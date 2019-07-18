Паспортизация без взаимности

18.07.19 17:39

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

Interfax-Russia.ru – Путин упростил процедуру получения российского гражданства украинцами, Зеленский в ответ готов представить гражданство Украины всем этническим украинцам по всему миру.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что предложение президента Украины Владимира Зеленского предоставлять украинское гражданство как второе всем этническим украинцам относится к внутренним делам Украины.

"Это внутреннее дело Украины. Как и внутреннее дело России принимать те решения, которые были приняты президентом (РФ) с подписанием соответствующего указа (расширяющего территорию, на которой действует упрощенный порядок получения российского гражданства - ИФ)", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос, является ли эта инициатива Зеленского ответом на решение президента РФ Владимира Путина об упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей ряда территорий Украины, Песков заявил: "Вы знаете, сколько просьб и обращений поступало из упомянутых регионов Украины и самопровозглашенных республик. Эта тема поднималась в ходе последней "прямой линии" (Путина с гражданами РФ)".

Песков добавил, что данное решение "давно зрело", а реакция Москвы "является обоснованной". Он также отметил, что за россиянами, получившими украинский паспорт, останутся права и обязанности граждан РФ.

Между тем, ведущий научный сотрудник Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС, член научного совета Российской ассоциации политической науки Сергей Беспалов считает действия обеих стран неоднозначными.

Беспалов пояснил Interfax-Russia.ru, что решение Путина расширить территорию, на которой действует упрощенный порядок получения российского гражданства, с ДНР и ЛНР на всю Донецкую и всю Луганскую область, в том числе на территории, которые контролирует Украина, "реально изменит ситуацию". По его словам, теперь украинской стороне будет сложнее удержать контроль над этими территориями.

Он также заявил, что абсолютное большинство граждан ДНР и ЛНР воспользуется возможностью получить российское гражданство.

"С одной стороны, у России появляется дополнительная ответственность за этих граждан, а с другой – рычаги влияния на то, что происходит на этих территориях", - сказал эксперт.

Причины данного решения Кремля, по мнению эксперта, также неоднозначны.

"Так как реинтеграция в Украину маловероятна, без решения вопроса о российском гражданстве их (жителей Донецкой и Луганской областей - ИФ) статус оказывается подвешенным", - сказал Беспалов.

С другой стороны, по мнению эксперта, Россия таким образом пытается надавить на Украину.

"Оно (решение президента РФ о расширении территории для упрощенного порядка получения российского гражданства – ИФ) не было принято в ходе избирательной кампании на Украине, чтобы не становиться фактором предвыборной борьбы. Решение было принято сразу после решения о президентских выборах на Украине, тем не менее, это, конечно, демонстрировало то, что Россия будет с новоизбранным украинским президентом вести достаточно жесткий диалог", - заявил собеседник Interfax-Russia.ru.

Он добавил, что из тех же соображений Кремль решил расширить круг людей, которые могут претендовать на российское гражданство, на всех жителей Донецкого и Луганского регионов Украины.

"Что касается действий Зеленского, с одной стороны это стремление ответить, продемонстрировать, что у Украины есть какой-то ответ на действия России, продемонстрировать это именно сейчас, накануне парламентских выборов на Украине, чтобы укрепить авторитет Зеленского внутри страны", - пояснил эксперт.

С другой стороны, сказал Беспалов, Украина хотела бы таким образом повлиять на действия России.

Однако, по мнению эксперта, данное решение вряд ли будет принято, так как оно противоречит украинскому законодательству.

"А если Украина будет менять существующее законодательство в этой части, то оппоненты Зеленского обвинят его в каком-то смягчении позиций в отношении диалога с Россией, что для него вряд ли сейчас приемлемо", - объяснил он.

Эксперт подчеркнул, что Зеленский вряд ли рассчитывает, что этнические украинцы откажутся от российских паспортов в пользу украинских. Однако, отметил он, это предложение окажется привлекательным для небольшой части граждан РФ из-за возможности посещать страны Европы без визы, которую предоставляет украинский паспорт, если Зеленскому удастся отменить ранее принятые решения украинских властей о недопустимости двойного гражданства.

"Нужно посмотреть, получат ли после выборов эти инициативы Зеленского хоть какое-то развитие, или уже на следующей неделе все об этом просто забудут, и это окажется лишь сотрясанием воздуха. Пока это выглядит как сугубо ход предвыборной кампании и не более того", - подчеркнул Беспалов.

Накануне Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел Украины разработать механизм, который предоставлял бы украинское гражданство как второе этническим украинцам из дружественных стран, которые хотят присоединиться к развитию своей исторической родины.

"Также должен быть разработан механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах", - сообщила пресс-служба главы государства.

Данное решение Зеленский принял из-за продления в РФ ареста 24 украинских моряков и указа президента Российской Федерации об упрощенном порядке предоставления украинцам российского гражданства.

18 июля министерство иностранных дел Украины осудило решение российских властей распространить упрощенный порядок принятия гражданства РФ на жителей всей Донецкой и Луганской областей.

"Такие действия РФ являются нескрываемым вмешательством во внутренние дела Украины, а также серьезной угрозой безопасности на всем европейском континенте. Это провокация, совершенная в ответ на инициативы украинской стороны по деэскалации ситуации", - сообщила пресс-служба ведомства.

В Киеве заявили, что, "несмотря на многочисленные заявления о стремлении скорейшего установления мира, Кремль своими действиями демонстрирует откровенное намерение продолжать гибридную войну против Украины".

Указы РФ о "паспортизации" не будут признаваться украинской стороной, говорится в заявлении МИД Украины.

МИД Украины призвал и своих международных партнеров не признавать это решение, а также усилить "индивидуальные и секторальные санкции как единый международный инструмент принуждения РФ к миру".

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ, который позволяет получить российское гражданство не только жителям непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, а всем ранее проживавшим на территории Донецкой и Луганской областей Украины. Для того чтобы подтвердить право на обращение за российским гражданством в упрощенном порядке люди должны предоставить документ, подтверждающий постоянное проживание на территориях Донецкой или Луганской областей по состоянию на 7 апреля и 27 апреля 2014 года соответственно.

24 апреля Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Право на российский паспорт получают лица, которые постоянно проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Как отмечается в тексте указа, такое решение принято президентом РФ "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина", на основании "общепризнанных принципов и норм международного права", в соответствии со ст.29 Федерального закона номер 62 от 31 мая 2002 года "О гражданстве РФ".

О возможном распространении действия указа от 29 апреля на жителей всей территории Луганской и Донецкой областей Путин заявил в ходе "Прямой линии" 20 июня. Так президент РФ ответил на вопрос из Набережных Челнов от семьи, которой пришлось переехать в Россию из-за военных действий в Донбассе. По словам членов семьи, они столкнулась с трудностями в получении российского паспорта.

Обозреватель Сабина Адлейба

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