Тайная гибель

03.07.19 17:44

© РИА Новости. Василий Батанов

Interfax-Russia.ru – Пожар на исследовательской подлодке близ Североморска унес жизни 14 моряков-подводников. Обстоятельства трагедии выясняются, но подробности не раскроют из-за секретности.

Вечером 2 июля Минобороны РФ сообщило о гибели 14 моряков-подводников в глубоководном аппарате Северного флота. Сама трагедия произошла днем ранее в территориальных водах России.

"1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России, в ходе проведения батиметрических измерений возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения", - заявили в Минобороны РФ.

В настоящее время сам аппарат находится на военно-морской базе в Североморске, очаг возгорания ликвидирован.

Позднее, глава оборонного ведомства Серей Шойгу доложил президенту, что среди погибших были офицеры с высокими воинскими званиями.

"В соответствии с вашими предварительными докладами, из 14 погибших семь - капитаны первого ранга, двое - Герои России", - сказал Владимир Путин на встрече с Шойгу. Глава государства подчеркнул, что "это большая потеря для флота и вообще для армии".

Позднее Шойгу по поручению президента отправился в Североморск для выяснения всех причин произошедшей трагедии. На месте также работают военные следователи, проводится доследственная проверка.

По словам главы Минобороны, погибшие подводники действовали по-геройски: первым из загоревшегося аппарата эвакуировали гражданского специалиста, а затем ценой своих жизней ликвидировали очаг возгорания и спасли своих товарищей.

"Из отсека, охваченного огнем, в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности, задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля", - заявил Шойгу на совещании в Североморске, уточнив, что часть экипажа удалось спасти.

Он также заверил, что всех погибших офицеров представят к госнаградам, а их семьям будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

В свою очередь врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что команда погибших подводников была закреплена за воинской частью из Петербурга и в последнее плаванье отправилась из города на Неве.

"Приношу глубокие соболезнования семьям погибших подводников в Баренцевом море. Команда была закреплена за нашей воинской частью и в последнее плаванье отправилась из Петербурга. Память о наших героях всегда будет с нами", - написал Беглов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Он также отметил, что власти города готовы оказать необходимую помощь и поддержку семьям погибших моряков.

По словам председателя комитета по социальной политике северной столицы Александра Ржаненкова, все погибшие были жителями Петербурга и Ленинградской области.

"Мы дистанционно получили список погибших, это 14 человек, все наши, они родились в разных местах, но служили здесь, это наши жители, есть один из Ленинградской области", - сказал собеседник "Интерфакса".

Он добавил, что в настоящее время устанавливаются контакты с семьями погибших, планируется встреча с родственниками.

"Будут учтены их пожелания в официальных процедурах, захоронении, определены даты траурных мероприятий. Где они будут похоронены, зависит от пожелания семьи", - сказал Ржаненков.

Власти Заполярья также предложили свою помощь Северному флоту. "Это страшная трагедия, мы готовы оказать все необходимое содействие Северному флоту, Мурманская область и Флот всегда поддерживают друг друга в сложные моменты", - написал врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис в Фейсбуке.

В то же время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что информация о том, на каком конкретно глубоководном аппарате произошел пожар, раскрываться не будет из-за секретности.

"Естественно, эта информация не может иметь абсолютно публичное хождение. Это относится к категории абсолютно секретных данных, поэтому здесь абсолютно нормально, что это не раскрывается", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, могут ли в Кремле рассказать, на каком именно аппарате произошла трагедия.

Останется в тайне и информация о характере задач, которые он выполнял экипаж. "Есть информация, которая относится к категории гостайны. Это гостайна соблюдается в интересах государства и госбезопасности", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства, добавив, что это абсолютно нормальная практика, когда "такая информация никак не раскрывается".

"Здесь нет ничего противозаконного. Это все в полном соответствии с законодательством РФ о гостайне. Здесь нет поводов для подобных вопросов", - заметил Песков.

Он также отметил, что никаких решений об объявлении федерального траура в связи с гибелью моряков.

Известно, что погибшим офицерам подбирают место на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга рядом с экипажем "Курска". Этим по просьбе ВМФ занимается Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников.

"К нам обратилось командование ВМФ с просьбой подобрать место возможного захоронения. В последние 25 лет таким морским некрополем в Петербурге является Серафимовское кладбище. Мы поговорили с командованием и с городскими властями и смотрим сейчас место на этом кладбище рядом с мемориалом "Курска", думаю, это достойное место для захоронения", - рассказал "Интерфаксу" председатель организации Игорь Курдин.

В то же время он подчеркнул, что выбор места захоронения остается прерогативой родственников.

"Это чисто семейное дело. Жили они (погибшие - ИФ) все в Петербурге, но не все родились в Петербурге. Возможно, семья примет решение хоронить их на родине. Но думаю, что большинство решит предать их земле на Серафимовском кладбище", - добавил Курдин.

По его словам, родственники пока не обращались в организацию, но если они захотят похоронить погибших вместе, то такое место есть.

"Его достаточно, и оно будет соседствовать с мемориалом "Курск", - добавил он, отметив, что автору мемориала "Курск" предложено подумать над мемориалом погибших в Баренцевом море.

Между тем, в западных СМИ появилась информация о якобы имевшем место "взрыве газа" на подлодке. Источники утверждали, что норвежское агентство по ядерной опасности получило уведомление про "взрыв газа на подводном аппарате". Однако в Минобороны РФ это сообщение опровергли.

"Благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания на глубоководном аппарате был ликвидирован. Никаких уведомлений норвежской стороне, касающихся российского научно-исследовательского глубоководного аппарата, не направлялось", - заявили в ведомстве.

Свои соболезнования семьям и близким погибших выразило руководство страны, а также лидеры мировых держав. Память о погибших также почтили у мемориалах в Севастополе и Мурманске.

В храмах Мурманской митрополии в среду пройдут панихиды и литии по погибшим, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана.

"Во всех храмах нашей Мурманской митрополии будут совершены панихиды и литии по почившим воинам-подводникам", - сообщили в митрополии.

В среду вечером заупокойная лития по погибшим пройдет в храме Спаса-на-водах в Мурманске, рядом с которым находится мемориальный комплекс "Морякам, погибшим в мирное время" с рубкой атомной подводной лодки "Курск", затонувшей в Баренцевом море в 2000 году. На сайте храма также опубликованы имена погибших моряков.

Обозреватель Ксения Новикова

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