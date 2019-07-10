Победа под снос

10.07.19 17:12

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

Interfax-Russia.ru – В Германии потребовали снести памятник советским солдатам, погибшим в битве под Прохоровкой.

Ведущий редактор исторического раздела газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф написал статью, в которой рассказал о найденных британским ученым Беном Уитли свидетельствах поражения Красной армии в битве под Прохоровкой (Белгородская область) и призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле. По его словам, в этом месте вообще не было масштабного сражения.

"На самом деле, этот памятник должен был быть снесен немедленно. Последние исследования, основанные на, несомненно, реальных фотографиях, подтверждают, что у Прохоровки не было ни победы СССР, ни массового танкового сражения вообще. На самом деле, более 200 танков советского 29-го танкового корпуса вели некую невольную атаку камикадзе в поле к западу от нынешнего памятника", – сказано в статье немецкого журналиста.

По словам автора, такие предположения звучали и раньше: немецкий военный историк Карл-Хайнц Фризер ранее указывал на это в интервью Die Welt. А 13 мая 2019 года британский ученый Бен Уитли рассказал в своем эссе о том, как обнаружил свидетельства "катастрофического" поражения Красной армии в Прохоровке.

"Бен Уитли обнаружил в заброшенном хранилище германских изображений воздушной разведки в Национальном архиве США в Колледж-Парке несколько снимков, которые с большой ясностью показывают катастрофическое поражение Красной армии в Прохоровке. Его эссе об этом недавно появилось", – говорится в статье Келлерхоффа.

Немецкий журналист также опроверг официальные данные о количестве советских и немецких танков, которые участвовали в сражении. По его словам, у Советской армии было гораздо больше военных машин, чем у Германии, а потери выше.

"Согласно десятилетней версии Прохоровской битвы, 12 июля 1943 года, в понедельник, в ходе немецкого наступления на "Цитадель" 850 советских и 800 немецких танков должны были мчаться навстречу друг другу, как два рыцаря. Предположительно, 400 колесниц вермахта были уничтожены. На самом деле 186 немецких танков сражались против 672 советских. Потери составили около 235 танков в Красной Армии и пяти Вермахта – и все это на нескольких квадратных километрах", – заявил редактор Die Welt.

Руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин сказал Interfax-Russia.ru, что не верит в правдивость снимков, о которых говорит Келлерхофф в своей статье.

"Видимо, думают, что чем наглее ложь, тем в нее скорее поверят. Но так в открытую лгать. (...) Сейчас уже трогают Прохоровку, которая во всех учебниках не только наших вошла в историю. Это не просто незнание истории – это просто наглая ложь, про которую Геббельс еще говорил, что чем сильнее и наглее врешь, тем скорее поверят", – заявил Дерябин.

Собеседник Interfax-Russia.ru считает, что цель статьи Die Welt – переписать историю и вбить в сознание общества неправильные представления о войне.

"Это заявление преследует только одну цель: вбить в сознание молодежи, мирового сообщества, что никакой победы не было. Здесь (в этой битве – ИФ) был коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. А они хотят сказать, что не было коренного перелома, не было такого сражения", – объяснил эксперт.

По его словам, эти действия связаны с приближающейся 75-ой годовщиной победы в Великой Отечественной войне.

"Сейчас будут без конца вбрасывать, искажать наши успехи, наши победы. Им главное принизить роль Советского Союза (в Великой Отечественной войне – ИФ)", – заявил Дерябин.

По мнению эксперта, найденные снимки специально сфальсифицированы по указу политических сил Запада.

"Это чистая фальсификация, грязная фальсификация, они (Запад – ИФ) вообще не берут во внимание ни летчиков, которые садились у нас в Полтаве, и вместе воевали американцы и русские, ни тех людей, которые на Эльбе встретились. Они уже не ссылаются на своих ветеранов, на их воспоминания. Они включили пропагандистскую машину в преддверии подготовки к 9 мая 2020 года. Всеми формами – а вдруг кто-то поверит, а вдруг кто-то засомневается", – отметил собеседник Interfax-Russia.ru.

Он считает, что таким образом США и другие западные страны, частично включая Германию, ведут информационную войну с Россией.

