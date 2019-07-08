Полет временно недоступен

08.07.19 18:04

Фото РИА Новости. Владимир Сергеев

Interfax-Russia.ru - Россия временно прекратила авиасообщение с Грузией с 8 июля.

Президент РФ Владимир Путин 21 июня подписал указ, которым с 8 июля временно запретил российским авиакомпаниям совершать полеты между Россией и Грузией. 22 июня Минтранс РФ сообщил, что полеты грузинских авиакомпаний на территорию РФ также будут приостановлены с 8 июля. Туроператорам и турагентам рекомендовали не продавать путевки в Грузию.

Президент фонда "Единения русского и грузинского народа" Владимир Хомерики сказал Interfax-Russia.ru, что это решение сильно ударит по Грузии. Однако больше всего неудобств указ президента РФ принесет грузинам, проживающим в России, и российским гражданам.

"Это будет большим ударом по Грузии, да и не только по Грузии, но и по грузинам, проживающим здесь (в России - ИФ). Да и по населению России, которое уже традиционно ездило в Грузию и купило там свое жилье, свой бизнес. Конечно, это очень большие неудобства для народа. И получается, что в принципе будет наказан и русский, и грузинский народ, граждане России конечно", - объяснил Хомерики.

По его словам, "страдать" из-за этого решения будет именно население России.

"Из Грузии сюда не очень много людей приезжало, ибо там строгий визовый режим. Получается, будем страдать от этого мы (граждане, проживающие в России - ИФ)", - заявил собеседник "Интерфакса".

Он также отметил, что Москва может принять и другие заградительные меры. Россия уже запретила некоторым авиакомпаниям перевозить вино из Грузии в РФ и может наложить полный запрет на его экспорт в будущем.

"И так уже выборочно остановлено несколько авиакомпаний, поставляющих сюда вино. Якобы нашли там определенных микробов. (...) Но после вчерашних событий (оскорбление в адрес президента РФ на грузинском телеканале – ИФ) очень может быть, что Россия предпримет и эти санкции (запрет на экспорт из Грузии – ИФ), если даже не что-нибудь более жестокое и на наш взгляд в принципе неприемлемое", – сказал Хомерики.

Руководитель фракции "Единая Россия" в Государственной думе Сергей Неверов также сказал, что совет Думы обсудит запрет на поставки вина из Грузии.

"На совете Думы поднимем вопрос о прекращении поставок вина, воды из Грузии, запрет денежных переводов в Грузию", - сказал Неверов журналистам 8 июля.

Грузинский политолог Игорь Гвритишвили сказал Interfax-Russia.ru, что прекращение авиасообщения между Россией и Грузией стало результатом стараний грузинской оппозиции.

"Оппозиция всегда в последнее время ищет повод для того, чтобы навредить правящей партии и вернуться к власти. За всеми ее действиями стоит бывший президент Грузии, руководитель партии "Единое национальное движение" (Михаил Саакашвили – ИФ), которое как раз сподвигло оппозицию и молодежь на эти движения", - сказал Гвритишвили.

Эксперт считает, что Грузия не будет принимать ответных негативных шагов.

"Со стороны Грузии никаких мер не может быть принято. Наоборот, в Грузии считают, что надо продолжить развивать экономические и гуманитарные отношения с Россией. А гуманитарные отношения – это возможность ездить друг другу", - заявил собеседник Interfax-Russia.ru.

7 июля министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил журналистам, что от запрета на полеты в Грузию российские авиакомпании потеряют примерно 3 млрд рублей.

"Сейчас расчеты производятся. Предварительно мы оценивали эту сумму, предварительно, очень предварительно, в районе около 3 млрд рублей", - сообщил Дитрих.

По его словам, при расчете учитывались прямые убытки и часть упущенной выгоды.

"Компании, с учетом объема возвращенных билетов, сейчас занимаются тем, что эти суммы уточняют и пересчитывают. Я думаю, что к концу будущей недели такого рода расчеты будут представлены", - отметил Дитрих.

Он рассказал, что для перевозки российских граждан, которые не улетели из Грузии до 8 июля, приняты дополнительные меры.

"На всякий случай мы готовим на 8 июля и на неделю с этой даты дополнительные средства для того, чтобы вывезти тех, кто может захотеть вернуться в Россию в эти даты", - пояснил он.

