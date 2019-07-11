Тариф по "Дружбе"

11.07.19 18:09

© РИА Новости. Егор Еремов

Interfax-Russia.ru – Белоруссия сообщила "Транснефти" о желании повысить с 1 августа тарифы на транспорт нефти на 21,7% для возмещения затрат из-за форс-мажора на нефтепроводе "Дружба".

"Гомельтранснефть Дружба" (белорусский оператор нефтепровода "Дружба") отмечает в письме от 1 июля в адрес "Транснефти", с копией которого ознакомился "Интерфакс", что из-за попадания в белорусскую магистральную трубопроводную систему загрязненной нефти пришлось остановить транспортировку сырья в направлении Адамово и на Броды.

"До настоящего времени транспортировка в направлении на Адамово осуществляется частично", - говорится в обращении.

Согласно данным белорусской стороны, она недополучила более 1,5 млрд рублей.

Советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин сообщил "Интерфаксу", что "Транснефть" не согласна с предложением повысить тарифы.

"Хотел бы сразу отметить, что оно фактически представляет собой третью попытку в 2019 году изменить ситуацию с тарифами на услуги по транспортировке нефти по магистральным нефтепроводам", - сказал Демин.

Он отметил, что этот вопрос рассмотрят уполномоченные органы Белоруссии и РФ в области тарифного регулирования.

Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев сказал Interfax-Russia.ru, что говорить о возмещении ущерба возможно только после экспертизы как минимум двухсторонней комиссии. Если эксперты выявят вред, нанесенный белорусской стороне, его надо компенсировать.

"Но это разовая акция, на основании этого поднимать тарифы нельзя, потому что была разовая авария, и ее последствия надо ликвидировать, если они есть. Последствия стоят сколько-то денег, а не постоянного изменения тарифов", - подчеркнул Танкаев.

Эксперт заявил, что Белоруссия уже давно призывает увеличить транспортный тариф для своей части нефтепровода "Дружба", но никаких оснований и точных расчетов, связанных с затратами на эксплуатацию нефтепровода, не приводит.

"Насколько я понимаю, все пожелания Белоруссии основываются на том, что они хотели бы получать больше денег за транзит. Так они хотят поправить ситуацию со своим бюджетом, который и так живет за счет России. Понимаете, они эту аварию используют для самых разных требований по отношению к России, в том числе сейчас возникло такое предложение", - пояснил собеседник Interfax-Russia.ru.

Танкаев отметил, что состояние нефтепровода "Дружба" на территории Белоруссии отслеживает соответствующее подразделение "Транснефти", так как у Белоруссии нет таких возможностей и технологий.

"Этим занимается "Транснефть", и она никаких изменений в системе после того, как туда попали загрязнения, не нашла. Если бы Белоруссия имела какую-то независимую экспертизу, скажем, третью сторону пригласила бы туда для этой цели, можно было бы о чем-то говорить", - сказал эксперт.

Однако, заметил он, со стороны Белоруссии неправильно "говорить о том, что просто хотим получить больше денег".

"Ну, мы не сомневаемся в этом. Все хотят получить больше денег. Мы тоже хотим. Но для того, чтобы нормально шел бизнес, чтобы работала та же самая "Дружба", нужно иметь какие-то взаимные правила игры и соблюдать их. А Белоруссия эти правила сейчас нарушает", - объяснил Танкаев.

По словам эксперта, самая правильная реакция на это заявление со стороны России - предложить Белоруссии организовать совместную комиссию для оценки ущерба. Он подчеркнул, что сейчас обращение белорусов голословно.

"Понимаете, когда Лукашенко говорит, что за неделю прокачки нефти с примесью дихлорэтана стенки труб уменьшились в толщине на 5 миллиметров - это значит, что он вообще не понимает, о чем говорит. Такого быть не может в природе. Это заявление просто показывает, что необходимо, чтобы специалисты дали свое заключение", - заявил собеседник Interfax-Russia.ru.

По его словам, "если какое-то оборудование на заводах Белоруссии вышло из строя, а это технически возможно, если какие-то еще были потери, связанные с отказом от поставки куда-то по договорам нефтепродуктов, то тоже надо компенсировать".

