Заплатить за оскорбление: Россия может наказать Грузию санкциями
  
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Возможные санкции

© РИА Новости. Владимир Федоренко
Interfax-Russia.ru - Госдума призвала правительство РФ ввести санкции против Грузии. Путин предложение не поддержал.

Госдума РФ приняла заявление "О возможных дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии" с призывом к правительству РФ принять специальные экономические меры к Грузии.

Согласно заявлению, размещенному в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ, "депутаты Госдумы категорически осуждают непрекращающиеся антироссийские провокации в Грузии и отмечают, что открытые выпады радикальных сил этой страны ведут к дальнейшей деградации российско-грузинских отношений".

"В связи с продолжением недружественных действий Государственная Дума рекомендует правительству РФ рассмотреть целесообразность применения в отношении Грузии специальных экономических мер, предусмотренных Федеральным законом от 30 декабря 2006 года No 281-ФЗ "О специальных экономических мерах принудительных мерах", и внести соответствующие предложения президенту РФ", - говорится в заявлении.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии.

"Ради восстановления полноценных отношений я бы не стал предпринимать ничего, чтобы стало осложнять наши отношения", - сказал Путин журналистам.

Директор Института стран СНГ, депутат Госдумы РФ Константин Затулин сказал Interfax-Russia.ru, что поддерживает эту инициативу и поставил подпись под заявлением. Он подчеркнул, что в тексте документа ничего не говорится о том, какие именно санкции должны ввести.

"Какие санкции будут введены, решит правительство. Действительно, говорили о введении запрета на экспорт вина, минеральных вод, финансовые операции", - сказал Затулин.

Депутат отметил, что не поддерживает запрет на ведение финансовых операций. По его мнению, это решение навредит частным лицам, которые имеют бизнес в РФ и не причастны к происшествию на канале "Рустави-2".

"Это нанесет удар по тем, кто честно зарабатывает свои деньги в России", - заявил собеседник Interfax-Russia.

Однако, подчеркнул он, такой шаг был бы уместен после оскорбления президента РФ грузинским телеведущим.

Другого мнения придерживается грузинский политолог Игорь Гвритишвили. Он заявил Interfax-Russia.ru, что считает введение санкций против Грузии чересчур жесткой мерой со стороны России.

"Естественно, это повлияет негативно (на российско-грузинское отношения – ИФ). Выходка журналиста оппозиционного телеканала "просаакашвиливского" была возведена в ранг государственной политики Грузии. И санкции идут против Грузии и грузинского народа в первую очередь. А нынешнее руководство Грузии осудило этого журналиста, что признает и правительство России", - сказал эксперт.

По его словам, реакция грузинского руководства на это происшествие была адекватной, а провинившегося журналиста "уволили" на два месяца.

Как заявил Гвритишвили, "выступление этого ведущего уже осудили и президент Грузии, и премьер-министр, и руководитель телеканала, и все трезвое общество".

Собеседник Interfax-Russia.ru подчеркнул, что введение санкций невыгодно никому, кроме грузинской оппозиции, которая намеренно пытается разрушить отношения между двумя странами.

"Я считаю, что введение санкций как раз на руку оппозиции (Грузии – ИФ). Именно этого оппозиция и хочет, чтобы испортить наметившиеся позитивные сдвиги в российско-грузинских отношениях. И это им удалось почти. Думаю, в Госдуме РФ не подумали об этом", - отметил Гвритишвили.

Ранее, 8 июля, президент фонда "Единения русского и грузинского народа" Владимир Хомерики сказал Interfax-Russia.ru, что Россия может принять санкции в отношении Грузии после высказывания грузинского телеведущего в адрес Владимира Путина, однако он считает это решение "неприемлемым".

"Мы, конечно, надеялись, что этого не будет. Но вот вчерашние события (происшествие на телеканале Рустави-2 - ИФ), еще раз подчеркну, напрягают. И очень может быть, что Россия предпримет и эти санкции, если даже не что-нибудь еще более жесткое и на наш взгляд в принципе неприемлемое", - заявил Хомерики.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 9 июля призвала руководство России не поддаваться на провокации грузинской оппозиции и не усиливать напряженность в отношениях стран.

"Будет парадоксом, если соседняя страна ответит на провокацию, по ее же определению, радикальных сил, и поспособствует достижению их целей. Хочу подчеркнуть, что наша мирная политика - это единственная дорога для сохранения в Грузии и регионе стабильности", - сказала Зурабишвили на специальном брифинге.

8 июля председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил журналистам, что комитет по международным делам поддерживает инициативу о запрете экспорта из Грузии и "замораживании" финансовых операций.

"Комитет по международным делам поддерживает предложение, уже высказанное руководством фракции "Единая Россия" в Государственной думе, об ограничении поставок продукции, в частности вина, воды и некоторых других позиций, происходящих из Грузии, о замораживании денежных переводов между нашими странами", - сказал он.

Слуцкий также отметил, что исполнительная власть России примет дополнительные меры к уже перечисленным предложениям. Он заявил, что если исполнительная власть отреагирует более жестко, чем предлагают депутаты, "мы с этими действиями согласимся, в таких случаях надо реагировать максимально жестко, и бить по рукам, чтобы кому бы то ни было повторять подобные вещи в Грузии и в любой другой стране мира было неповадно".

"Думаю, что меры реагирования должны быть жесткими, адекватными, и уверен, что мы такие меры должны принять уже сегодня, завтра, на этой неделе, то есть, по сути дела, должны принять немедленно", - сказал Слуцкий.

Он отметил, что в эфире телеканала "Рустави-2" ведущий Георгий Габуния грубо, с использованием ненормативной лексики оскорбил президента РФ Владимира Путина.

"Это недопустимо и непозволительно не только для стран постсоветского пространства, а для любых стран в наше время. Необходимо принять к Грузии дополнительные жесткие меры", - сказал глава думского комитета.

9 июля "Партия ветеранов России" обратилась к генпрокурору РФ Юрию Чайке и главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с требованием возбудить уголовное дело в отношении журналиста Георгия Габуния.

"Своими действиями грузинская сторона сделала публичный выпад не только персонально в сторону Владимира Путина, а в его лице, как занимающего пост президента России, в адрес всей Российской Федерации", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте партии.

Обозреватель Сабина Адлейба

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