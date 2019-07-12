Санкции на долг

12.07.19 18:01

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

Interfax-Russia.ru – Палата представителей США предложила ввести санкции в отношении суверенного долга России.

Палата представителей США одобрила поправку в законопроект оборонного бюджета на 2020 год о новых санкциях в отношении госдолга РФ из-за предполагаемого вмешательства России в президентские выборы США в 2016 году. Авторами поправки стали представители Демократической партии от Калифорнии Брэд Шерман и Максин Уотерс.

"Эта поправка предусматривает реальные серьезные санкции в отношении Российского государства, согласно которым ни один гражданин США не может совершать дополнительные сделки с российским суверенным долгом", - заявил один из авторов поправки демократ Брэд Шерман во время заседания, которое транслировал телеканал C-SPAN.

Он подчеркнул, что санкции могут быть сняты после выборов в 2020 году, если администрация и Конгресс не обнаружат вмешательства России в них.

"Если администрация придет к выводу, что Россия может пройти один избирательный цикл без вмешательства, и если Конгресс согласится с этим выводом, то санкции будут сняты", - отметил член Палаты представителей.

Палате представителей США еще предстоит одобрить сам проект оборонного бюджета, в который вошла поправка. Если его поддержат обе палаты Конгресса, проект отправится на подпись президенту США Дональду Трампу.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что сейчас еще рано говорить о новых санкциях против России.

"Давайте не будем забегать вперед. Что-то должно произойти с этим законопроектом, он должен пройти по юридической лестнице необходимой, подписан (должен быть – ИФ) президентом США перед тем, как вступить в силу. Поэтому давайте пока не будем говорить пустых слов. Мы, безусловно, внимательно наблюдаем за подобными процессами", - сказал он в ходе общения с журналистами.

В свою очередь, в МИД РФ заявили, что американские власти запретами на инвестирование в российскую экономику лишат доходов своих граждан.

"Запретами на инвестирование в российскую экономику власти США могут лишь лишить немалых доходов своих граждан, в том числе пенсионеров, поскольку американские пенсионные фонды охотно вкладывают средства в наши надежные и высоколиквидные долговые бумаги. Развитие России это не остановит, с выбранного пути нас не свернет", - говорится в опубликованном на сайте МИД РФ сообщении.

Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики национального университета "Высшая школа экономики" Андрей Суздальцев сказал Interfax-Russia.ru, что предложения ввести санкции в отношении госдолга РФ от американской стороны появлялись и раньше. Впервые эту идею в США озвучили в 2014 году, но так и не реализовали. На тот момент, по словам эксперта, российские инвесторы вкладывали много средств в американские ценные бумаги. Однако затем из-за санкционного давления Россия в 2017-2018 году резко сократила участие в американских бумагах.

"И летом 2018 года появилась идея о том, чтобы ограничить вложения американских инвесторов в российские ценные бумаги. Их тоже не ввели, но этой ситуацией воспользовались наши украинские соседи: 25 ноября 2018 года они совершили попытку прорыва российской границы в Керченском проливе. В России ждали, что на стимулировании этого скандала по Керчи этот пакет (санкций в отношении госдолга – ИФ) будет введен, но его тоже не ввели", - рассказал эксперт.

Он объяснил, что цель этих санкций - запретить американским инвесторам покупать российские ценные бумаги.

"А те, что уже есть ценные бумаги, чтобы они реализовали и избавились таким образом", - сказал Суздальцев.

Эксперт считает, что эта мера нанесет серьезный ущерб финансовой системе России и усилит ее изоляцию в экономическом плане.

Однако, подчеркнул он, против данной инициативы могут выступить другие ведомства, к примеру, Минфин США.

Из-за санкций России пришлось ускорить процесс избавления от американских бумаг. По словам эксперта, данный процесс не понравился американским бизнесменам, так как следом за Россией от американских бумаг начали избавляться и китайские инвесторы.

"Так что любые санкции носят характер бумеранга, США это понимает. Они очень осторожны и ищут такие возможности давления на нас, чтобы не сказалось не только на их экономике, но и на мировой экономике, в которую они очень интегрированы", - подчеркнул собеседник Interfax-Russia.ru.

Суздальцев отметил, что президент США также может наложить вето на проект. По его словам, после освобождения от обвинений в сотрудничестве с Россией на выборах 2016 года Трамп "уходит на другую парадигму". В настоящее время американский президент не хочет обострять отношения с Россией из-за серьезной проблемы с Ираном.

