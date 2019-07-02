Неделя на переговоры

02.07.19 14:42

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

Interfax-Russia.ru – Недовольство Праги условиями маршрутов для Czech Airlines привело к отмене полетов в Чехию для российских авиакомпаний. Взаимные ограничения сняли на время переговоров.

Авиавласти Чехии 2 июля аннулировали разрешения на полеты в страну авиакомпаниям "Аэрофлот", "Победа" и "Уральские авиалинии". Из-за этого "Аэрофлоту" пришлось отменить четыре из шести рейсов в Прагу, запланированных на этот день. Кроме того, об отмене рейсов в Чехию объявила и авиакомпания "Победа". По требованию авиационных властей Чехии "Победа" была вынуждена отменить все рейсы в Карловы Вары, куда компания летала из Москвы по четвергам и воскресеньям.

"Это направление всегда пользовалось большим спросом, рейсы всегда были полными, но уже с этого четверга полеты будут приостановлены", – сказал журналистам представитель компании.

"Уральские авиалинии" также сообщили, что со 2 июля приостановили полеты между Прагой и аэропортами "Жуковский" (Москва) и "Кольцово" (Екатеринбург).

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, причиной ограничения полетов российских авиакомпаний в Чехию стало недовольство Праги условиями транссибирских маршрутов, согласованных Москвой для Czech Airlines.

"По предварительным данным, Прагу не устроили условия по транссибирским маршрутам для их национального перевозчика, и они, воспользовавшись правилом паритетности, аннулировали разрешение на несколько рейсов "Аэрофлота" и "Уральских авиалиний", – сказал собеседник агентства.

Другой источник, знакомый с ситуацией, подтвердил, что ограничения на полеты введены из-за того, что "не удались достигнуть договоренности с авиавластями России по выполнению рейсов Czech Airlines по маршруту Прага-Сеул по транссибирским трассам".

Транссибирская система маршрутов (ТСМ) предполагает беспосадочные полеты из Европы в Азию над Сибирью. Ее преимущество – экономия времени и топливных расходов на полеты.

С 1970-х годов Москва взимает с иностранных авиакомпаний, пользующихся ТСМ, платежи. Львиную долю "транссибирских роялти" получает "Аэрофлот", часть денег достается Росавиации на поддержку летных училищ. Размер роялти "Аэрофлот" не раскрывает – по неофициальным данным, это порядка 30-40 млрд рублей в год.

По словам собеседника агентства, Прага и Москва не смогли договориться об условиях транссибирского транзита для Czech Airlines на постоянной основе.

"Чешские авиалинии" осуществляют полеты по транссибирским маршрутам на основе временных разрешений, которые им приходится с регулярной периодичностью продлевать. Прага запросили переход на постоянные разрешения. В ответ российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, запросила преференций для своих перевозчиков", – рассказал источник "Интерфакса".

По его данным, договориться сторонам не удалось, чешскому перевозчику было отказано в переходе на постоянное разрешение.

"В ответ чешская сторона снизила число допусков под рейсы российских перевозчиков до формально паритетного принципа", – сказал собеседник агентства.

Как рассказали порталу "Интерфакс-Туризм" в Ассоциации туроператоров России (АТОР), все отмененные рейсы в Прагу являются регулярными.

"Ростуризм сделал соответствующий запрос в Росавиацию. Ведутся переговоры между авиационными властями России и Чехии. Все отмененные рейсы являются регулярными. Пассажирам предоставляются все сервисы в соответствии с Федеральными авиационными правилами", – сообщили в АТОР со ссылкой на советника руководителя Ростуризма Дмитрия Горина.

Вместе с тем в Минтрансе РФ пообещали решить проблему в сжатые сроки.

"Эти действия чешских авиавластей нарушают соглашение о воздушном сообщении между нашими странами. Продолжается переговорный процесс между российскими и чешскими авиавластями. В Минтрансе ожидают, что вопрос будет решен в самые сжатые сроки", – заявил "Интерфаксу" представитель ведомства.

В свою очередь в Минтрансе Чехии создавшуюся ситуацию назвали "результатом отсутствия согласия между авиационными властями обеих сторон".

В чешском ведомстве сообщили, что министерство транспорта РФ в одностороннем порядке ограничило право вылетать в сибирскую часть России для авиакомпании Czech Airlines на маршруте между Прагой и Сеулом, которым чешский перевозчик пользовался в течение длительного времени.

"Чешская сторона считает этот шаг нарушением существующих договоренностей и, следовательно, ограничивает права российских авиаперевозчиков в соответствии с соглашением о воздушном транспорте 1966 года", – отметил в Минтрансе Чехии.

Утром 2 июля Минтранс РФ выдал разрешение на полеты Czech Airlines до 7 июля, в ответ на это министерство транспорта Чехии также разрешило полеты российским авиакомпаниям до 7 июля.

Тем временем обе стороны намерены "активно действовать для достижения соглашения".

"Чешская сторона не пытается блокировать воздушное движение между двумя странами, но должна защищать законные интересы своих авиаперевозчиков", – отметил в чешском ведомстве.

Минтранс Чехии также сожалеет "о неудобствах и осложнениях для пассажиров, которые были вызваны первоначальным решением российской стороны".

"Уральские авиалинии" уже возобновили рейсы в Чехию. При этом самолет из Екатеринбурга в Прагу вылетел с более чем 5-часовой задержкой.

Между тем, как сообщили порталу "Интерфакс-Труизм" в Ассоциации туроператоров России, интерес российских туристов к турам в Чехию в последнее время снижался.

"По данным Национального туристического управления Чехии, в январе-марте Чехию посетило 131 тысяча граждан РФ, что на 8,9% меньше, чем за тот же период год назад. РФ занимает четвертое место по объему турпотока в Чехию после Германии (418 тыс. 600 человек), Словакии (143 тыс. 100) и Польши (136 тыс. 900)", – рассказали в АТОР.

Одна из причин падения спроса, по мнению экспертов, - сокращение объемов прямой перевозки из российских городов.

"Например, в этом году Czech Airlines отменили традиционную летнюю полетную программу на маршрутах Прага-Уфа и Прага-Екатеринбург. Кроме того, сократилась частота рейсов в таких регионах, как Ростов-на-Дону, Казань и Самара", – отметили в ассоциации.

Там подчеркнули, что на спрос влияют и необходимость оформлять чешскую визу, и крайне жесткие требования к заявителям в чешских визовых центрах. Также из-за общего снижения доходов населения туристы меньше ездят в экскурсионные поездки.

Обозреватель Анастасия Николаева

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