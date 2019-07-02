Мощнейший за 180 лет

02.07.19 13:28

© РИА Новости. Михаил Мокрушин

Interfax-Russia.ru – Количество жертв наводнения в Иркутской области возросло до 14 человек, еще почти 200 местных жителей оказались в больнице.

Без жертв не обошлось

Паводок, начавшейся в Иркутской области в конце июня, стал одним из самых масштабных за всю историю региона. Так, по последним данным Главного управления МЧС России по региону, жертвами наводнения стали 14 человек, еще 13 местных жителей числятся попавшими без вести.

"Обнаружены погибшими 14 человек: четверо в Нижнеудинском, 9 в Тулунском и один в Тайшетском районах. Из них по результатам экспертизы 6 погибли в результате утопления, один – из-за переохлаждения скончался в медицинском учреждении. К настоящему времени опознаны 13 человек", – сообщил "Интерфаксу" 1 июля начальник пресс-службы регионального управления МЧС Андрей Шутов.

Он отметил, что детей среди погибших нет.

"Числятся пропавшими без вести 13 человек, в том числе один ребенок, из них 10 - в Тулунском районе, трое – в Нижнеудинском районе", – уточнил Шутов.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось о гибели 16 человек. Еще 9 человек, в том числе ребенок, по его данным, пропали без вести.

Вместе с тем, как рассказали агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе ГУ МЧС по региону, возросло и число пострадавших от паводка. Так, по последним данным, за помощью к медикам обратилось более 1,2 тыс. человек, почти 200 госпитализированы.

"По данным Центра медицины катастроф, к настоящему времени за медицинской помощью обратились 1 тыс. 258 человек, из них 191 был госпитализирован, в том числе 38 детей. Основной диагноз – переохлаждение", – сообщил сотрудник пресс-службы.

Ту же информацию "Интерфаксу" подтвердил источник в органах здравоохранения региона. По его данным, число обратившихся за амбулаторной помощью уже превысило 1 тыс. человек.

"Амбулаторно помощь оказана 1 тыс. 67 пострадавшим, из них 59 – дети. Ведутся поиски 13-ти человек, они числятся пропавшими без вести. Среди них ребенок", – сказал собеседник агентства.

По данным МЧС, в пунктах временного размещения (ПВР) в настоящее время остаются 676 человек, в том числе 245 детей. Остальные жители региона, чьи дома по-прежнему затоплены, находятся у родственников и знакомых.

Вода отступает

По данным регионального управления МЧС РФ, паводок постепенно сдает свои позиции - к настоящему времени вода ушла из 41 населенного пункта Иркутской области. Новых подтоплений в зоне ЧС также не зарегистрировано.

"По данным на утро 2 июля, остаются подтопленными 42 населенных пункта в Тулунском, Чунском и Тайшетском районах. Затоплены 4 тыс. 130 домов, в которых проживает 9 тыс. 325 человек, в также 4 тыс. 143 приусадебных участков, 8 социальных объектов, 11 участков автодорог, в том числе федеральная трасса Р-255 "Сибирь" в городе Тулун", – сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Он уточнил, что в Тулунском районе подтопленными остаются 23 населенных пункта, в Чунском районе – 14, в Тайшетском районе – пять.

"В Тулуне подтоплены 143 улицы общей протяженностью 62,7 км, 7 садоводств, 34 трансформаторных подстанции и три АЗС. Утечек топлива с АЗС не зарегистрировано", – отметил представитель МЧС.

Напомним, что всего с 25 июня в зоне паводка оказалось 96 населенных пунктов региона.

Подтопления были зарегистрированы в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском районах области, где вышли из берегов левые притоки Ангары – крупные реки Уда, Бирюса, Ия, Чуна и Ока. Вода зашла в 10 тыс. 97 домов (в них проживает 32 тыс. 798 человек), а также на территорию 6 тыс. 847 приусадебных участков. Кроме того, от наводнения пострадало 49 социальных объектов – фельдшерско-акушерские пункты, школы и детские сады. В настоящее время во всех реках отмечается снижение уровня воды.

