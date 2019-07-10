Не прошел бесследно: почти 500 человек попали в больницу после паводка в Иркутской области
  
Оздоровление не удалось: почти 70 детей отравились в летнем лагере в Приморье
   
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10.07.19 13:33

Вредный ужин

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
Interfax-Russia.ru – Почти 70 детей подхватили кишечную инфекцию в летнем лагере в Приморье. Проводится проверка.

Массовое заболевание кишечной инфекцией произошло в середине июля в детском лагере "Юный рыбак" в поселке Преображение Лазовского района Приморья. Сначала, 8 июля на плохое самочувствие пожаловались 20 детей (в возрасте от 7 до 14 лет) и одна вожатая. Позднее число заболевших возросло до 67 человек. Их доставили в Лазовскую центральную районную больницу.

"У всех заболевших одинаковые симптомы: боль в животе, рвота, температура, недомогание. Предварительный диагноз "острый гастроэнтерит", возбудитель – норовирус. Состояние больных оценивается как легкой и средней степени тяжести", – сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю.

К настоящему времени сотрудники Роспотребнадзора вместе со своими коллегами из регионального Центра гигиены эпидемиологии осмотрели всех детей и сотрудников учреждения, а также отобрали образцы воды, смывы, материал окружающей среды для анализа и провели комплекс противоэпидемиологических мероприятий. Работа лагеря на время эпидемиологического расследования приостановлена.

"Выявлены нарушения обязательных требований, установленных санитарными нормами и правилами приготовления и хранения продуктов, содержанию помещений пищеблока. Составлен протокол о временном запрете деятельности детского загородного оздоровительного лагеря "Юный рыбак", организован выезд детей с его территории", – сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Материалы проверки переданы в суд и прокуратуру.

"Следственными органами СКР по Приморскому краю проводится доследственная проверка по факту поступления в медицинское учреждение 67 детей из детского лагеря "Юный рыбак" в поселке Преображение Лазовского района с диагнозом "острая кишечная инфекция". По ее результатам будет принято процессуальное решение, – сообщили в региональном управлении ведомства.

Прокуратура региона в свою очередь пообещала проверить, соблюдались ли в лагере требования санитарно-эпидемиологического законодательства.

"В орган предварительного расследования направлены материалы для проведения процессуальной проверки и решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья", – добавили в прокуратуре.

В настоящее время при администрации Лазовского района работает горячая линия для родственников детей, отдыхавших в "Юном рыбаке".

"О ситуации в МАУ ДОЛ "Юный Рыбак" и состоянии здоровья детей можно узнать в единой дежурной диспетчерской службе администрации, управлении образования администрации, а также позвонив непосредственно начальнику лагеря Марковцеву Олегу Владимировичу", – говорится в сообщении местных властей.

Все контакты указаны на сайте администрации района.

К слову, в конце июня массовое заболевание детей произошло в красноярском оздоровительном лагере "Сосновый бор" в поселке Борск Сухобузимского района. Тогда симптомы кишечной инфекции медики выявили у 12 школьников.

"В ходе санитарно-эпидемиологического расследования установлены нарушения санитарного законодательства в части режима мытья кухонной посуды, контроля за работой персонала на пищеблоке и другие", – сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В связи со вспышкой инфекции смена в лагере была досрочно завершена: здоровых детей отправили по домам, а в учреждении провели комплекс противоэпидемических мероприятий.

По факту инцидента региональное следственное управление СК РФ инициировало доследственную проверку.

"23 июня после ужина несколько детей почувствовали ухудшение самочувствия, у них появились признаки пищевого отравления. Признаки пищевого отравления выявлены у 12 школьников, трое из них были госпитализированы в медицинское учреждение. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Также проверку по данному факту начала краевая прокуратура, об этом сообщается на официальном сайте надзорного ведомства.

Вместе с тем, в конце минувшего месяца более двух десятков детей попали в больницу с симптомами острой кишечной инфекции в Забайкалье. Все они отдыхали в загородном лагере "Самородок" под Читой.

"19 июня из летнего лагеря "Самородок" в медицинские организации города были доставлены дети с подозрением на кишечную инфекцию. Диагноз установлен у 15 человек. Из них трое госпитализированы в краевую инфекционную больницу и в городскую больницу N2. Врачи оценивают состояние пациентов как удовлетворительное. Результаты исследования еще у 7 детей уточняются", – сообщили в Минздраве Забайкалья.

По данным министерства, в лагере проведена санобработка, введены временные ограничения. Инцидент стал поводом для прокурорской проверки.

"В ходе проверки специалисты проверят исполнение требований законодательства при организации отдыха и оздоровления детей. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на их устранение и привлечение виновных к установленной законом ответственности", – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в июне несколько детей отправились в поезде "Анапа-Екатеринбург", двое из них были госпитализированы.

"Воспитанники спортивной школы (60 детей) и их сопровождающие (5 человек) следовали от станции "Анапа" до станции "Екатеринбург-Пассажирский", с пересадкой в Екатеринбурге на пассажирский поезд "Волгоград-Нижневартовск" до станции "Сургут" из детского оздоровительного лагеря. Вечером 22 июня после ужина в вагоне-ресторане дети почувствовали недомогание с признаками пищевого отравления", – сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР.

В итоге одного из отравившихся сняли прямо с поезда в городе Екатеринбурге и госпитализировали в детскую городскую больницу N9 с предварительным диагнозом "острая кишечная инфекция". Еще 6 детей обратились за помощью к медикам на станциях "Челябинск" и "Екатеринбург-Пассажирский".

"По медицинским показаниям остальные несовершеннолетние в госпитализации не нуждались, в связи с чем сопровождались медицинскими работниками РЖД до станции "Сургут". По результатам повторного осмотра медицинскими работниками в Сургуте одному ребенку потребовалась госпитализация", – отметили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР.

В настоящее время ведомство проводит проверку по факту массового отравления детей в поезде, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

"Следователями проведен осмотр места происшествия, опрошен тренерский состав, сопровождавший несовершеннолетних, медицинский персонал, запрошена документация относительно поездки несовершеннолетних. Также проводятся иные мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего совместно с Роспотребнадзором", – уточнили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР.

Обозреватель Наталья Пономарева

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