03.07.19 17:16

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

Interfax-Russia.ru – Минвостокразвития предлагает распространить действие системы tax free на все международные аэропорты Дальнего Востока.

"Мы выступаем за введение во всех международных аэропортах Дальнего Востока услуги tax free", - заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов в ходе заседания коллегии министерства в Москве.

По его словам, с апреля 2018 года в 12 регионах России действует пробный режим tax free (возврат иностранным туристам НДС при вывозе товаров за границу). Однако в настоящее время ни один субъект федерации Дальнего Востока в эксперименте не участвует.

"За время действия пилотного проекта в 2018 года иностранцы купили в России товары на 8 млрд руб. Средний чек покупки у иностранцев, использовавших tax free, составил 100 тыс. руб., самыми активными покупателями были китайцы. И ни для кого не секрет, что наибольшее число туристов из Китая посещает Москву и Санкт-Петербург, а на третьем и четвертом местах - Владивосток и Благовещенск. Поэтому tax free, уверен, принесет свои плоды", - отметил Козлов.

Внедрение tax free – это нормальная практика для международных аэропортов, которая будет способствовать развитию торговли на Дальнем Востоке, рассказал Interfax-Russia.ru директор Центра проблем модернизации экономических и политических систем Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС Владимир Квинт.

"Это не новшество, во всех международных аэропортах других стран такое уже есть", - отметил Квинт.

По его словам, важно, чтобы система tax free способствовала росту узнаваемости российских брендов, а не иностранных. Поэтому в магазинах, где будет действовать данная система, необходимо будет сделать акцент на продаже товаров отечественных производителей.

В начале июня сообщалось, что министерство промышленности и торговли РФ планирует распространить систему tax free по всем регионам РФ.

"Сейчас нашей задачей является переход к реализации системы tax free на территории всей страны без ограничения количества организаций розничной торговли и мест их размещения. Рассчитываем, что это, вкупе с ростом турпотока в Россию, позволит существенно увеличить вклад иностранных покупателей в рост розничного оборота", - заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на Неделе российского ритейла в Москве.

Он подчеркнул, что именно возврат НДС иностранным покупателям помог сильно повысить доходы от продажи товаров и стал важным нововведением 2018 года. За год в аэропортах России выдали более 100 тыс. чеков tax free на сумму около 11 млрд рублей.

"Если во время Чемпионата мира по футболу средний чек составлял 90 тыс. рублей, то на сегодняшний день он уже превысил 120 тыс. рублей и продолжает расти", - отметил Мантуров.

Министр уверен, что без услуги tax free эти цифры были бы гораздо меньше, так как большинство зарубежных покупателей не потратили бы столько денег на товары в России.

"84% иностранцев, воспользовавшихся этой услугой, отметили, что именно она повлияла на решение совершить покупку в России. При этом выручка магазинов, которые они посетили, выросла в среднем на 20%", - добавил он.

Ранее в апреле 2019 года директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов также заявлял о планах министерства автоматизировать подключение к системе tax free по всей России.

"Мы пока не можем ввести систему на всю страну, потому что нет технической возможности. Она появится, как только у нас появится электронный налаженный сервис взаимодействия между участниками системы, налоговой службы и таможней. Это должно появиться в конце года", - сообщил Кузнецов на конференции "Российский рынок товаров роскоши", организованной Франко-российской торгово-промышленной палатой.

По словам Кузнецова, Минпромторг перешел к принципу подключения к проекту не отдельных торговых точек, а целых городов.

"Если стартовали мы проект в точечных локациях, в конкретных торговых центрах, по конкретным адресам, постепенно мы в течение года перешли на несколько другой принцип - мы перешли на торговые коридоры, торговые улицы. (...) Пока мы решили расширять поэтапно не путем точечных адресов, а путем торговых коридоров и даже городов. Мы предложили сейчас включить город Великий Новгород целиком. Надеюсь, правительство поддержит нас в этом вопросе", - сказал он.

Однако, чтобы система tax free заработала во всех регионах России, нужно, чтобы подключение происходило автоматически, считает Кузнецов.

"Мы, конечно же, видим этот проект работающим на всю страну, чтобы подключение происходило автоматически, путем подачи некого документа и проставления где-то "галки", что ты являешься участником проекта. Сейчас мы вынуждены делать это через подачу организациями заявлений в министерство, мы их рассматриваем и аккредитуем организации. Конечно же, когда система будет распространена на всю страну, мы не сможем так работать, потому что это будет физически невозможно", - заявил Кузнецов.

Он также сказал, что в ведомстве пытаются придумать, как упростить процесс развития tax free.

"Мы надеемся, что в октябре-ноябре полностью введется в эксплуатацию эта электронная система обеспечения взаимодействия, потому что в ручном режиме администрировать по всей огромной стране мы физически не сможем. Соответственно, можно будет применять уже всем, кто желает", - отметил глава департамента.

Право вернуть НДС с покупок в российских магазинах имеют граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз. Для получения вычета им нужно приобрести товары в течение одного дня на сумму не менее 10 тыс. рублей с учетом налога. Возврат НДС не распространяется на подакцизные товары (например, на алкоголь и табак).

Пилотный проект tax free стартовал в России 10 апреля 2018 года. Сначала в проекте участвовали некоторые магазины в Москве (например, ЦУМ, ГУМ), в Красногорске, Санкт-Петербурге и Сочи. Затем проект распространился на другие регионы за счет включения магазинов в городах-организаторах Чемпионата мира по футболу: Волгоград, Саранск, Ростов-на-Дону, Калининград, Казань, Самара, Нижний Новгород, Екатеринбург.

По данным на конец 2018 года, реализация товаров с услугой tax free была возможна в 385 магазинах 86 организаций розничной торговли РФ. 10 апреля 2019 года количество магазинов, участвующих в проекте, увеличилось до 689, организаций розничной торговли - до 97.

"У нас в конце года было порядка 400 магазинов, мы внесли точечные коррективы в постановление, расширили перечень локаций, и у нас сейчас уже порядка 700 магазинов. Я думаю, в ближайшие дни эта цифра еще увеличится, потому что постоянно идут заявления на подключение, на участие в системе. В конце года, мы очень рассчитываем, система заработает в целом по России", - заявил директор департамента Минпромторга Никита Кузнецов.

Согласно данным Минпромторга, в 2018 году за первые пять месяцев действия в России пилотного проекта tax free возможностями вернуть НДС с покупок воспользовались граждане 174 государств. Более половины покупок пришлось на долю граждан Китая. В проекте участвуют около 300 магазинов, за пять месяцев его реализации было оформлено 47 тыс. чеков на 4,7 млрд рублей.

Обозреватель Сабина Адлейба

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