Дитрих уточнил, что вывозить туристов предполагается не через аэропорты Грузии, а через авиаузлы соседних стран.

По данным сервиса путешествий Туту.ру, доля билетов из России в Грузию от всех перелетов в страны ближнего зарубежья и в июне, и в июле меньше, чем в прошлом году. Однако на начало июля Грузия все еще остается в лидерах рейтинга Туту.ру и занимает пятую позицию в списке самых востребованных маршрутов ближнего зарубежья.

"Среди всех билетов по направлению "Москва - Тбилиси" прямые билеты составляли большинство. В июне этого года доля билетов с пересадками на маршруте "Москва-Тбилиси" составляла примерно 1,5%. Такая же картина наблюдалась и в 2018 году. В июле 2019 года билеты с пересадками составляли уже около 8-9%, тогда как в прошлом году этот показатель не превышал 2%", - говорится в пресс-релизе.

Информированный источник рассказал "Интерфаксу", при каких условиях грузинские авиакомпании могут вновь получить доступ к перелетам в Россию.

"В первую очередь грузинские перевозчики должны погасить задолженность перед Корпорацией по организации воздушного движения за аэронавигационную деятельность. Следующим шагом должна стать подготовка и согласование грузинскими авиакомпаниями с российской стороной программ по повышению транспортной авиационной безопасности", - сообщил источник.

После выполнения этих условий российские авиационные власти рассмотрят возможность вернуть грузинским авиаперевозчикам доступ в Россию.

Между тем, авиакомпания Georgian Airways стала в два раза чаще перевозить пассажиров из Тбилиси в Ереван из-за приостановки прямого авиасообщения между Россией и Грузией. Авиаперевозчик выполняет рейсы в Москву через столицу Армении с привлечением авиакомпании-партнера.

Согласно пресс-релизу грузинской авиакомпании, с 8 июля Georgian Airways на эту воздушную линию добавляет семь частот и будет выполнять регулярные полеты 14 раз в неделю до конца лета. При этом из Еревана в Москву и обратно пассажиров будет перевозить партнер Georgian Airways.

Правительство РФ решило приостановить авиасообщение с Грузией после того, как 20 июня в Тбилиси прошли антироссийские выступления, вызванные приездом делегации российских депутатов для участия в Межпарламентской ассамблее православия (МАП). Ее возглавлял депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов. Заседание проходило в здании парламента Грузии, и Гаврилов занял положенное по регламенту кресло спикера, что вызвало недовольство грузинской оппозиции.

Протестующие с антироссийскими лозунгами пытались штурмовать здание парламента, но встретили сопротивление сил правопорядка.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, комментируя протесты в столице, обвинила в обострении противостояния Россию.

"Я хотела бы еще раз сказать, что раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России, и сегодня это ее самое опытное оружие", - написала президент в Фейсбуке.

Москва негативно отреагировала на беспорядки в Тбилиси. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 21 июня, "спровоцированная экстремистскими элементами русофобская провокация в отношении российских парламентариев была расценена как очень опасное проявление".

МИД РФ рекомендовал гражданам России в интересах их личной безопасности воздерживаться от поездок в Грузию.

Минтранс РФ 22 июня сообщил, что авиасообщение с Грузией будет временно приостановлено с 8 июля. Поводом для принятия решения была названа "необходимость обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности, а также наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность перед ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".

Из РФ в Грузию летали "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", S7, Red Wings, "ЮТэйр", "Победа". В Россию рейсы выполняли грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines.

Пресс-служба Роспотребнадзора 24 июня сообщила, что федеральная служба усилит контроль за качеством грузинских вин и других алкогольных напитков, экспортируемых в Россию. Как сообщалось в пресс-релизе, этот контроль "в динамике показывает ухудшение качества указанной продукции". С 2014 по 2018 годы объем грузинского алкоголя, не соответствующего обязательным требованиям, увеличился почти в три раза - до 203 тыс. литров.

Ранее регулярное авиасообщение между РФ и Грузией останавливалось в августе 2008 года в связи с военными действиями в Южной Осетии. Авиакомпании возобновили перевозки в августе 2010 года, однако до сентября 2014 года осуществлялись только прямые чартерные рейсы между двумя странами.

Обозреватель Сабина Адлейба

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