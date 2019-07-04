Паводок федерального масштаба

04.07.19 12:54

© РИА Новости. Виталий Аньков

Interfax-Russia.ru – Число госпитализированных после паводка в Иркутской области возросло до 300 человек. Погибло 20 местных жителей.

Число пострадавших от паводка продолжает расти. Так, по данным на 4 июля, с начала наводнения за медицинской помощью обратилось 20 тыс. 80 человек, 313 из них (в том числе 57 детей) были госпитализированы. Данные по погибшим и пропавшим без вести пока остаются прежними.

"Речь идет о двадцати погибших, их тела опознаны. Еще 15 человек считаются пропавшими без вести", – сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" представитель пресс-службы Главного управления МЧС по региону.

Вместе с тем, как уточнили в ведомстве, подтопленными остаются 16 населенных пунктов в двух районах области.

"Вода остается в 2,7 тыс. домах, стихия затронула 6,3 тыс. жителей", – сообщил агентству представитель регионального МЧС.

Без электричества по-прежнему остаются 7,9 тыс. жителей поселений Нижнеудинского, Чунского, Тулунского и Тайшетского районов области. Кроме того, по словам собеседника агентства, вода стоит на 938 дачных участках, также все еще подтоплены 48 участков автодорог и 20 мостов. Вместе с тем, за минувшие сутки спасатели зафиксировали новые подтопления в пяти поселениях области.

"Все они находятся в Тайшетском районе. Подтоплены 13 домов в населенных пунктах Пея, Мирный, Шелаево, Кондратьево, Полинчет, где проживает 36 человек", – рассказал представитель ГУ МЧС по региону.

По его словам, вертолет Ми-8 уже эвакуировал шестерых жителей этих населенных пунктов.

Кроме того, как сообщили в региональном МЧС со ссылкой на Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), 5 июля в на реке Иркут в районе села Баклаши ожидается повышение уровня воды до отметок 430-480 см (при критической отметке 480 см), на реке Китой в районе села Китой до отметок 150-200 см (при критической отметке 475 см), на реке Оке в районе села Ухтуй до отметок 250-280 см (при критической отметке 470 см). А на реке Белой в районе села Мишелевка уровень воды может подняться до 280 - 320 см (при критической отметке 680 см).

Также спасатели продолжают работать и в тех районах Приангарья, откуда уже начинает уходить вода. Так, 4 июля специалисты МЧС приступили к разбору завалов из деревянных конструкций под мостом на реке Ия в Тулуне. Как пояснили сотрудники министерства, такая "плотина" мешает воде окончательно уйти из затопленного города.

"Огромное скопление разбитых деревянных домов и конструкций мешает воде уйти с затопленной территории. Сейчас под мостом и рядом с ним ведутся работы по очистке", – сказал собеседник агентства.

Также специалистам удалось полностью восстановить движение по федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в городе Тулуне.

"В тестовом режиме для автомобилей, скопившихся в Тулуне и Тулунском районе, запущено движение в обе стороны, мост через реку Ия открыт. Движение открыто для легкового транспорта и большегрузов", – сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

Там же отметили, что высота воды над проезжей частью на подходах к мосту через реку Ия постоянно уменьшается. Всего к ликвидации последствий ЧС на территории Иркутской области привлечены 3,5 тыс. человек и около 600 единиц техники.

"Группировка сил и средств, ликвидирующая последствия ЧС, составляет 3 тыс. 513 человек, на вооружении которых – 577 единиц техники, 81 плавсредство. В Тулуне и Нижнеудинске, Тайшетском и Зиминском районах задействованы войска национальной гвардии по Иркутской области, отряды особого назначения ГУВД по Иркутской области", – говорится в релизе ГУ МЧС по региону.

Также задействована авиационная группировка из семи вертолетов Ми-8 МЧС России, Министерства обороны и Иркутского областного центра Медицины катастроф.

Вместе с тем, в зоне стихийного бедствия продолжают работать и специалисты оценочной комиссии правительства региона. К настоящему времени они обследовали 1 тыс. 61 дом, пострадавший от паводка. На основании этих материалов будут оформлены документы на выплаты материальной помощи их владельцам.

Первая выплата, как пояснили в областной администрации, – это компенсация за утраченные предметы первой необходимости. В их число входят: холодильник, плита, мебель. При частичной утрате пострадавшим выплатят 50 тыс. рублей, при полной - 100 тыс. рублей. Вторая выплата – компенсация за утраченное жилье. Специалисты решат, возможно ли его восстановить, если нет, то пострадавшим будут предлагать на выбор несколько вариантов решения проблемы.

"Мы будем предоставлять как минимум пять вариантов. Это выдача сертификатов, покупка на вторичном рынке, покупка нового жилья, предоставление земельных участков с выделением средств на строительство домов. Об этом я проинформировал членов правительственной комиссии", – сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Он отметил, что в случае, если пострадавшие выберут строительство нового жилья, то власти также предоставят им благоустроенные варианты для проживания, пока дом не будет готов. Кроме того, пострадавшие получат компенсации за ущерб, нанесенный их личным подсобным хозяйствам.

"Для того чтобы ускорить работу по оценке утраты жилья там, где домов больше нет в принципе, я предлагаю сразу составлять акты. Не надо ехать на каждый адрес, сразу составляйте акт, собирайте комиссию, знакомьте людей с документами", – заявил первый замгубернатора – председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов.

Вместе с тем, в регионе продолжается выплата единовременной материальной помощи. Напомним, что ее размер составляет 10 тыс. рублей. По данным на утро 4 июля, матпомощь получили 12 тыс. 371 человек.

Также пострадавшим помогают оформить новые документы взамен утраченных при наводнении. По данным Главного управления МВД по Иркутской области, паспорта и водительские удостоверения получили более 220 человек.

"С сообщением об утрате либо порче документов в результате наводнения принят 221 гражданин. Каждое заявление оперативно рассмотрено специалистами подразделения по вопросам миграции, все обратившиеся жители уже получили новые паспорта", – говорится в сообщении.

В целом же, как сообщил глава Иркутской области, предварительный ущерб от паводка составил 29 млрд рублей.

"Из 9 тыс. 135 жилых домов, обследованных в настоящее время, 3 тыс. 489 домов (36%) не подлежат восстановлению, в 5 тыс. 826 домах (64%) ремонт возможен. Также осмотрено 807 квартир в многоэтажных домах, принимаются заявления для включения в списки пострадавших граждан, в том числе в отдаленных от районных центров населенных пунктов. Данная информация считается предварительной, окончательные сведения будут представлены после спада воды и проведения работ по оценке фактического ущерба", – отметил губернатор.

Отметим, что наводнению в Иркутской области присвоен статус чрезвычайной ситуации федерального характера.

Обозреватель Наталья Пономарева

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