Больше детей – меньше ипотека

04.07.19 18:04

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

Interfax-Russia.ru - Государство поможет многодетным семьям погасить ипотечные кредиты. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Выплату в размере 450 тыс. рублей для погашения ипотечного кредита получат мать или отец, у которых с начала 2019 года по 31 декабря 2022 года родится третий и последующий дети, и которые имеют действующий ипотечный кредит, взятый до 1 июля 2023 года.

"Право на меры государственной поддержки имеет гражданин Российской Федерации – мать или отец, у которых в период с 1 января 2019 годы по 31 декабря 2022 года родились третий ребенок или последующие дети и которые являются заемщиками по ипотечному жилищному кредиту (займу)", - говорится в тексте федерального закона от 3 июля 2019 года N 157-ФЗ "О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о внесении изменений в статью 13-2 Федерального закона "Об актах гражданского состояния", опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Данные компенсационные выплаты не будут облагать налогами. Деньги будут сразу перечислять в банк в счет погашения кредита, а не выдавать наличными. Если невыплаченная сумма ипотечного кредита меньше 450 тыс. рублей, то оставшиеся средства после погашения тела кредита направят на погашение процентов по кредиту.

При этом выплаты не получат родители, лишенные родительских прав (или у которых отменили процедуру усыновления). Государство также не поддержит родителей детей, не имеющих российского гражданства.

Государство направит компенсационные выплаты на погашение ипотечных кредитов, взятых для приобретения жилого помещения, объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС, частный дом), земельного участка для частного дома, либо жилого помещения, приобретаемого по договору долевого участия в строительстве.

По мнению председателя наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова, данное решение государства более значимо в моральном, нежели в материальном плане.

"Я бы даже сказал, оно больше значения имеет даже в моральном плане, чем в материальном. Поскольку, к сожалению, количество таких семей, которые пользуются ипотечным кредитованием, очень невелико. Если грубо говорить, это не более 5-7%. Соответственно, мы, конечно, должны понимать, что это не означает, что все семьи получат эти деньги", - сказал Крупнов Interfax-Russia.ru.

Он подчеркнул, что данный закон привлекает внимание к многодетным семьям в России.

"Важно выделение многодетных семей как приоритетной категории и любые меры поддержки, направленные на то, чтобы эти семьи чувствовали себя в максимально достойной ситуации", - подчеркнул собеседник Interfax-Russia.ru.

В свою очередь президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тонусян уверен, что данная инициатива позитивно повлияет на рынок ипотечного кредитования в России.

"Мы поддерживаем в целом эту инициативу. Мы оцениваем с позитивной стороны такого рода законодательные акты, такого рода инициативность", - заявил Тонусян.

Он пояснил, что данный закон благоприятно повлияет на отношения между банком и заемщиком.

"Потому что тогда стоимость для заемщика становится меньше, и возможность добросовестного выполнения своих обязательств перед банком повышается. (...) Для банка это очень важный показатель, когда заемщик в состоянии свои обязательства выполнять", - сказал Тонусян.

Между тем, председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе 4 июля сообщила, что в ипотечном кредитовании в России пока нет рисков для стабильности финансовой системы из-за небольшого долга домохозяйств.

"В странах развитых гораздо больше "пузырей", история "пузырей" на ипотечных рынках. Например, в России мы, слава богу, и надеюсь, что в ближайшие годы этого не случится, не переживали кризисы ипотечного бума, но у нас были риски "пузырей" на рынке потребительского кредитования", - сказала Набиуллина.

Банки России в январе-мае 2019 года предоставили заемщикам ипотечные жилищные кредиты на сумму более 1,4 трлн рублей, что почти на 2% меньше, чем за аналогичный период 2018 года (около 1,6 трлн рублей), следует из информации на сайте ЦБ РФ. Всего за первые пять месяцев 2019 года банки предоставили около 487 тыс. кредитов, что почти на 12% меньше, чем в 2018 году (около 542 тыс.).

Как сообщалось, реализовать проект по компенсации многодетным семьям ипотечных кредитов из бюджета на сумму 450 тыс. рублей будет АО "ДОМ.РФ". В поправках в бюджет на 2019 год предусмотрено выделение "ДОМ.РФ" 5 млрд рублей на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией госпрограммы по поддержке граждан РФ, взявших ипотеку, при рождении у них третьего ребенка или последующих детей.

3 июля Владимир Путин также попросил правительство разобраться с доступностью льготной ипотеки для семей, имеющих двух и более детей.

В свою очередь первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил главе государства, что его поручение обязать банки предоставлять льготные ипотечные кредиты многодетным семьям выполнено.

"Ставка по таким кредитам 6% в целом по РФ, а по Дальневосточному ФО - 5%. Какие были сложности: банки, действительно, отказывали в предоставлении ипотечных кредитов и реструктуризации таких кредитов, потому что изначально мы заложили механизм субсидирования ставки из расчета ключевая ставка + 2%. Вы дали поручение изменить механизм, механизм изменен, теперь банки получают из расчета 7,5% (такая в настоящее время ключевая ставка ЦБ) плюс 4%", - заявил он.

Как сказал Силуанов президенту, "необходимые ресурсы предусмотрены, ваше поручение выполнено".

На что Путин ответил, что необходимо "мониторить реальную ситуацию, что в жизни происходит реально".

"Потому что вот эти "6 на ум пошло, 7 с ума сошло" никого не интересует. Сколько вы там посчитали, сколько нужно добавить. Нужно, чтобы люди получали то, о чем вы договорились - 6%-е кредиты должны быть. Проверьте, как это работает в жизни, не каждый же месяц мне проводить "Прямую линию", чтобы выяснять, с чем люди столкнулись в реальной жизни", - сказал глава государства.

Поручение, которое Путин дал правительству по итогам "Прямой линии", касается семей, которые имеют право на социальную поддержку в виде сниженной процентной ставки по кредитам. Срок выполнения поручения - до 1 августа.

Обозреватель Сабина Адлейба

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