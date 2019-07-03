Помощь идет

03.07.19 13:28

© РИА Новости. Виталий Аньков

Interfax-Russia.ru – Первые 7 тыс. пострадавших от паводка в Иркутской области получили единовременную материальную помощь.

Более 6,9 тыс. человек, пострадавших в результате паводка в Иркутской области, уже получили единовременную материальную помощь.

"Размер единовременной выплаты составляет 10 тыс. рублей на человека. Общая сумма произведенных выплат – 69,8 млн рублей. Сегодня (3 июля – ИФ) планируется осуществить выплату 5 тыс. 692 гражданам", – сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области, сославшись на слова министра социального развития, опеки и попечительства региона Владимира Родионова.

Всего, по данным чиновника, единовременную материальную помощь планируется выплатить 25 тыс. жителям Тайшетского, Нижнеудинского, Тулунского и Чунского районов Приангарья, пострадавшим от наводнения.

"Эта цифра предварительная. Она основана на данных о пострадавших, которые главы подтопленных районов предоставляют в министерство социального развития, опеки и попечительства. В перечнях они указывают только тех, чьи дома пострадали от паводка", – уточняется также в сообщении правительства области.

Затем эти списки проверяет региональное управление по вопросам миграции ГУ МВД Иркутской области. В правительстве региона напомнили, что право на получение материальной помощи имеют только граждане РФ, зарегистрированные в пострадавших территориях. Также заявление на выплату должны подать сами подтопленцы – это позволит исключить дублирование данных. На данный момент властям поступило уже 12 тыс. заявлений.

"Также в муниципальных образованиях создано 48 комиссий по оценке ущерба, которые обследуют места проживания граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации. 13 из них – в Тайшетском районе, 14 – в Тулунском, 11 – в Нижнеудинском, 9 – в Чунском и одна в Зиминском. На основании выводов комиссии будут произведены выплаты компенсаций за нанесенный ущерб", – добавили в областной администрации.

Компенсация за частичную утрату имущества составляет 50 тыс. рублей, за полную – 100 тыс. рублей. По данным местных властей, первую документацию по расчету ущерба специалисты начали выдавать жителям 2 июля.

Вместе с тем, по информации правительства Иркутской области, неравнодушные жители региона собрали для подтопленцев порядка 60 тонн продуктов питания и более 50 тыс. литров воды.

"Неравнодушные жители и предприниматели принесли для пострадавших 60 тонн продуктов питания, 53 тыс. литров питьевой воды, 19 тонн одежды и обуви, 15,5 тыс. средств гигиены, 12,6 тыс. хозяйственных средств и предметов быта. Собранная помощь незамедлительно сортируется и выдается пострадавшим", – говорится в релизе областной администрации.

В затопленные населенные пункты гуманитарные грузы доставляют вертолетами, лодками, а там, где восстановлен проезд – машинами. Также помощь выдают и в пунктах временного размещения (ПВР). Всего в зоне паводка было организовано 42 ПВР, из которых в настоящее время задействовано 17. В них находится 676 человек, в том числе 245 ребенка.

Кроме того, как сообщили в правительстве Приангарья, на благотворительный счет министерства социального развития, опеки и попечительства региона для пострадавших от паводка поступило 3 млн 123 тыс. рублей. Деньги планируется потратить на покупку матрасов, одеял, подушек и постельного белья для подтопленцев. Также в зоне наводнения работают 44 прививочные бригады, специалисты мобильного госпиталя Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА). Врачи ставят местным жителям прививки против вирусного гепатита А, брюшного тифа и дизентерии, выдают пострадавшим бактериофаги, которые помогут защититься от кишечных инфекций. Как пояснили власти региона, иммунизация населения необходима для предотвращения эпидемий.

"Всего необходимо вакцинировать от гепатита А 26 тыс. человек, 5,4 тыс. из которых – дети. Также необходимо привить 2,5 тыс. человек от дизентерии Зонне и 700 - от брюшного тифа. Профилактическое лечение бактериофагом необходимо провести 13 тыс. человек. С учетом поступления дополнительных партий вакцин эта задача будет выполнена", – сообщил министр здравоохранения региона Олег Ярошенко.

По данным на утро 3 июля, против вирусного гепатита А привито 10 тыс. 952 местных жителя, против дизентерии Зонне - 1 тыс. 576, против брюшного тифа – 180. Бактериофаги получили 1 тыс. 974 человека.

"Санитарно-эпидемиологическая обстановка стабильная, подъема заболеваемости инфекционными заболеваниями не зарегистрировано. Медицинская помощь во всех населенных пунктах оказывается в необходимом объеме. Вопросы льготного лекарственного обеспечения взяты на особый контроль", – отметила со своей стороны замминистра здравоохранения Приангарья Елена Голенецкая.

Как в свою очередь заявили в региональной службе ветеринарии, дополнительной вакцинации домашнего скота в районах подтопления не требуется.

"В соответствии с ветеринарным законодательством, все противоэпизоотические мероприятия проводятся весной (перед выгоном сельскохозяйственных животных на пастбища) и осенью (перед отправкой животных на зимнее стойловое содержание). Так, за первое полугодие 2019 года план противоэпизоотических мероприятий в Тайшетском, Тулунском, Чунском и Нижнеудинском районах, наиболее пострадавших от паводков, выполнен в полном объеме", – сообщили в правительстве региона со ссылкой на службу ветеринарии.

При этом животные, вновь поступающие в пострадавшие от наводнения хозяйства, должны быть привиты и исследованы на инфекционные и инвазионные заболевания до отправки.

По информации Главного управления МЧС по Иркутской области, за минувшие сутки вода ушла еще из 11 поселений Приангарья. Также в зоне наводнения продолжает снижаться и уровень воды в реках.

"По данным на утро 3 июля, остаются подтопленными 31 населенный пункт в трех районах: Тулунском, Чунском и Тайшетском, в том числе город Тулун. Вода остается в 3 тыс. 426 домах, в которых проживает 8 тыс. 178 человек", – сообщили в региональном управлении ведомства.

Подтопленными также остаются пять социальных объектов в Тулуне и 10 участков автодорог. Разрушено 12 мостов.

По последней информации, в результате наводнения погибли 18 человек, еще 8 числятся пропавшими без вести.

"Вечером во вторник (2 июля – ИФ) пропавшими без вести значились 13 человек, в настоящее время их число снизилось до восьми. Пять человек найдены живыми", – сообщил "Интерфакс-Сибирь" сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС по региону.

По его словам, число погибших в наводнении с вечера вторника не изменилось.

"Один человек погиб в Тайшетском районе, четверо – в Нижнецудинском районе, 13 – в Тулунском районе. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, 17 человек утонули, один - погиб от переохлаждения", – уточнил собеседник.

Как сообщалось, всего в зоне наводнения оказалось 96 населенных пунктов, или 10 тыс. 97 домов, в которых проживают 32 тыс. 798 человек и 6 тыс. 847 приусадебных участков. Паводок стал самым мощным в Иркутской области за последние 180 лет. Наводнение вызвали сильные продолжительные дожди, прошедшие с 24 по 27 июня в западных районах региона. Второй волны наводнения метеорологи не ожидают.

Обозреватель Наталья Пономарева

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