Дорога в Поднебесную

18.07.19 12:27

Фото правительства Амурской области

Interfax-Russia.ru – Строительство канатной дороги между российским городом Благовещенском и китайским Хэйхэ началось на обоих берегах реки Амур.

Российские и китайские власти 18 июля дали официальный старт строительству первой международной канатной дороги Благовещенск (РФ) - Хэйхэ (КНР) через реку Амур.

"Это очень важный проект для наших территорий. Он значительно увеличит объемы туристического обмена между странами. Проект станет визитной карточкой наших городов", - заявил губернатор Амурской области Василий Орлов на торжественной церемонии.

С российским чиновником солидарен и первый зампредседателя правительства провинции Хэйлунцзян Ли Хайтао, который возглавил китайскую делегацию.

"Это третий важный проект сотрудничества в сфере строительства инфраструктуры между нашими городами после строительства трансграничного моста через реку Амур и газопровода. В дальнейшем канатная дорога будет способствовать сотрудничеству между Амурской областью и провинцией Хэйлунцзян в сферах культуры, экономики и торговли. Особенно в сфере туризма - я считаю, канатная дорога будет играть очень важную роль в развитии туризма на наших территориях", - отметил он.

Официальная церемония по случаю начала строительства канатной трансграничной дороги прошла на барже, специально установленной посередине реки Амур. Почетные гости нажали на символическую кнопку, после чего строители на обоих берегах реки приступили к заливке первого кубометра бетона международных терминалов каждой из сторон.

По данным приамурских властей, российская станция будет располагаться в самом центре 20 лет опыта и более 70 проектов в Азии, Европе и США), по самой "канатке" мы сотрудничаем с международной французской компанией Poma. Компания "Национальные канатные дороги" выступает адаптантами их решений. С точки зрения технических моментов, это несложный проект, канатные дороги через реку есть. Здесь уникальность, что она проходит через границу и является знаковой для нашего государства", - сообщила "Интерфаксу" гендиректор агентства развития проектных инициатив группы компаний "Регион" (инвестор российской части проекта) Валерия Репкова.

Она также уточнила, что учредителями "Национальных канатных дорог" (НКД) как раз выступают вышеуказанная компания Poma S.A.S и АО "Курорты Северного Кавказа".

"Мы объединились чуть больше года назад, в апреле прошлого года, именно ради канатных дорог в целом на российском рынке. Мы уже занимаемся несколькими проектами, в том числе и в Благовещенске. У Poma есть представительство в Китае, а мы представляем интересы в России, плюс французские технологии. Предполагается, что строительный проект будем делать мы, а технологическую часть - материнская компания в Европе. Оборудование будет из Европы с частичной локализацией в России и Китае", - в свою очередь рассказал "Интерфаксу" генеральный директор НКД Борис Шлом.

Предполагается, что ГК "Регион" вложит в проект не менее 3,5 млрд рублей - сейчас идут изыскательские работы, по результатам которых сумма может измениться.

Представитель китайского инвестора - генеральный директор компании "Золотой дракон" Цао Синьхун – со своей стороны также отметил важность проекта и заявил, что у его организации уже есть опыт сотрудничества с Россией.

"У нас уже есть опыт сотрудничества с Россией, мы работали по грузовой дороге между странами, но такой проект реализуем впервые. Стоимость проекта с нашей стороны составляет 0,3 млрд юаней", - сообщил он агентству.

Как сообщалось, российские и китайские власти подписали межправительственное соглашение о строительстве канатной дороги Благовещенск - Хэйхэ еще в августе 2015 года. Основная цель "канатки", также как и строящегося автомобильного моста, - создать условия для круглогодичного транспортного сообщения между Амурской областью и китайской провинцией Хэйлунцзян в интересах жителей и гостей приграничных регионов, а также представителей бизнеса – экспортеров и инвесторов.

Согласно проекту, международная канатная дорога протяженностью 973 м. будет состоять из четырех линий и работать по маятниковому принципу - как фуникулер. Над Амуром будут ходить гондолы вместимостью 60 человек. Как уверяют авторы проекта, интервал между рейсами не превысит 12-15 минут. Время в пути составит всего порядка 6 минут. Заработает "канатка" уже во второй половине 2022 года.

"Проект технологически сложный. Поэтому запуск канатной дороги состоится при взаимодействии с Главным управлением государственной экспертизы, которая будет смотреть проектную документацию, Ростехнадзором, который будет принимать этот объект, со всеми контролирующими органами, которые будут присутствовать на пункте пропуска. Мы сейчас проводим консультации, встречи со всеми участниками процесса, чтобы выработать решения, которые нам позволят ввести проект в планируемые сроки", - добавила Валерия Репкова.

Согласно расчетам специалистов, на начальном этапе пропускная способность международной канатной дороги составит 457 человек в час и 6-7 тыс. посетителей в день, а к 2024 году турпоток в КНР вырастет до 1 млн человек в год, к 2025 году - до 1,5-2 млн человек.

"У нас очень радужные ожидания от реализации этого проекта. Проект сложный, такого в мире нет, чтобы пересечение границы было по канатной дороге. Более того, в Российской Федерации по регламентам даже такого вида транспорта нет. Если говорить об эффективности – в прошлом году с китайской стороны в Благовещенск приехало порядка 100 тысяч туристов. С помощью канатной дороги мы сможем на порядок увеличить количество китайских туристов, которые посетят Россию, и наших граждан, которые путешествуют в Китай", - отметил Василий Орлов.

Между тем, 31 мая российские и китайские строители наконец завершили стыковку трансграничного автомобильного моста из Благовещенска в Хэйхэ, строительство которого стартовало еще в 2016 году.

По данным Минвостокразвития РФ, длина моста составляет чуть более километрам, каждая из сторон построила ровно половину – по 540 метров. При этом общая протяженность всего мостового перехода – чуть более 20 км. Сюда входит 13 км подъездных путей на территории России и 6 км автодороги в Китае. Еще 278 метров – мост через протоку Каникурганскую. Основной мост на российской стороне начинается на острове, к нему как раз и ведет это сооружение.

Впереди у специалистов еще много напряженной работы, но самое главное уже сделано – стыковка прошла успешно (движение конструкций выверяли буквально по миллиметру и после того, как все пролеты идеально подошли друг к другу, была дана команда на закрутку замыкающих болтов). Как уверяют власти, возведение объекта идет строго по графику, завершение строительных работ намечено на декабрь 2019 года. А значит, весной 2020 году по мосту уже поедут первые автомобили. По расчетам специалистов, пассажиропоток составит 5,5 тыс. человек в сутки: каждый день по мосту смогут проезжать порядка 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых автомобилей.

Обозреватель Наталья Пономарева

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