"Он настроен не дружить с Россией, конечно, но использовать ее в других проблемах, которые Америка не может решить в одиночку. Несмотря на образ такого единственного мирового жандарма, США не всегда могут обойтись без поддержки той же России. Вот пример с Северной Кореей, сейчас проблема с Ираном (у США – ИФ)", - объяснил собеседник Interfax-Russia.ru.

Он уверен, что если санкции все-таки введут, компенсировать ущерб от них российской экономике будет очень тяжело.

"Для этого надо иметь на своей территории в Москве один из мировых финансовых центров, тогда у нас возможностей было бы гораздо больше. (...) Я считаю, что сейчас у нас нет глобальных решений, которые могли бы минимизировать эти последствия. Потому что все-таки мы на периферии финансового рынка. Тем не менее, сокращение проблемных активов в нашей банковской системе, более эффективное использование бюджета и так далее позволит нам просто этот период выждать", - заявил эксперт.

А вот действовать по принципу "око за око" российская сторона пока не может, считает собеседник Interfax-Russia.ru. Однако, по его словам, американские санкции могут вынудить Россию снизить объем своих долгов.

"Но нам бы хотелось развивать свою экономику, достигнуть уже более мощных экономических позиций, то есть они замедляют наше развитие", - подчеркнул Суздальцев.

В свою очередь американский и российский политолог Николай Злобин заявил Interfax-Russia.ru, что пока рано делать выводы об ущербе, так как поправку о санкциях все еще могут отклонить.

"Там сам бюджет еще не внесен, к которому поправка, и не факт, что это будет утверждено в таком виде. Это должно быть утверждено всем составом конгресса США и только затем поступить на подпись к президенту США. А Трамп может наложить вето, и я не уверен, что конгресс сможет это вето преодолеть", - объяснил эксперт.

Он посоветовал воспринимать данный шаг как "очень агрессивные намерения, которые могут быть реализованы, а могут быть и нет".

Вместе с тем, подчеркнул Злобин, авторы поправки не предоставили новых аргументов, свидетельствующих в пользу возможного вмешательства России в американские выборы в 2016 году.

"Если она (поправка – ИФ) будет введена, а это только в рамках бюджета на 2020 год, то это значит, что вмешательство в выборы 2016 года является отговоркой. А на самом деле им очень хочется внести такую поправку и ограничить России возможности в связи с государственным долгом. Тогда это чисто политическое (решение – ИФ), а не наказание России за вмешательство в выборы", - заявил собеседник Interfax-Russia.ru.

Он рассказал, что американский бизнес легко перенесет данные санкции.

"Они конечно переориентируются. Это одна из проблем российско-американских отношений: в Америке нет значительной группы людей, которые зарабатывают деньги на экономических связях с Россией, нет лобби такого, которое бы защищало Россию с американской точки зрения. Вот американо-китайские отношения гораздо более устойчивые, потому что там с обеих сторон зарабатывают люди огромное количество денег, и они не позволят политикам помешать этому", - пояснил эксперт.

По его словам, в росийско-американских отношениях "никто ничего не зарабатывает". По этой причине предыдущие санкции не встретили особых возражений в американском обществе.

"Отношения там нулевые почти, не достойные двух таких крупных держав. Это серьезная проблема, которая появилась еще до санкций. Поскольку товарооборот, экономические отношения, инвестиции были очень маленькие, сильных потерь американцы не испытали", - сказал собеседник Interfax-Russia.ru.

Однако, заявил Злобин, против такой инициативы могут выступить Минфин США и Федеральная резервная система.

"Потому что это ударит хотя бы косвенно по мировой экономике. А американская экономика сегодня находится в хорошем состоянии, но все-таки сильно зависит от экономики мировой. И любые негативные изменения в ней ударят по общему состоянию американской экономики рикошетом", - объяснил эксперт.

По его словам, данное решение может повлечь за собой долгоиграющую цепь негативных последствий, так как затронет многие американские компании, которые работают в России.

"Конца там не будет, и на самом деле это будет неприятный удар по мировой экономике. Может маленький по Америке, меньше, чем по России. Но по мировой экономике это будет очень серьезный удар, показывающий, что она стала развиваться непредсказуемо и слишком сильно зависит от политических симпатий, антипатий, что не есть хорошо для экономики", - заключил Злобин.

Обозреватель Сабина Адлейба

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