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Доставят в срок: Анкара ожидает поставок С-400 в течение 10 дней
   
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Система с технологиями

© РИА Новости. Сергей Мальгавко
Interfax-Russia.ru – Первые российские С-400 поставят в Турцию в течение 10 дней. В рамках контракта Анкара также получит ряд технологий.

Российские ракетные комплексы С-400 поставят в Турцию в течение 10 дней – об этом, как сообщил телеканал NTV, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, отвечая на вопросы журналистов после саммита в Японии. При этом, по словам, Эрдогана, власти США не будут вводить санкции против Анкары за покупку у России систем ПВО С-400.

"В ходе встречи с президентом США мы обсудили вопрос санкций. Трамп заявил, что этого не произойдет", – цитируют Эрдогана турецкие СМИ.

Вместе с тем президент США Дональд Трамп после встречи с турецким лидером заявил, что Вашингтон будет работать над решением проблемы с С-400. При этом он счел, что вины Эрдогана в создавшейся ситуации нет, так как изначально Турция собиралась купить у США ракеты Patriot, но предыдущая американская администрация отказалась от этой сделки. Это, по словам Трампа, и вынудило Анкару искать иных поставщиков.

В то же время США выступают против поставки С-400 Турции, так как считают, что Россия может использовать эти системы для получения информации о новейших американских истребителях-бомбардировщиках F-35.

В июне глава Пентагона Марк Эспер заявил министру обороны Турции Хулуси Акару о необходимости выбора между С-400 и F-35. Эспер подчеркнул, что приобретение Турцией С-400 несовместимо с программой по истребителю F-35, и что Турции не будет позволено иметь обе системы

Тогда же, как сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на источники, пожелавшие остаться анонимными, администрация США начала прорабатывать варианты с возможным введением санкций против Турции за ее сделку с Россией по приобретению зенитных ракетных систем С-400.

В Вашингтоне изучали сразу три потенциальных санкционных пакета. По данным Bloomberg, самый жесткий из них, обсуждаемый Советом национальной безопасности, госдепом и Минфином, должен причинить вред турецкой экономике, "уже сталкивающейся с проблемами". Согласно информации источников, США собирались вводить санкции уже в июле, когда Турция может начать получать первые компоненты С-400.

Bloomberg утверждал, что наибольшей поддержкой пользуется вариант с санкциями против нескольких компаний турецкого оборонного сектора. Против них могут применить ограничительные меры в соответствии с законом CAATSA.

Между тем, по мнению Эрдогана, США юридически не могут ввести против Турции санкции в соответствии с законом CAATSA за покупку российских зенитных ракетных систем С-400, поскольку Анкара заключила эту сделку с Москвой до принятия этого закона.

"CAATSA нельзя применять в отношении Турции, поскольку мы предприняли этот шаг (с покупкой С-400 - ИФ) до того, как закон CAATSA вступил в силу. На тот момент подобных правил (связанных с CAATSA - ИФ) не было", – заявил президент Турции в интервью японскому изданию Nikkei.

Отвечая на вопрос журналиста об угрозах США исключить Турцию из программы истребителей-бомбардировщиков F-35 из-за С-400, Эрдоган напомнил, что Турция уже заплатила за проект $1,25 млрд.

"Если они предпримут такой неверный шаг (исключат Турцию - ИФ), то мы поднимем этот вопрос в международном арбитраже, мы потребуем, чтобы они вернули нам назад уже заплаченные деньги", – сказал президент Турции.

Турция приобретает четыре дивизиона зенитных ракетных систем большой дальности С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"), сумма контракта составляет $2,5 млрд.

В июне глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, что Турция внесла авансовый платеж за С-400, часть контракта была оформлена в кредит.

"Кредитные деньги уже потрачены, произведена техника", – сказал глава "Ростеха".

Поставка Турции систем С-400 будет произведена в несколько этапов.

"Выбор Турцией сделан в пользу С-400, контракт будет реализован. Готовность у нас практически полная, в ближайшие недели мы готовы будем к отгрузке, она будет реализована, естественно, в несколько этапов. Обучение первых специалистов проведено, еще будет несколько групп, которых нужно будет обучить до конца года ", – рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в интервью телеканалу "Россия 24".

В свою очередь официальный представитель ФСВТС России Мария Воробьева сообщила "Интерфаксу", что Россия планирует завершить поставки Турции зенитных ракетных систем до конца 2019 года.

"Обязательства по поставке имущества и обучению специалистов заказчика планируем завершить до конца текущего года", – сказала она.

Причем, как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, контракт на поставку зенитно-ракетных систем Турции предусматривает и частичную передачу технологий на производстве.

По данным военного эксперта, академика Алексея Арбатова, передача Турции части технологий в рамках контракта на комплексы противовоздушной обороны не коснется ряда элементов электроники и систем управления.

"Никто не сказал, что Турция получит какие-то критические технологии. Каких-то самых секретных элементов, которые могут быть использованы против нас, в этих ракетных системах не будет, как и в любом экспортном варианте", – сказал Арбатов, который возглавляет Центр международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук.

"То, что мы поставляем в свои Вооруженные силы, как правило, отличается от того, что идет на экспорт. Мало ли, как сложатся отношения со страной-импортером, куда это вдруг уйдет", – отметил Арбатов, говоря о контракте с Турцией на С-400.

В то же время он отметил, что поставляемое оружие не имеет аналогов в мире.

"Сама ракета, все, что связано с ее аэродинамикой, системой пуска и наведения - это все самые современные технологии. Таких технологий ни у кого в мире нет, и это все перейдет Турции. Но некоторые элементы электроники и систем управления, наверняка, Турции не передаются", – подчеркнул эксперт.

Обозреватель Анастасия Николаева

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