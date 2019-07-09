Последствия наводнения

09.07.19 12:03

© РИА Новости. Виталий Аньков

Interfax-Russia.ru – Число госпитализированных после паводка в Иркутской области возросло почти до 500 человек.

В Иркутской области продолжает расти количество пострадавших от паводка. По информации регионального управления МЧС России, за минувшие сутки за медицинской помощью обратились 86 человек, в том числе 16 детей. Из этого числа 15 взрослым и четырем детям понадобилась госпитализация.

"Всего с начала наводнения за медпомощью обратилось 3 тыс. 298 человек, в том числе 534 ребенка. Госпитализированы 457 человек, в том числе 108 детей", – сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" представитель пресс-службы Главного управления МЧС по региону.

Погибло 23 человека (в том числе один ребенок). Как уточнили в МЧС, большинство жертв наводнения (18 человек) проживали в городе Тулун и Тулунском районе Иркутской области. Тела еще четырех погибших нашли в Нижнеудинском и одного в Тайшетском районе. Еще 9 человек продолжают искать. Всего же за время наводнения сотрудники МЧС нашли живыми 37 пропавших без вести, в том числе пятерых человек за последние сутки.

В настоящее время, по данным представителя регионального управления МЧС, в пунктах временного размещения (ПВР) остаются 342 человека, в том числе 81 ребенок. В скором времени их перевезут в пункты долгосрочного пребывания (ПДП).

"9 июля запланировано размещение всех граждан из пунктов временного в пункты долговременного размещения", – пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

При этом детей школьного возраста, проживавших в зоне подтопления, отправляют в летние лагеря.

"В летние лагеря из зоны наводнения в Иркутской области уже отправлено 892 школьника. Сегодня (9 июля) еще 100 школьников выедут в оздоровительные учреждения Усть-Кутского и Ольхонского районов (не попавших под затопление в Иркутской области - ИФ), а также Красноярского края", – говорится в пресс-релизе областной администрации.

Вместе с тем, в регионе продолжается выплата единовременной материальной помощи пострадавшим от паводка (10 тыс. рублей). По данным на утро 9 июля, ее получили уже 27 тыс. 692 человека (74% от всех подтопленцев).

"Большая часть людей, которые еще не получили выплату, проживает в городах Тулун и Нижнеудинск. В первом средства получили 80% пострадавших, во втором – только 50%", – говорится в пресс-релизе региональной администрации.

Также власти продолжают выплачивать и компенсации за частичную или полную утрату имущества (50 тыс. или 100 тыс. рублей соответственно): ее уже получили 1 тыс. 260 человек. Средства переводятся гражданам на счета в банках.

"Семья, состоящая из четырех человек, получает 200 тыс. или 400 тыс. рублей соответственно. Сумму выплаты (50 тыс. или 100 тыс. рублей - ИФ) определяют члены оценочных комиссий, которые совершают подомовой обход затопленных населенных пунктов", – уточнили в пресс-службе правительства.

По данным местных властей, всего на выплату видов компенсаций пострадавшим от наводнения из федерального бюджета было направлено 662 млн рублей. К настоящему времени (по данным на утро 9 июля) из них израсходовано 408,7 млн рублей, в течение сегодняшнего дня пострадавшим передадут еще 234 млн рублей.

"Правительство Иркутской области готовит заявку на выделение из Резервного фонда РФ еще 2,3 млрд рублей. Эти средства пойдут на выплату компенсаций по утрате имущества", – отмечается в сообщении областной администрации.

По уточненным данным МЧС России, от наводнения пострадали 107 населенных пунктов Иркутской области, вода зашла в 10 тыс. 883 жилых дома, а также на более чем 11 тыс. приусадебных участков. Также в зоне подтопления оказались 49 социально значимых объектов, 48 участков автодорог и 22 моста. Стихия затронула 7 районов области – Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Чунский, Зиминский, Куйтунский, Черемховский. Больше всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск.

По данным на утро 9 июля, в регионе остается подтопленным только один населенный пункт – город Тулун. Вода по-прежнему стоит в 190 домах и на 190 приусадебных участках.

"В минувшие сутки удалось устранить затор под мостом на федеральной трассе. Проведена откачка воды и очищены 5 тыс. 897 подворий и 63 улицы. Вывезено почти 40 тыс. куб. м мусора. Пострадавшему населению доставлены и выданы 105 тыс. литров бутилированной воды, 99,5 тонн продуктов питания", – сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

В восстановительных работах в Тулуне принимают участие 40 сотрудников МЧС России, на вооружении спасателей находится пожарно-насосная станция, пожарный автомобиль и аварийно-спасательная машина.

Всего в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в регионе задействовано 3,5 тыс. человек, используется 776 единиц техники и 60 плавсредств.

По предварительной оценке экспертов, ликвидация последствий паводка, включая обеспечение пострадавших жильем и восстановление дорог, обойдется в 31,2 млрд рублей.

"С 8 по 17 июля будут определены участки дорог, требующие восстановления. По итогам работы группы будут выделены средства из федерального бюджета", – сообщили в правительстве области.

Также примерный ущерб от наводнения посчитало и региональное министерство здравоохранения.

"От паводка пострадало пять зданий городской больницы в Тулуне, в том числе филиал областного кожно-венерологического диспансера, который требует капитального ремонта, и противотуберкулезный диспансер, не подлежащий восстановлению. Стоимость строительства нового объекта составляет около 1 млрд рублей", – сообщили журналистам в пресс-службе областного Минздрава.

В Нижнеудинске повреждено 13 зданий районной больницы.

"Серьезно поврежден главный корпус больницы и еще несколько корпусов по улице Гоголя, где уже девять суток в подвалах и местами на первых этажах стоит вода, имеются трещины в несущих стенах, началось частичное разрушение фундамента. Оборудование лучевой диагностики вышло из строя из-за затопления", – также отметили в министерстве.

По данным Минздрава, с момента своего основания в 1969 году Нижнеудинская райбольница переживает уже третье наводнение, поэтому для медучреждения необходимо строительство нового комплекса зданий.

Кроме того, по данным Минздрава, не подлежат восстановлению три фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) в Тулунском районе, а также четыре фельдшерско-акушерских пункта и врачебная амбулатория в Нижнеудинском районе.

В Тайшетском районе пострадали четыре ФАПа, 2 из них подлежат капитальному ремонту, а два придется отстроить заново.

"На строительство медицинских объектов необходимо около 2,6 млрд. рублей, на проведение капитальных ремонтов – порядка 80 млн. рублей, на закупку медицинского оборудования - около 45 млн рублей", – отметили в Минздраве Иркутской области.

Обозреватель Наталья Пономарева

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