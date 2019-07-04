Трагедия на глубине

04.07.19 14:15

© РИА Новости. Сергей Ещенко

Interfax-Russia.ru - Причиной аварии на исследовательской подлодке около Североморска стал пожар в аккумуляторном отсеке. Ядерная установка судна изолирована и находится в рабочем состоянии.

К аварии на глубоководном аппарате с ядерной энергоустановкой привел пожар в аккумуляторном отсеке, сообщил министр обороны Сергей Шойгу президенту РФ Владимиру Путину.

"Ядерная энергетическая установка на данном аппарате полностью изолирована и безлюдна. Плюс к этому действиями экипажа выполнены все необходимые мероприятия по защите установки, она полностью в работоспособном состоянии", – сообщил министр, отвечая на вопрос Путина о состоянии ядерной энергоустановки.

Шойгу также доложил президенту, что аварийный глубоководный аппарат будет полностью восстановлен, а рабочее состояние ядерной энергоустановки "позволяет надеяться на достаточно короткие сроки".

"Первая оценка – ремонт возможен. В нашем случае не просто возможен, а обязателен. Сейчас оцениваем сроки, сам объем, в какие мы этот объем можем выполнить", – заявил министр обороны.

По его словам, в настоящее время налажена индивидуальная работа с семьями погибших подводников – они получат помощь не только положенную по закону, но и "по нашему долгу перед погибшими моряками".

"Это касается и заботы о получении достойного образования детям, кто еще учится, и, конечно, достойного проживания – как это делалось ранее по нашему печальному прошлому опыту. Те семьи, которые имеют несовершеннолетних детей, будут обеспечены до совершеннолетия в том объеме денежным довольствием, которое получали их мужья при жизни", – сказал Шойгу.

В завершение встречи Путин поручил министру представить предложения по представлению экипажа этого подводного аппарата к государственным наградам.

Минобороны РФ накануне вечером опубликовало имена 14 моряков-подводников погибших при пожаре на глубоководном аппарате. Среди погибших - семь капитанов 1 ранга, двое из которых Герои России, три капитана 2 ранга, два капитана 3 ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы.

По словам председателя совета Союза выпускников Севастопольского высшего военно-морского инженерного училища (СВВМИУ), капитана 2 ранга запаса Александра Филиппова, гибель этих подводников-гидронавтов – это большой удар по российскому флоту.

"14 гидронавтов - это цвет нации. Таких специалистов не так много - меньше, чем космонавтов. Это сильный удар по нашему флоту и стране", – сказал Филиппов агентству "Интерфакс-Юг".

Он сообщил, что в числе погибших – два капитана 1 ранга, окончивших СВВМИУ: "Они 1991 и 1994 годов выпуска, как мы точно выяснили, потому что я сам ветеран этой части (...) В нашей части за 40 лет не было ни одной гибели гидронавтов в море".

СВВМИУ готовило специалистов для подводного флота с 1951 по 1996 год. 23 года назад на базе него был создан Институт ядерной энергии и промышленности, который в 2015 году вошел в состав Севастопольского госуниверситета.

В Союзе выпускников уточнили, что речь идет о Владимире Абанкине и Андрее Воскресенском.

Филиппов пояснил, что был уволен в запас до начала их службы, однако знал другого погибшего – Героя РФ, капитана 1 ранга Николая Филина.

"Он пришел, когда я служил. Он до самоотверженности овладевал специальностью. О нем все отзываются как об исключительно трудолюбивом", – отметил собеседник агентства.

В свою очередь в Минобороны рассказали, что спасение гражданского специалиста, находившегося в научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ РФ, стало возможным благодаря самоотверженным и грамотным действиям капитана второго ранга Дмитрия Соловьева.

"Сразу после вывода гражданского специалиста из отсека Дмитрий Соловьев задраил люк для нераспространения огня по всему глубоководному аппарату. Затем офицер продолжил бороться за живучесть корабля в аварийном отсеке вместе с другими членами экипажа", – сказали в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что моряки-подводники ценой своих жизней ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и сохранили глубоководный аппарат.

Как сообщил военный эксперт, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, после пожара выжили четверо членов экипажа глубоководного аппарата.

"Остается лишь снимать головной убор перед памятью героев", – заявил Сивков в эфире телеканала "Россия-24".

Он рассказал, что возгорание произошло в районе аккумуляторов на подводной лодке. Возник "объемный огонь", который силами команды удалось локализовать и нейтрализовать.

"Но при этом погибли в борьбе за живучесть корабля 14 моряков", – добавил эксперт.

В свою очередь главный редактор журнал "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский предположил, что на судне произошло замыкание.

"Видимо, произошло какое-то короткое замыкание при повышенном содержании кислорода, выделяемого аккумуляторными батареями. Трагедия произошла на глубине порядка 300 метров, в целом борьба за живучесть корабля продолжалась порядка полутора часов", – сообщил он, отметив, что штатный экипаж аппарата составляет 14 человек, еще до пяти человек могли быть прикомандированы к кораблю.

4 июля в Кронштадтском Морском соборе святителя Николая Чудотворца – главном храме Военно-морского флота прошла панихида по погибшим в Баренцевом море членам экипажа глубоководного аппарата.

В ней приняли участие 180 священников, которые приехали в Петербург накануне на совещание, связанное с 10-летием восстановления института военного духовенства. Также присутствовали военнослужащие частей и соединений Военно-морского флота, дислоцированных в Кронштадте и Санкт-Петербурге.

Службу возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Имена подводников, погибших на борту научно-исследовательского глубоководного аппарата Военно-морского флота России, будут увековечены в стенах собора на памятной доске из черного мрамора в соответствии с мемориальной традицией, установленной с момента создания храма.

Обозреватель Анастасия Николаева

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