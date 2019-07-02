Камерам не скрыться

02.07.19 18:24

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

Interfax-Russia.ru – Привлекать к ответственности за неправильную установку дорожных камер предложили в Генпрокуратуре России.

Генпрокуратура РФ предлагает ввести общие правила для установки камер на дорогах России. За отсутствие дорожных знаков, указывающих на видеонаблюдение, нарушитель должен нести административную ответственность, что поможет избежать злоупотреблений, заявил первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман на совещании в надзорном ведомстве в Москве.

"Не может не раздражать водителей ситуация, когда на качественной, широкополосной автомобильной дороге с осевым ограждением, без каких-либо на то оснований устанавливается знак, существенно ограничивающий скорость движения, а за ним прячется камера", - сказал Буксман.

Он призвал создать общие правила, которые бы регулировали установку камер на дорогах по всей России и обязывали устанавливать рядом с камерами предупреждающие знаки. За нарушение правил виновных предложено наказывать.

"Необходимо на заседаниях соответствующих межведомственных групп проработать предложения об установлении единых требований к размещению дорожных знаков на всей территории страны, а также о введении административной ответственности за эксплуатацию камер с подобными нарушениями", - заявил Буксман.

На том же заседании генпрокурор России Юрий Чайка раскритиковал работу ГИБДД. Хотя нарушения на дорогах происходят часто, отвечающие за безопасность движения органы недостаточно делают для того, чтобы улучшить ситуацию и снизить число аварий, заявил он.

"Органами власти не принимаются меры по совершенствованию системы фотовидеофиксации на дорогах, в том числе по принятию единых правил установки камер", - сказал Чайка.

По данным прокуратуры, такие системы часто дают сбои.

"Водители получают квитанции на оплату штрафов за правонарушения, которых они не совершали. А места установки камер порой свидетельствуют о стремлении скорее заработать на штрафах, чем обеспечить безопасность на дорогах", – заявил Чайка.

В свою очередь Александр Буксман добавил, что "массовое нарушение прав граждан, выразившееся в неправомерном привлечении водителей к административной ответственности за превышение установленной скорости движения, на основании данных некорректно работающих систем фотовидеофиксации, пресекались прокурорами Архангельской, Вологодской, Смоленской, Тюменской областей и города Москвы".

Буксман также сообщил, что в 2018 году камеры в России зафиксировали около 120 млн дорожных правонарушений. Это значит, что почти каждый житель РФ хотя бы раз получал штраф за нарушение правил движения на дороге. При этом большая часть от штрафов уходит в бюджет частных компаний, которые и установили эти камеры.

Также, добавил он, "вызывает недовольство и сложившаяся правоприменительная практика, согласно которой отсутствие предупреждающего об установке камеры знака не препятствует привлечению автовладельца к административной ответственности".

По его словам, было бы справедливым сделать обязательным установку таких знаков, что позволило бы предупредить возможные нарушения, сохранив жизни и здоровье участников дорожного движения.

1 июля депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму РФ законопроект, запрещающий частным предпринимателям устанавливать камеры на дорогах. Согласно законопроекту, полный контроль за видеонаблюдением на дорогах должен перейти государству. Таким образом депутаты предлагают защитить водителей от недобросовестных частных владельцев комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

Депутат Госдумы от той же фракции Дмитрий Савельев раскритиковал работу предпринимателей и чиновников, контролирующих видеонаблюдение на дорогах, сообщает пресс-служба Новосибирского регионального отделения ЛДПР.

"Эксплуатация частных камер видеофиксации осуществляется на возмездной основе и негосударственные организации или индивидуальные предприниматели получают выплаты в зависимости от суммы административных штрафов, вследствие чего они крайне заинтересованы в увеличении количества выявленных административных правонарушений", - говорится в пресс-релизе со ссылкой на слова Савельева.

По его мнению, вместо того, чтобы снижать количество аварий на дорогах, штрафы за нарушения на дорогах пополняют региональные бюджеты.

При этом, по словам Савельева, дорожные камеры массово устанавливают не на участках с высокой аварийностью, а там, где они соберут больше штрафов.

"Ясно, что коммерсанты заинтересованы не в снижении количества ДТП, а в росте поборов, и потому передвижные камеры фиксации устанавливают с нарушениями либо искусственно увеличивают показатель погрешности. Ситуации на дорогах, когда водители ломают такие камеры или вступают в кулачные дискуссии с теми, кто обслуживает их, нередки", – заявил Савельев.

В свою очередь депутаты "Единой России" также предлагают запретить частным компаниям заниматься видеонаблюдением на дорогах России.

Как заявил первый зампред комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков, в Госдуме готовят пакет поправок в законодательство о государственно-частном партнерстве в области обеспечения безопасности на дорогах.

"Наша задача убрать частников. Я называю это "аренда государственной власти", Ну как можно арендовать камеру, использовать для заработка? Приборы, не соответствующие техническим нормам, искажают данные", - сказал Лысаков "Интерфаксу".

По его словам, неправильная установка камеры дает превышение скоростного режима на семь километров в час. "То есть ошибка составляет семь километров в час, ну куда это годится! Таким образом ненарушитель делается нарушителем", - сказал Лысаков.

Он отметил, что внесенный в Госдуму законопроект предлагает регулировать порядок установки и использования специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, и средств фото- и киносъемки, видеозаписи, предназначенных для фиксации нарушений правил дорожного движения.

В конце июня президент Владимир Путин призвал чиновников проконтролировать, чтобы дорожные камеры размещали в заметных местах, а не скрывали от водителей.

"Цель их установки - снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизни людей. Не нужно эти камеры, особенно на опасных участках, скрывать и прятать. В этом случае происходит прямая подмена смысла", - заявил президент на заседании Госсовета в Кремле, на котором обсуждалось развитие сети автомобильных дорог в России и безопасность дорожного движения.

Вместо того, чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штрафы, а это не самоцель, только средство достижения нужного результата, подчеркнул Владимир Путин.

Как сообщил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГИБДД) МВД России Михаил Черников в интервью газете "Известия", Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Казань и Краснодарский край стали первыми регионами России, в которых появилась система фото- и видеофиксации ПДД. А к концу 2017 года комплексы дорожного наблюдения были уже во всех во всех регионах России, кроме Чукотки, в том числе в Крыму и в Севастополе.

В настоящее время в России, по данным заместителя начальника центрального аппарата ГИБДД Александра Быкова, работают более 12 тыс. стационарных комплексов фотовидеофиксации и почти 4 тыс. мобильных, которые передвигают на триногах.

Обозреватель Сабина Адлейба

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