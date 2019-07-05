Жизнь может стать дороже

05.07.19 18:20

© РИА Новости. Нина Зотина

Interfax-Russia.ru - Минфин РФ предложил повысить порог максимальных выплат по ОСАГО за вред жизни и здоровью до 2 млн рублей. Эксперты разошлись во мнении, как при этом изменится стоимость полиса.

Правительство РФ обсудит законопроект с поправками в ОСАГО на заседании 11 июля, сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев на "круглом столе" в рамках Международного финансового конгресса в Санкт-Петербурге. В частности, страховые выплаты за вред жизни и здоровью по ОСАГО пострадавшим в ДТП предлагается увеличить в 4 раза - с 500 тыс. рублей до 2 млн рублей.

Автоэксперт Игорь Моржаретто сказал Interfax-Russia, что данная инициатива кардинально не поменяет существующий порядок вещей, так как и ранее водители могли добровольно доплатить за ОСАГО и увеличить сумму страхования своей ответственности за причиненный вред жизни и здоровью.

"Существовала практика, когда стандартный договор предусматривал выплаты до 500 тыс. рублей по здоровью, но можно было докупить дополнительное ОСАГО. Сумма эта примерно миллион рублей. Просто это стоило несколько дороже. Насколько я знаю, нынешнее предложение тоже предполагает варианты выбора для человека, и это самое главное", - сказал Моржаретто.

Он подчеркнул, что для страхователя всегда важна свобода выбора. "Есть обязательный минимум, мы его покупаем, а остальное уже на выбор самого страхователя", - отметил собеседник Interfax-Russia.ru.

Эксперт уверен, что обязательное повышение максимальных выплат за вред жизни и здоровью по ОСАГО не всем понравится.

"Конечно, будет возможность выбора. Если просто механически поднять сумму выплаты, тогда поднимется стоимость самого полиса. Вряд ли это кому-то понравится", – заявил Моржаретто.

Он также рассказал, что ранее Минфин предлагал создать три типа полиса, чтобы страхователь мог выбрать один из них.

"Сейчас средняя цена полиса по стране, если мне память не изменяет, порядка 5,5 тыс. рублей. Средняя сумма выплат составляет около 180 тыс. рублей. Соответственно, можно посчитать, что с повышением до 2 млн стоимость повысится раза в три. Вряд ли кто-то пойдет на такую вещь, потому что это слишком серьезно", - отметил автоэксперт.

По словам Моржаретто, что если при повышении лимитов не повысить стоимость полиса, то продажа ОСАГО станет невыгодной для страховщиков.

"Тогда весь бизнес станет убыточным, и соответственно все страховые компании из этого бизнеса выйдут. Или придется создавать, был такой проект, государственную страховую компанию, а кому это нужно? Нагрузка на бюджет чудовищная", - заявил собеседник Interfax-Russa.ru.

Глава экспертного совета по страхованию при Госдуме РФ Александр Коваль придерживается другого мнения. Он сказал Interfax-Russia, что полис "абсолютно" не подорожает.

"Я считаю, что полис абсолютно не должен подорожать. Объяснение здесь достаточно простое: речь идет о выплатах по жизни и здоровью. С момента принятия закона у нас ежегодно количество погибших и пострадавших в ДТП снижается. В 2002-2003 годах эта цифра была около 30-32 тысяч погибших, а сейчас – 15-16 тысяч погибших. То есть в два раза меньше", - заявил Коваль.

Он также отметил, что такие выплаты в структуре всех компенсаций страховщиков сейчас составляют около 1-2%.

"А ведь срока давности по жизни и здоровью у нас нет. Эти средства должны накапливаться. Представляете, какая гигантская экономия", - заявил Коваль.

По его словам, за предыдущие годы у страховщиков должны быть накоплены резервы по выплатам по страхованию жизни и здоровья.

"Тот, кто пострадал, в любой момент может обратиться, даже если ДТП было 10 лет назад. Но в силу того, что граждане об этом забывают или не знают, они не обращаются. Я просто помню, что Союз пешеходов с запросами обращался в Центральный банк, там была представлена информация. И оказалось, что эти выплаты совершено мизерны", - сказал Коваль.

Поэтому, объяснил эксперт, повышение лимита выплат с 500 тыс. до 2 млн рублей не должно повлиять на тариф.