"За минувшие сутки (с 1 по 2 июля) в шести районах области - Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском – было осмотрено 516 домов на наличие людей. От воды освобождено 453 дома, очищено 1 тыс. 304 подворья, с помощью мотопомп произведена откачка воды с 795 подворий ", – говорится в сообщении регионального МЧС.

Кроме того, специалисты расчистили 44 км автодорог, в том числе мост протоку Азей в городе Тулуне. Также 2 июля Росавтодор открыл для всех видов транспорта движение по федеральной трассе Р-255 "Сибирь", прерванное 28 июня из-за наводнения.

"Сегодня, 2 июля в 12:42 (7:42 мск) возобновили движение легковых автомобилей по участку трассы "Сибирь" в Тулунском районе, пострадавшему от наводнения. В 13:26 (8:26 мск) открыто движение для тяжеловесного транспорта", – сообщила пресс-служба Упрдора "Прибайкалье" (структура Росавтодора).

По данным Главного управления МВД по региону, к моменту открытия трассы на ней скопилось более 1 тыс. грузовиков.

"В окрестностях Тулуна скопилось 490 грузовиков, со стороны Нижнеудинска – 400, в Зиминском районе – 225", – сообщил "Интерфаксу" представитель ведомства.

Также специалисты к настоящему времени восстановили электроснабжение в 18 населенных пунктах, пострадавших от наводнения. По информации Минэнерго России, без света еще остаются 11,7 тыс. человек.

"Без электроснабжения остаются бытовые потребители в 23 населенных пунктах Нижнеудинского, Тайшетского, Чунского, Тулунского и Зиминского районов - около 11,7 тыс. человек и 46 социально значимых объектов. Мощность отключенных потребителей - 17,7 МВт", – говорится в сообщении министерства.

Во всем виноват циклон?

Как полагают ученые, причиной сильнейшего за последние 180 лет наводнения в Иркутской области стали аномальные процессы в атмосфере, вызванные глобальными изменениями климата.

"Мы провели анализ синоптических карт и мезомасштабных моделей и пришли к выводу, что в западных районах Иркутской области произошла уникальная ситуация – тесное взаимодействие трех воздушных масс: арктической, субтропической и крайне редкого в регионе выноса влажного воздуха с Тихого океана на высотах нижней и средней тропосферы", – пояснила доцент географического факультета Иркутского государственного университета (ИГУ) Инна Латышева.

При этом, по ее словам, период максимума осадков и подъема уровня рек (25-26 июня) совпал по времени с выходом первого тропического циклона сезона ураганов 2019 года, которые определяют наиболее интенсивные потоки тепла и влаги с океанов.

"Это тепло и влага в условиях неоднородного рельефа проявили себя в развитии облачности и соответствующих осадков", – добавила она.

Еще одним виновником столь масштабного паводка, по мнению специалиста, стал холодный циклонический вихрь, который образовался над Западной Сибирью и длительное время находился на юге Иркутской области.

"В условиях тенденции увеличения положительных аномалий температур воздуха и сумм осадков в июне вероятность сильных и продолжительных дождей в Иркутской области определяется как высокая. В то же время, учитывая возросшую повторяемость блокирующих антициклонов, возрастает вероятность и засушливых периодов. Сочетание аномально сухих и влажных периодов стало отличительной чертой современной Сибири. Неустойчивость этих процессов усиливается, соответственно становится сложнее их прогнозировать", – пояснила Латышева.

В свою очередь в МЧС заявили, что готовились к паводку.

"24 июня ГУ МЧС по Иркутской области сообщило о колебаниях уровня воды в реках региона из-за обильных осадков, прошедших накануне", – сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Впоследствии, по его словам, на основании прогноза о подъеме уровня воды в левых притоках реки Ангары в Нижнеудинском и Черемховском районах "министерство приступило к проведению превентивных мероприятий".

"В Главном управлении по области был создан оперативный штаб для сбора информации и координации привлекаемых сил и средств. В муниципальных образованиях введен режим "повышенная готовность". Спасатели обратились к местным жителям с призывом заблаговременно узнать адреса пунктов временного размещения (ПВР) и эвакуироваться из жилья, попадающего в зону затопления", – отметили в МЧС.

Обозреватель Наталья Пономарева

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