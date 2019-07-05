В списке выживших

05.07.19 14:00

© РИА Новости. Виталий Аньков

Interfax-Russia.ru – Более двух десятков человек, считавшими пропавшими без вести во время паводка в Иркутской области, найдены живыми.

Спасатели установили местонахождение 24 человек, пропавших во время сильного наводнения на северо-западе Иркутской области.

"Найдены живыми 24 человека, 13 числятся пропавшими без вести. Количество погибших пока осталось прежним – 21 человек", – сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" представитель пресс-службы Главного управления МЧС по региону.

По его словам, с начала паводков за помощью к медикам обратились 2,2 тыс. человек, 338 из них были госпитализированы. Всего же с начала наводнения спасатели эвакуировали из зоны затопления 2 тыс. человек (из них 447 детей). В настоящий момент в 13 пунктах временного размещения (ПВР) находятся 554 человека, в том числе 185 детей. Остальные подтопленцы разместились у родственников и знакомых.

По данным регионального управления ГУ МЧС, паводок подтопил 103 населенных пунктов в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском районах области. Всего вода зашла в 10 тыс. 15 домов, в которых проживает более 32 тыс. человек. Подтопленными оказались 49 объектов социального назначения и 10,2 тыс. дачных участков. Больше остальных пострадали Тулунский и Нижнеудинский районы Иркутской области.

"На сегодняшний день в Тулуне остаются подтопленными 1 тыс. 907 жилых домов, в которых проживают 5 тыс. 721 человек, в том числе 1 тыс. 242 ребенка, 1 тыс. 907 приусадебных участков", – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

При этом, как отмечают спасатели, часть города уже освободилась от воды. На этих участках идут аварийно-восстановительные работы. К настоящему времени специалисты откачали с подтопленных подворий порядка 13 тыс. кубических метров воды и вывезли из города часть разрушенных конструкций и мусора. Вместе с тем, продолжается очистка затора под мостом.

Вместе с тем, специальная комиссия уже обследовала дамбу на реке Ия, которая защищала Тулун от подтопления.

"При обследовании дамбы выявлено, что во время наводнения ее прорывов не было, сооружение однозначно выдержало, устояло. Если бы вода разрушила защитную дамбу, последствия были бы еще более значительными, так как вода шла с колоссальным напором и скоростью", – сообщили в правительстве региона.

Так, согласно заключению экспертов, волна была настолько высокой, что просто перевалила через гребень сооружения.

"Дамба была спроектирована из расчетов на максимальные значения паводков, когда-либо зафиксированные на этой территории. Однако при дождевых паводках в июне-июле 2019 года этот показатель превысил все расчетные параметры дамбы, произошел перелив воды через защитные сооружения", – пояснили в правительстве правительства области.

Как известно, защитная дамба на реке Ия в Тулуне была построена после сильных подтоплений города в 1983 и 1984 годах. Капитальный ремонт сооружения шел с 2007 по 2009 годы. Проектная документация разработана ООО "Иркутская гидропартия", имеется положительное заключение Главгосэкспертизы России. Как сообщила заместитель министра природных ресурсов и экологии Иркутской области Наталья Нураева, после окончательного обследования дамбы и изучения документации будет приято решение о ремонте, либо реконструкции данного гидротехнического сооружения с уточнением его параметров.

Вместе с тем, по данным регионального МЧС, в зоне подтопления продолжают работать 76 подкомиссий по оценке ущерба (389 человек). Они обследуют дома и составляют списки местных жителей, утративших имущество во время наводнения.

"По состоянию на утро пятницы (5 июля – ИФ) из 10 тыс. 150 подтопленных домов обследовано 9 тыс. 328.Из них ремонт 3 тыс. 496 домов нецелесообразен, 5 тыс. 832 дома, в том числе 807 квартир в многоэтажных домах подлежат ремонту", – сообщил журналистам заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко во время своего визита в Приангарье.

Зампред правительства РФ воздержался от оценок работы региональных и местных властей по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области, однако отметил, что ждет от чиновников план по восстановлению затопленных районов.

"Я бы сейчас не вдавался в оценки. Видно, что люди стараются, губернатор тут работает, председатель правительства Иркутской области. Если кому не хватает опыта, то мы поможем административным ресурсом. Сейчас не время ударяться в оценки, нам нужна координация (работ – ИФ). Власти, региональные и местные, должны составлять планы, что и как мы будем восстанавливать. Нужно, чтобы местные власти максимально использовали силы МЧС и Минобороны, пока они здесь", – сказал Мутко.

Ранее сообщалось, что прокуратура Иркутской области внесла представления главам Тулуна и Тулунского района, а также города Нижнеудинска за то, что они несвоевременно оповестили население о наводнении.

Как в свою очередь сообщили в ГУ МЧС по региону, к ликвидации последствий ЧС привлечены 3 тыс. 548 человек, используется 609 единиц техники и 73 плавсредства. Координацией работ занимается межведомственный оперативный штаб, развернутый в Тулуне.

"Во взаимодействии с Едиными дежурно-диспетчерскими службами (ЕДДС), органами местного самоуправления и сельскими старостами организован постоянный мониторинг складывающейся обстановки. В населенных пунктах организовано круглосуточное дежурство. Ведется непрерывное наблюдение за уровнями воды на гидрологических постах", – уточнили в МЧС.

Кроме того, устранять последствия наводнения в иркутский Тулун отправились также курсанты и офицеры Сибирской пожарно-спасательной академии государственной противопожарной службы МЧС России.

"В состав аэромобильной группировки, направленной в район бедствия, вошли курсанты факультета инженеров пожарной безопасности, офицеры, в том числе представители руководства учебного заведения. Всего 150 человек. Отряд укомплектован всем необходимым имуществом, плавсредствами", – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Красноярскому краю.

Там же отметили, что все курсанты прошли надлежащую подготовку и имеют квалификацию "спасатель".

Вместе с тем, аварийно-восстановительные работы ведутся и в городе Нижнеудинске, который тоже очень серьезно пострадал во время наводнения. Зампред правительства РФ Виталий Мутко поручил актуализировать проект водозабора на реке Уда, который был практически уничтожен паводком.

Как в свою очередь пояснил агентству "Интерфакс-Сибирь" первый замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Леонид Ставицкий, новый водозабор предполагается запустить до конца года. Строительство и проектирование объекта будет проходить вне конкурсных процедур, так как в городе веден режим ЧС. Кроме этого, власти рассчитывает построить в городе новые канализационно-очистные сооружения.

В настоящее время в Нижнеудинске существуют один подземный водозабор, а также 2 водозабора на берегу реки Уда, которая затопила город после ливневых дождей в конце июня. С появлением нового водозабора все три старых будут закрыты.

Обозреватель Наталья Пономарева

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