"Но что касается нефтепровода "Дружба", почему, собственно, разрушаются установки на заводах, когда там примесь дихлорэтана выше определенной нормы: потому что дихлорэтан очень агрессивен при высоких давлениях и высоких температурах, тогда он действительно разрушает металлические детали установок. Но при нормальном давлении, при нормальной температуре, которая в основном в нефтепроводах наблюдается, дихлорэтан абсолютно неактивен. О каких мы повреждениях говорим, я вот не понимаю", - пояснил собеседник Interfax-Russia.ru.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил Interfax-Russia.ru, что в настоящее время рано делать выводы об ущербе белорусской части нефтепровода.

"Потому что там он складывается из двух компонентов: первое – это то, что они не успели прокачать какие-то объемы, потому что нефтепровод был остановлен. Белоруссия не получала деньги за транзит, соответственно, вот как бы убыток. Но нефтепровод "Дружба" был не полностью загружен все эти годы, поэтому в оставшиеся полгода можно увеличить объемы поставок по нефтепроводу. И, соответственно, Белоруссия получит свои деньги, которые она и должна была получить", - сказал эксперт.

По его словам, понять, есть убыток или нет, можно будет только по итогам года.

"Если будет по итогам года транзит, как и планировался 50 млн, тогда убытка нет. Если будет меньше, тогда можно будет говорить о возмещении ущерба", - добавил Юшков.

Вторая составляющая вопроса, по его словам, это переработка нефти для самой Белоруссии, которая получает для переработки ежегодно 18 млн тонн.

"По итогам года можно будет понять, они успели переработать 18 млн тонн или нет. Если успели, то какие могут быть претензии", - сказал собеседник Interfax-Russia.ru.

Он также добавил, что возможный ущерб от поломки заводов можно будет выявить только осенью 2019 года.

"Как раз в сентябре-октябре (заводы – ИФ) будут остановлены на профилактические работы, тогда можно будет залезть внутрь и посмотреть, там сломалось что-то или нет. Там должна быть действительно независимая экспертиза профессиональных техников, которая должна сказать, есть повышенный износ или нет. Если он есть, действительно ли причиной тому стала хлорированная нефть", - подчеркнул Юшков.

Эксперт также подчеркнул, что повышение тарифов в качестве компенсации за убыток будет невыгодно России.

"И я думаю, что российская сторона будет настаивать на том, чтобы возместить вот эти возможные ущербы Белоруссии не за счет тарифа, а конкретно посчитает, сколько не успели прокачать, сколько недополучили денег - вот вам эти деньги. Потому что если устанавливать новый тариф, то это как бы навсегда, и вы его обратно понизить не сможете. (...) Я думаю, что это не совсем справедливая история", - объяснил эксперт.

Собеседник Interfax-Russia.ru также добавил, что посчитать ущерб можно будет только "поступления информации об этом ущербе".

"Пока что ни рубля обоснованных претензий каких-то поломок и всего остального белорусская сторона или кто-то другой вообще не предоставила. То, что оператор белорусского участка прокачал, то есть сделал определенные операции - откачал в хранилище загрязненную нефть и так далее, эти все операции оплачены "Траснефтью", поэтому говорить об ущербе еще преждевременно", - заявил эксперт.

Юшков предположил, что белорусская сторона с помощью этого обращения хочет получить не компенсацию ущерба, а снижение цен на газ.

"Основной момент, который для них сейчас важен - это начать разговор по компенсации за налоговый маневр и цены на газ для Белоруссии с 1 января 2020 года. Потому что сейчас, в общем-то, ни тот, ни тот вопрос не решен. Каждый год будет повышаться налог на добычу полезных ископаемых, то есть, по сути, каждый год на 5% нефть будет становиться для Белоруссии дороже. Они хотят, чтобы, как и для российских НПЗ, были компенсации для белорусских НПЗ, а их нет", - пояснил собеседник Interfax-Russia.ru.

Обозреватель Сабина Адлейба

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