"Я считаю, что полис вообще не повысится, а если посчитать принципиально, то тариф должен понизиться. Эту вещь никто не учитывает, никто об этом не говорит", - заключил собеседник Interfax-Russia.ru.

Также, согласно законопроекту, полис подорожает для водителей, нарушающих правила дорожного движения. Речь идет о грубых нарушениях, таких как проезд на красный свет светофора или выезд на встречную полосу движения.

Кроме того, поправки в закон об ОСАГО отменяют ряд действующих коэффициентов в ОСАГО, используемых при расчете стоимости полиса. В том числе, коэффициент мощности автомобиля. Заменит его коэффициент к цене полиса за соблюдение водителем ПДД.

Глава комитета по финансовому рынку Госдумы РФ Анатолий Аксаков 3 июля сообщил "Интерфаксу", что поправки не отменяют регионального коэффициента, который используется при расчете стоимости полиса ОСАГО. Ранее предполагался поэтапный отказ от применения территориального коэффициента с 2020 года.

При этом Аксаков не исключил возвращения к теме территориальных коэффициентов в ОСАГО на этапе подготовки законопроекта ко второму чтению.

"Работа комитета по рассмотрению в первом чтении новых поправок в ОСАГО начнется в сентябре", - сказал Аксаков.

Как сообщалось, Минфин РФ 29 января предложил повысить обязательные выплаты в рамках ОСАГО по рискам причинения вреда жизни и здоровью в четыре раза - с 500 тыс. рублей до 2 млн рублей. Также предлагалось увеличить выплаты на погребение погибшего при ДТП по договору ОСАГО с 25 тыс. рублей до 50 тыс. рублей. В случае принятия законопроект вступит в силу уже с 1 сентября 2019 года.

Ранее Минфин России предлагал ввести норму об увеличении лимитов выплат в ОСАГО в добровольном порядке. Предполагалось, что клиенты по договоренности со страховщиком могут заключать договоры с лимитами выплат в 1-2 млн рублей. В ходе обсуждения прошлой версии законопроекта с государственно-правовым управлением (ГПУ) президента РФ, которое заявило о недопустимости такой конструкции, Минфин отказался от данной инициативы. Из-за того, что страховщик наделялся правом совместно с клиентом решать, по каким лимитам и срокам заключать договоры, то считать их публичными нельзя, между тем обязательный договор должен быть публичным. Замминистра финансов Алексей Моисеев отмечал, что эти поправки могут быть внесены в Госдуму позднее отдельным документом.

Как сообщал "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием новых поправок в закон и ходом дискуссии, ведомство давно ставило вопрос об увеличении выплат по жизни и здоровью в ОСАГО и приведению этих компенсаций в соответствие с лимитами в других видах обязательного страхования (страхование ответственности владельцев опасных объектов и страхование ответственности перевозчиков, где выплаты составляют до 2 млн рублей). Предполагалось, что стоимость полиса из-за этого не повысится.

"В настоящее время доля выплат по жизни и здоровью в ОСАГО не превышает 3% от общих выплат по "автогражданке". Поэтому даже четырехкратное увеличение лимитов не окажет резкого влияния на общий уровень выплат в ОСАГО", - заметил собеседник агентства.

29 января Российский союз автостраховщиков заявлял, что инициатива Минфина по увеличению обязательных выплат в ОСАГО по рискам причинения вреда жизни и здоровью в четыре раза приведет к росту стоимость полисов на 10-11%.

"Увеличение размера страховой суммы не может обойтись без повышения стоимости услуги - это азбука страхования. Конечно, при наличии тарифного коридора это повышение может уложиться в коридор, и пересмотра тарифов на уровне изменения указания Банка России не потребуется. Но, по предварительным оценкам экспертов, увеличение лимитов по причинению вреда жизни и здоровью до 2 млн рублей приведет к повышению среднего тарифа на ОСАГО примерно на 10-11%, то есть для автолюбителей стоимость страховки вырастет в среднем примерно на 500-600 рублей", - отмечалось в сообщении союза.

Максимальная сумма выплаты по ОСАГО за вред жизнью и здоровью составляет 500 тыс. рублей, начиная с 1 апреля 2015 года. Ранее возмещалось только 160 тыс. рублей каждому пострадавшему. В тот же год был упрощен порядок выплат.

Обозреватель Сабина Адлейба

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