Вынужденная остановка

03.07.19 14:37

© РИА Новости. Анар Мовсумов

Interfax-Russia.ru – "АвтоВАЗ" остановил производство в Тольятти и Ижевске из-за срыва поставок автокомпонентов.

Группа "АвтоВАЗ" с 3 июля приостанавливает производство на всех сборочных линиях в Тольятти и Ижевске. Простой в компании связывают с "очередным неправомерным нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих со стороны ООО "Завод Автокомпонент" (Нижний Новгород)".

При этом в компании подчеркивают, что "АвтоВАЗ" "делал все возможное для недопущения этой ситуации и предпринимает все необходимые меры для скорейшего возобновления производства".

"Компания оставляет за собой право взыскать с недобросовестного поставщика понесенные убытки. Приостановка производства на заводах "АвтоВАЗа" на сегодняшний день не оказывает влияния на доступность автомобилей Lada в дилерской сети марки", – говорится в распространенном "АвтоВАЗом" сообщении.

Между тем в пресс-службе ГК "Автокомпонент" "Интерфаксу" сообщили, что причиной сложившейся ситуации стали "затяжные переговоры" о ценах на комплектующие.

"С октября 2018 года между "Заводом Автокомпонент" и компанией "АвтоВАЗ" ведутся переговоры о согласовании нового уровня цен на поставляемые комплектующие. Существующий уровень цен не позволяет покрывать расходы, связанные с производством комплектующих и их поставкой на конвейер "АвтоВАЗа". Сложившаяся ситуация не стала неожиданной, это результат затяжных переговоров, которые и в настоящее время не завершены. "Автокомпонент" со своей стороны делает все возможное для оперативного урегулирования данной ситуации и возобновления поставок в полном объеме", – сказали в пресс-службе ГК.

Ситуацию, сложившуюся в связи с остановкой производства на "АвтоВАЗе", уже обсудили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как сообщается на странице департамента информполитики правительства Самарской области в Твиттере, "главы регионов подключатся к урегулированию вопроса".

Вместе с тем компания "Автокомпонент" уже не первый раз становится виновником ряда приостановок конвейеров автопроизводителей. Так, в апреле 2018 года Ижевский автозавод ("Lada Ижевск", входит в ПАО "АвтоВАЗ") был вынужден приостановить производство автомобилей Lada Vesta из-за отсутствия топливных баков.

"Причина остановки – неожиданное невыполнение нижегородским поставщиком ООО "Автокомпонент" контракта на поставку комплектующих, о чем "Lada Ижевск" не был предупрежден заранее", – отмечали в компании. Производство было возобновлено через день.

Приостанавливало производство из-за срыва поставок комплектующих поставщиком ООО "Завод Автокомпонент" в мае 2017 года и СП "GM-АвтоВАЗ" (совместное предприятие ПАО "АвтоВАЗ" и General Motors в Тольятти). СП также приостанавливало работу на несколько дней в апреле 2018 года. Правда, тогда виновника остановки не называли.

Также из-за срыва поставок со стороны деталей для боковых зеркал заднего вида со стороны ГК "Автокомпонент" "АвтоВАЗ" останавливал работу конвейера в октябре 2015 года. Тогда представитель "АвтоВАЗа" отмечал, что ситуация затронула 1 тыс. автомобилей, которые "АвтоВАЗ" выпускает для альянса Renault-Nissan. В частности, это 600 Renault Sandero, 200 Renault Logan и 200 Nissan Almera.

В том случае "АвтоВАЗ" возобновил работу сборочной линии уже через день, а в компании заявили, что в будущем намерены "жестко реагировать на повторение подобных ситуаций" и останавливать конвейер, не допуская выпуска некомплектных автомобилей.

Кроме того, в том же году "АвтоВАЗ" останавливал конвейер в июне из-за сбоя в поставках автокомпонентов (сидений, выхлопных систем, датчиков). Почти через сутки в результате успешных переговоров с поставщиками производство было частично возобновлено: была запущена работа автосборочных линий в штатном режиме, за исключением производства Lada 4х4, которое возобновилось чуть позже.

"Автокомпонент" выпускает более 2,7 тыс. наименований продукции для интерьера и экстерьера транспортных средств. Продукция группы компаний поставлялась на конвейеры крупнейших автомобильных концернов и их поставщиков: "ГАЗ", "АвтоВАЗ", СП "GM-АвтоВАЗ", Sollers, Volkswagen, Renault-Nissan, Skoda, Datsun, Valeo, Bosch, Magna, Faurecia, Visteon, Kdac, Alegre и других.

