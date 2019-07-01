Молоку - отдельное место

01.07.19 18:11

© РИА Новости. Алексей Сазонов

Interfax-Russia.ru – Новые правила торговли молочной продукцией в РФ вступили в силу с 1 июля. Теперь магазины будут выкладывать натуральные молочные товары отдельно.

Молоко, масло, сыр и другие молочные продукты в торговом зале будут выставлять таким образом, чтобы покупатель сразу мог отличить их от заменителей (в частности, от продуктов из пальмового масла). Для этого магазины должны поместить такие товары на отдельные полки с надписью "Продукты без заменителя молочного жира".

"В торговом зале или ином месте продажи размещение (выкладка) молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов должно осуществляться способом, позволяющим визуально отделить указанные продукты от иных пищевых продуктов, и сопровождаться информационной надписью "Продукты без заменителя молочного жира", - говорится в постановлении правительства N 50 от 28 января 2019 года, которое вступило в силу 1 июля.

Новые правила торговли молочной продукцией позволят покупателям получить полную информацию о том, что они покупают, прямо в магазине. Однако мошенники продолжат подделывать продукты, считает исполнительный директор национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов.

"Принятое решение дополняет изменения в техрегламенте Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции", которые вступили в силу с 16 января 2019 года, и, действительно, позволяет более четко сориентировать покупателей в той продукции, которая находится на полках магазинов", - заявил Белов "Интерфаксу".

По его словам, чтобы полностью решить эту проблему, властям необходимо сильно увеличить штрафы за фальсификацию продуктов.

До последнего времени производители часто добавляли в продукты пальмовое масло вместо натурального молочного жира. Определить перед покупкой, содержит ли конкретное масло или сыр заменители, до 1 июля покупателю было непросто, так как изготовители не обязаны были указывать содержание пальмового масла на этикетке и вместо этого использовали формулировки "растительный жир", "сырный продукт" и т.д. В результате покупатели зачастую покупали дешевую ненатуральную молочную продукцию.

Новые правила призваны визуально отделить "честную" молочную продукцию от продукции, содержащей пальмовое масло и другие заменители молочных жиров, отметил директор ООО "Деревенское молочко" (занимает более половины рынка молочных продуктов в Томской области) Артем Багреев.

Однако, по его мнению, эта система будет работать только в том случае, если производитель указал верную информацию на упаковке.

"Но таких производителей на самом деле единицы. Большинство из тех, кто делает фальсификаты, не указывают честный состав продукта. И вот эти фальсификаты займут почетное место на полках с пометкой "продукты без заменителей молочного жира". Получается, что потребитель снова будет вводиться в заблуждение", - считает Багреев.

На сайте ООО "Деревенское молочко" отмечается, что результаты работы постановления будут видны только со временем.

"Время покажет, как будет реализовываться это постановление. Наверняка от контролирующих органов потребуются дополнительные усилия по выявлению фальсификатов. Ну и конечно, покупатели должны больше интересоваться самими производителями. Составлять собственное, независимое мнение", - отмечается на официальном сайте компании.

Как сообщалось, в январе 2019 года вступили в силу поправки в технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции". Они ужесточают требования к маркировке молокосодержащих продуктов и уточняют их виды.

В частности, производители теперь обязаны указывать на упаковке, есть ли в составе изготовленного продукта растительные масла. Эта информация должна быть заметна и бросаться в глаза покупателю. Поэтому цвет шрифта должен сильно отличаться от цвета поля.

И хотя уровень потребления молочной продукции, по мнению экспертов, в первую очередь зависит от доходов населения и розничных цен, последние законодательные изменения сильно повысили спрос на натуральную молочную продукцию.

"Изменения в маркировке продукции, растущий тренд на здоровое питание и потребление молочной продукции без заменителя молочных жиров способствовали переориентации спроса с сырных продуктов на традиционные сыры. В результате спрос на сырные продукты упал на 10,3%, на сыры - вырос на 10,1%, несмотря на рост цены (+4,9% за год), спрос на маргарины и спреды снизился более значительно, чем на сливочное масло: -10,0% против -1,9%", - сказал "Интерфаксу" представитель национального союза производителей молока "Союзмолоко".

По его мнению, изменения затронули и торговые предприятия, особенно те, которые специализировались на фермерской продукции и продавали продукты с заменителями молочного жира.

"Что касается готовности торговли, то мы уверены, что сетевая розница полностью готова к нововведениям и не будет испытывать трудности с переходом, так как был дан достаточный переходный период. Однако у несетевой розницы и точек нестационарной торговли действительно могут возникнуть проблемы с размещением продуктов на ограниченной площади. Мы рассчитываем, что совместно с отраслевыми объединениями и Минпромторгом удастся их решить по ходу накопления правоприменительной практики", - сказал представитель союза, комментируя изменившиеся требования к выкладке молочных продуктов в магазинах.

Вместе с тем, производителей натуральной молочной продукции также ждут нововведения. С 1 июля качество молокосодержащих продуктов будут контролировать с помощью ветеринарной сертификации в системе "Меркурий". Оформление электронных ветсертификатов (ЭВС) станет обязательным для сгущенного молока и сливок, сливочного масла, сыров и другой готовой молочной продукции. А с 1 ноября сертификаты будут оформлять также на питьевое молоко, кисломолочную продукцию, мороженое. Благодаря этим мерам на прилавки не должно попасть, к примеру, молоко больной коровы, опасное для здоровья.

По данным пресс-службы Россельхознадзора, "Меркурий" в настоящее время полностью готов к оформлению электронных документов на молочную продукцию. Это, в том числе, подтверждается опытом предприятий, которые уже начали работать с "Меркурием". По данным на конец июня, в системе в месяц оформляется в среднем около 150 млн электронных ветеринарных сертификатов, из них на готовую молочную продукцию - свыше 4,4 млн документов, выписанных 13,6 тыс. хозяйствующих субъектов по всей России. Система работает без сбоев везде, где есть интернет. В день обрабатывается около 6 млн электронных сертификатов.

В свою очередь Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) не поддерживает оптимистический настрой Россельхознадзора. По мнению ассоциации, нагрузка от нововведения ляжет не только на производителей продукции, но и на всех участников цепи поставок, при этом ритейл берет на себя наибольшую нагрузку и издержки. После расширения списка продукции требуется время на адаптацию системы. По оценке АКОРТ, для полноценного перехода на расширяемый перечень в системе всем участникам потребуется не менее 12 месяцев.

Обозреватель Сабина Адлейба

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