"Они переходят в наступление: информационные вбросы, вбросы чистые. Они – это и США, и силы в Германии, которые никак не могут смириться с поражением и хотят показать, что они не русским проиграли, не СССР, а вот Западу, Великобритании там", – заключил Дерябин.

Руководитель пресс-службы музейно-мемориального комплекса "История танка Т-34" Владимир Горбунов тоже сказал Interfax-Russia.ru, что исход этого сражения имел большое стратегическое значение и повлиял на ход войны.

"Есть вполне конкретные (данные – ИФ), которые четко свидетельствуют, что у Германии был самый мощный "танковый кулак" в 1943 году. А после "Курской дуги" уже никогда более не было подобных ресурсов у Третьего рейха и его союзников. После этого в стратегическом плане немецкие войска и их сателлиты только отступали", – объяснил эксперт.

По его словам, достоверность официальных данных не вызывает сомнений, а исследование немецкого журналиста не имеет ценности.

"Все документально уже давным-давно доказано. Но есть политическая задача, которую народ пишущий и телевизионный добросовестно отрабатывает. Это заявление ангажировано и сделано не исследователем, а представителем массмедиа", – подчеркнул Горбунов.

Директор государственного военно-исторического музея-заповедника "Прохоровское поле" Наталья Овчарова не считает, что заявление достигнет свой цели – переписать историю и понизить роль СССР в победе.

"Вы знаете, а здесь сейчас будет как раз с точностью да наоборот. Он рассчитывал на это, а получится наоборот, сейчас все россияне встанут в защиту своей истории, своих предков и памятников. (...) Это все обречено на провал", – сказала она Interfax-Russia.ru.

По ее словам, немецкая газета не должна указывать России, "какие памятники ставить и какие сносить".

"На мой взгляд, безнравственно им эту тему поднимать, и человек, который затронул эту тему в эти особенные дни для Прохоровки, дни празднования 76-летия прохоровского сражения, видимо, хочет себе славы любой ценой. И он добился определенного успеха в этом направлении – об этом сейчас очень много говорят", – сказала собеседница Interfax-Russia.ru.

Она также считает, что нельзя сделать заключение о поражении Красной армии в сражении только по найденным снимкам, потому что существуют более серьезные свидетельства.

"Мы опираемся на факты, на документы, а он на фотографии. Это что-то новенькое в исследовании – на основании фотографии делать вывод о значимости Прохоровского сражения. Это непрофессионализм полный", – отметила Овчарова.

В свою очередь министр культуры Владимир Мединский сравнил статью газеты "Die Welt" с попытками нацистских генералов в 1950-60-ых годах "выиграть войну в мемуарах".

"Всегда и во все времена проигравшая сторона пытается выиграть войну потом в мемуарах. Так делали и нацистские генералы в 50-60-ые годы, вот так сейчас делают и политические пропагандисты на Западе", – сказал журналистам Мединский.

Он подчеркнул, что Россия не намерена терпеть такие высказывания.

"Красная армия снесла в свое время и панцерваффе (танковые войска Германии – ИФ), снесла вермахт, снесла все нацистское государство, и мы сносить ничего не будем", – отметил Мединский.

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев на своей странице в Фейсбуке назвал заявление немецкого журналиста "очередным эпизодом переписывания истории".

"На наших глазах разворачивается очередной эпизод "переписывания" истории: на полном серьезе не просто какой-то журналист в погоне за скандальной сенсацией, а ведущий редактор исторического раздела немецкой газеты Die Welt призвал – ни много, ни мало – снести памятник на Прохоровском поле, возведенный в память о погибших в танковом сражении в этом месте в июле 1943 года", – написал Косачев.

Он сравнил статью Die Welt c исследованиями "экспертно-журналистской" группы Bellingcat, которая публиковала фейковые новости.

"Это очень напоминает "расследования" известной фейк-конторы "беллингкэт", которая старательно отрабатывает единственную версию по падению малазийского "Боинга" в Донбассе на основе "стопроцентных свидетельств" из соцсетей", – подчеркнул российский политик.

Обозреватель Сабина Адлейба

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