В частности, "Автокомпонент" поставлял топливные баки для Lada Vesta, детали экстерьера и интерьера для "Газелей", Citroen C4 Sedan, Lada Largus Cross, Lada Priora, Lada Kalina, Nissan Almera, Renault Logan, Renault Sandero, Renault Duster, Volkswagen Jetta, Volkswagen Polo Sedan, Skoda Rapid, Skoda Octavia, Skoda Yeti, Ford Fiesta, Ford Kuga, в том числе бамперы для "Газелей", УАЗ Patriot, Citroen C4 Sedan.

Между тем "АвтоВАЗ" начал испытывать проблемы с поставками автокомпонентов еще осенью 2014 года на фоне падающего рынка автомобилей в РФ и общей нестабильной экономической ситуации. Тогда предприятие останавливало сборку Lada Kalina и Lada Granta на 4 дня из-за срыва поставок компонентов. В компании отмечали, что предприятие сотрудничает с 450 поставщиками, три из которых не смогли в срок поставить необходимые комплектующие. В результате предприятие какое-то время выпускало некомплектные автомобили, которые скапливались на складе завода.

Среди причин разногласий назывались прямо противоположные. В частности, руководство предприятия обвиняло в произошедшем поставщиков, которые не успевали за возросшим темпом производства, поставщики же винили тольяттинский завод в задержке оплаты и указывали на односторонний пересмотр цен в меньшую сторону.

Ситуация зашла в тупик, и в нее пришлось вмешаться полпреду президента в Приволжском федеральном округе, пост которого на тот период занимал Михаил Бабич. После совещания у полпреда стороны заявили, что все претензии улажены, и тольяттинское предприятие объявило, что работает на полную мощность, стремясь удовлетворить рост спроса, для некоторых линий даже были введены сверхурочные часы.

К началу 2017 года у "АвтоВАЗа" оставалось не более пяти "критических" поставщиков.

"По критическим поставщикам будет отдельная работа. Их нужно подтянуть до требований "АвтоВАЗа" в ближайшее время для того, чтобы они, во-первых, не потеряли свой бизнес с "АвтоВАЗом", во-вторых, для того, чтобы риск у "АвтоВАЗа" снизить именно по этим поставкам", – заявлял помощник полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев

Вместе в пресс-службе "АвтоВАЗа" "Интерфаксу" тогда отказались уточнить, о каких поставщиках идет речь, однако сообщили, что на тот момент у "компании около 700 поставщиков".

Еще после смены руководства тольяттинского автозавода "АвтоВАЗ" рекомендовал поставщикам компонентов полнее развивать производство в РФ.

"Здесь есть два основных направления. Одно из этих направлений – это убедить и привлечь глобальных поставщиков к локальной интеграции и к локализации как основных производств, так и субпоставщиков", – заявил президент автогиганта Николя Мор журналистам.

В качестве примера он привел корейского поставщика сидений, который производит сборку локально, но импортирует комплектующие для них.

"Им следует локализовать и производство этих входящих элементов также. Второе основное направление - это развитие чисто российских поставщиков, так, чтобы они улучшали и свое качество, и свою конкурентоспособность, и чтобы эта база увеличивалась ", – подчеркнул глава "АвтоВАЗа".

Также "АвтоВАЗ" предлагал создать экспертный механизм сотрудничества автопроизводителей и компонентщиков. Как пояснял "Интерфаксу" исполнительный вице-президент "АвтоВАЗа" по инжинирингу Харальд Грюбель, это должен быть "абсолютно независимый" механизм, но не просто посредники.

"Я думаю, это должны быть несколько больше, чем просто посредники - эти люди должны принимать участие в операционной деятельности компаний на определенных должностях и помогать руководству принимать правильные решения. Поэтому это должны быть настоящие эксперты как в автомобильной промышленности, так и с управленческой точки зрения. В РФ есть достойные люди, но также нужно привлекать и иностранный опыт – чтобы соответствовать мировому уровню", – сказал он.

Грюбель уточнял, что инициатива "АвтоВАЗа" заключается в присутствии таких экспертов как со стороны автопроизводителей, так и производителей автокомпонентов.

"На мой взгляд, они должны сопровождать всю производственную цепочку – на стороне производителей автокомпонентов – учитывать все мощности, имеющиеся в РФ, мотивацию площадок и в какой-то степени направлять их – относительно платформ, локализации и технологий. Со стороны автопроизводителей – обращать внимание на базу поставщиков и ее возможную реструктуризацию, а также предлагать способы возврата к рентабельности. И речь здесь не идет о регулятивных моментах – нужны люди, которые будут ежедневно помогать это делать на операционном уровне", – подчеркивал он.

Обозреватель Анастасия Николаева

Присоединяйтесь к Interfax–Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте" и на "Facebook"