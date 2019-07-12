Севастополь меняет рулевого

12.07.19 09:19

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

Interfax-Russia.ru – Дмитрий Овсянников, который три года был губернатором Севастополя, ушел в отставку.

Указ об отставке Овсянникова по собственному желанию президент РФ Владимир Путин подписал в четверг. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Михаил Развожаев, занимающий должность руководителя исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Овсянников, уроженец Сибири, был первым в истории Севастополя всенародно избранным губернатором – ранее глава города только назначался. После года исполнения обязанностей руководителя региона в сентябре 2017 года на прямых выборах за него проголосовали 71,05% избирателей.

"Завершен этап напряженного труда, президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и мной приняты соответствующие решения. Благодарю всех севастопольцев, которые поддерживали меня на протяжении всех предыдущих лет, всех коллег за их кропотливую, упорную работу во благо города-героя Севастополя. За три года удалось сделать многое для развития города, повышения качества и комфорта жизни в нем", – так Овсянников попрощался с городом, его заявление распространила пресс-служба правительства города.

Слухи о скорой отставке Овсянникова появлялись регулярно на протяжении всей его работы на посту губернатора. А после принятия трехлетнего бюджета в конце 2017 года у отношения между правительством Севастополя и Законодательным собранием окончательно ухудшились, и представители исполнительной и законодательной власти города начали публично критиковать решения друг друга.

Сам Овсянников на слухи, по его словам, не обращал внимания. Однако на вопросы журналистов по этой теме отвечать приходилось довольно часто. Например, в интервью агентству "Интерфакс-Юг" месяц назад он дал понять, что в этом году оставлять пост не планирует.

"Это жизнь. И это то, что сопровождает работу любого губернатора, любого федерального чиновника. Я исхожу из того, что объем того, что необходимо сделать, в 2019 году по всем направлениям развития города на 30-40% больше, чем в прошлом году. Поэтому предпочту выполнять поставленные задачи, а не отвлекаться на пересуды", – сказал тогда он.

После появления новости об отставке Овсянникова многие севастопольские политики поспешили заявить, что это ожидаемое решение. Например, так сообщения прокомментировала председатель Заксобрания Екатерина Алтабаева.

"Это ожидаемое в Севастополе решение (...) Надеемся на то, что врио губернатора Развожаев быстро войдет в курс дела и будет способствовать развитию Севастополя поступательно. Отношения между законодательной и исполнительной властью, надеюсь, будут ровными и плодотворными на благо Севастополя", – сказала она.

В схожем ключе высказался и секретарь севастопольского регионального отделения партии "Единая Россия" Дмитрий Саблин. По его мнению, перемены в руководстве Севастополя назрели.

"Работа на благо города заключается не в громких лозунгах и шумных акциях. Месяцы работы в Севастополе убедили меня, что прорыва в развитии города без серьезных перемен не добиться (…) Севастополю, на который смотрит весь мир, нужны не бесконечные склоки, а единая команда, которая начнет работу, которая должна была быть сделана раньше", – сказал Саблин журналистам.

Политологи, опрошенные агентством "Интерфакс-Юг", согласились, что обстановка в Севастополе в последнее время была напряженной, но предложили не игнорировать достижения технократа, как называют Овсянникова.

Директор Института общественных наук и международных отношений СевГУ Иван Чихарев считает, что политические итоги работы Овсянникова в должности губернатора нельзя не признать, поскольку при нем город полностью перешел на российские управленческие стандарты.

"Что касается значения для истории, думаю, что губернаторство Овсянникова – это необходимый этап драматичного перехода Севастополя на управленческие стандарты РФ. Есть поколение технократов – для Севастополя это совершенно новая модель", – сказал Чихарев.

Политолог уверен, что при Овсянникове Севастополь в полной мере интегрировался в российское политическое пространство. Однако в последнее время, по его словам, социальный климат в городе стал "достаточно нервозным", а конфликты между местными элитами обострились на фоне выборов в Законодательное собрание, которые состоятся в сентябре.

"Севастополь в этом отношении не стал таким же регионом, как все остальные, где действует мощная вертикаль", – отметил собеседник агентства.

Он напомнил, что в последние полгода Овсянникова критиковали федеральные чиновники. Так, 16 мая на медиафоруме независимых региональных СМИ ОНФ обсуждалось строительство медицинских объектов в Севастополе. Одна из его участниц заявила, что начало работ затягивается. В ответ на это президент России Владимир Путин пообещал вернуться к этой теме, подчеркнув, что "средства выделяются, посмотрим, как они используются, насколько эффективно работает региональная власть в этой связи".

По мнению Чихарева, проблемы с реализацией федеральной целевой программы развития Крыма возникли по объективным причинам, однако "не стоит снимать ответственность с руководителя".

В свою очередь кандидат политических наук, председатель Союза журналистов Севастополя Сергей Горбачев также считает, что Овсянников пришел в Севастополь в сложное для города время – период введения санкций и еще не изживших себя украинских реалий.

"В 2014 году было сказано, что переходный период из украинских реалий в российские завершится 1 января 2015 года. Этот срок оказался очень коротким: хоть и было продекламировано, что переходный период в основном завершен – на самом деле, многие застарелые проблемы дают о себе знать до сих пор. Два года нахождения у руля Севастополя другого губернатора – Сергея Меняйло – можно было бы назвать нулевым циклом подготовки площадки для запуска российского механизма управления. И вот на долю Дмитрия Овсянникова как раз выпала миссия запуска этого механизма", – сказал Горбачев.

Что касается Михаила Развожаева, то назначенный врио губернатора Севастополя уже заявил, что в ближайшее время вылетит в город и приступит к исполнению обязанностей.

"Считаю назначение очень ответственной задачей. Воспринимаю это как высокое доверие президента. Приложу все усилия, чтобы своей работой заслужить доверие севастопольцев. В ближайшее время вылечу в Севастополь, чтобы приступить к исполнению обязанностей", – написал Развожаев на своей странице в Instagram.

В Севастополе Развожаева ждут в пятницу. Источник в региональном правительстве сообщил агентству "Интерфакс-Юг", что его представят чиновникам после обеда.

Между тем, по закону, всенародные выборы губернатора Севастополя могут быть назначены за 90 дней до Единого дня голосования. То есть выборы главы города будут объявлены только в следующем году, сообщили в пресс-службе Заксобрания со ссылкой на заместителя председателя парламента Александра Кулагина.

Обозреватель Елена Богданович

Присоединяйтесь к Interfax–Russia в "Twitter‘е", "Яндекс.Дзен", "Вконтакте" и "Facebook"