фельдшерско-акушерские пункты, школы и детские сады) и 13 автомобильных мостов.

"Ограничено движение для грузового транспорта на участке с 1277 по 1427 км и для всех видов транспорта с 1370 по 1371 км федеральной автодороги Р-255 "Сибирь", произошло подтопление 7 участков автомобильных дорог местного значения", – говорится в сообщении ГУ МЧС по Иркутской области.

Как в свою очередь сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" информированный источник, на трассе "Сибирь" в районе города Тулуна скопилось уже более 200 фур. По его словам, большая часть машин стоит в южном направлении - на Иркутск.

"Стоят на обочине, друг за другом, между Тулуном и Нижнеудинском", – рассказал собеседник агентства.

Эту же информацию подтвердил и мэр Братска Сергей Серебренников.

"На трассе скопилось очень много легковых машин, фур, автобусов как со стороны Москвы, так и со стороны Иркутска. Много машин скопилось перед Тулуном и со стороны Братска", – приводит слова главы города его пресс-служба.

В свою очередь в пресс-службе "Упрдор "Прибайкалье" (структура Росавтодора) "Интерфакс-Сибирь" пояснили, что дальнобойщики поставили машины на стоянку еще до перекрытия трассы.

"Участок 1490-1493 км федеральной трассы остается по-прежнему затопленным. Без возможности объезда. Уровень воды над проезжей частью здесь составляет около 2 метров", – говорится в пресс-релизе "Упрдора "Прибайкалье".

По данным Упрдора, дорожники завершили восстановительные работы отсыпке подходов к мосту через реку Азейку на 1496-м км трассы "Сибирь". Также специалисты провели отсыпку дороги для переброски строительной техники в Тулун, которая поможет расчищать проезжую часть автодороги до моста через реку Ия.

Всего, по информации министерства чрезвычайных ситуаций, в зоне подтопления работают 1 тыс. 410 человек, в том числе сотрудники Сибирского спасательного центра, Сибирского и Байкальского поисково-спасательных отрядов, пожарные, медики. Также задействована аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Красноярскому краю и четыре вертолета Ми-8 МЧС России. Помимо этого, используется 286 единиц техники и 61 плавсредство.

"В населенных пунктах, пострадавших от дождевого паводка, откачано 10м3 воды, убрано 60м3 мусора. Местным жителям передано 2,5 тонн продуктов питания и 21,5 тонн бутилированной воды", – добавили в ведомстве.

Кроме того, 30 июня самолет Ил-76 МЧС России доставил в пострадавшие районы более 30 тонн вспомогательного груза – наливных дамб, спасательных лодок, палаток, одеял из Росрезерва, а также средства иммунизации на 3 тыс. 500 человек.

Также в соответствии с распоряжением президента РФ Владимира Путина в регион направлено свыше 1 тыс. 300 военнослужащих, около 300 единиц военной и специальной техники, один самолет Ан-12 и два вертолета Ми-8. По данным Минобороны РФ, военнослужащие будут заниматься расчисткой территорий, мониторингом биологической обстановки в районах паводка, оказанием медицинской помощи населению, а также при необходимости проводить эвакуацию пострадавших от наводнения.

Обозреватель Наталья Пономарева

Присоединяйтесь к Interfax–Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook"