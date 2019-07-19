Взамен утраченного

19.07.19 13:56

Фотография официального портала Иркутской области

Interfax-Russia.ru - Первые семьи, потерявшие дома во время паводка в Приангарье, получили жилищные сертификаты.

Жителям Тулуна, потерявшим свои дома во время июньского паводка, вручают первые жилищные сертификаты.

"Документы, дающие право на приобретение нового жилья, на общую сумму 14,3 млн рублей получили шесть семей. Всего за минувшую ночь было подготовлено 845 документов, которые позволят пострадавшим от паводка людям получить жилье в самое ближайшее время", - сообщила пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на председателя правительства Руслана Болотова.

При этом Болотов подчеркнул, что выдача пострадавшим от паводка документов на приобретение нового жилья только началась. Для того чтобы все нуждающиеся быстрее получили сертификаты, профильные ведомства будут работать круглосуточно.

"Люди видят реально, что, несмотря на ту сложную ситуацию, в которой они оказались, государство сопровождает их на всех этапах. У людей есть возможность жить в новых домах. У многих эти дома будут лучше, чем то жилье, которое у них до этого было. У людей начинается новая жизнь", - рассказал Болотов.

Всего же, как следует из материалов, опубликованных на официальном портале правовой информации, правительство РФ выделило более 14 млрд рублей на поддержку россиян, утративших жилье после наводнения в Иркутской области.

"Выделить в 2019 году Минстрою России из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере до 14 млрд 139 млн 292,9 тыс. рублей в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Иркутской области на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате наводнения, вызванного сильными дождями, пришедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области", - говорится в документе.

Согласно распоряжению, Минстрой России должен контролировать целевое и эффективное использование выделяемых средств и представить соответствующий доклад правительству до 1 февраля 2020 года.

Тем временем, власти Иркутской области собираются построить три общежития для пострадавших при наводнении.

"Общежитие в Тулуне запланировано на 500 человек, в Нижнеудинске - на 200, в Чуне - на 100 человек. Строительство этих объектов необходимо, чтобы люди в комфортных условиях могли дождаться строительства новых домов", - сообщила пресс-служба правительства области.

Вместе с тем, по данным местных властей, уже началась работа над проектом комплексной застройки с рабочим названием "Березовый", под который выделен участок в 400 гектаров. После его реализации жители Тулуна получат квартиры "под ключ". Стоимость квадратного метра в таких домах составит 45 тыс. рублей.

По последним данным оперативной группы по ликвидации чрезвычайной ситуации в Иркутской области, наводнение полностью уничтожило 4 тыс. 217 жилых помещений.

"Всего по данным на 17 июля, в результате наводнения пострадало 14 тыс. 428 жилых помещений, из которых утрачены 4 тыс. 217, капитальному ремонту подлежат 10 211 жилых помещений", - говорится в сообщении группы.

По словам главы оперативной группы по ликвидации ЧС в Иркутской области, первого заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Леонида Ставицкого, более 200 технических специалистов оценивают ущерб, нанесенный наводнением. К настоящему времени они обследовали 3 тыс. 24 жилых помещения и подготовили заключения на 93 из них.

"Для ускорения работы по обследованию будут привлечены специализированные организации из Москвы, Казани, Красноярска и Новосибирска. Завершить обследование планируется до 10 августа", - рассказал Ставицкий журналистам.

Он добавил, что для выполнения работ по капитальному ремонту будет создан логистический склад строительных материалов с централизованной закупкой и доставкой. Эксперты ФАУ "Главгосэкпертиза России" по результатам анализа представленных прайс-листов определят предельную стоимость закупаемых материалов.

Тем временем, как сообщает облправительство, на подтопленных территориях в настоящее время также составляют списки имущества пострадавших предприятий.

"Будет составлен реестр предприятий с точным описанием нанесенного ущерба. Это позволит в будущем оказать конкретную помощь бизнесменам в необходимой мере, с одной стороны, и не воспользоваться госсубсидиями неблагонадежным заявителям, с другой", - заявил заместитель министра экономического развития Приангарья Владимир Гордеев.

В настоящее время (по данным регионального управления МЧС на 19 июля), в Тулуне остается подтопленным 31 жилой дом. В этих домах проживают 77 человек, в том числе 15 детей. В пострадавших от наводнения населенных пунктах Иркутской области продолжаются аварийно-восстановительные работы.

"Для просушки помещений задействованы 10 тепловых пушек, по 5 - в Тулуне и Нижнеудинске. За прошедшие сутки проводилась работа по откачке воды в 3 социально-значимых объектах, по просушке 4 социально-значимых объектов и 18 частных жилых домов", - сообщило региональное управление МЧС.

Всего с начала восстановительных работ спасатели просушили помещения 19 социально значимых объектов, 18 подвалов многоквартирных домов, 11 объектов ЖКХ, 18 административных зданий и 90 частных домов.

"В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, оказании адресной помощи населению задействованы 3 тыс. 635 человек, также используются 945 единиц техники и 56 плавсредств", - отметили в региональном управлении МЧС.

19 июля Иркутскую область и, в частности, зону подтопления, посетил президент РФ Владимир Путин. Он лично осмотрел пострадавшую от наводнения территорию и дал местным чиновникам ряд распоряжений по строительству нового жилья и восстановлению поврежденной водой инфраструктуры.

"Вопрос ведь не в том, чтобы быстро построить, хотя это важно, но качественно построить, чтобы потом не развалился и не промерз насквозь дом. Поэтому нужно быстрее делать, но и делать качественно, а если то и другое несовместимы, тогда найти какое-то другое решение нужно", - заявил во время встречи с пострадавшими от паводка глава государства.

Он также заверил, что власти постараются решить проблему тех жителей области, у которых паводок уничтожил только дачные дома.

Позже в беседе с жителями Тулуна Путин также отметил важность строгого контроля за расходованием средств, выделяемых на ликвидацию последствий паводка. По его словам, контролировать расход средств будут правоохранительные органы, в том числе прокуратура и МВД.

После встречи президент сообщил, что пострадавшие рассказали ему о проблемах с восстановлением утраченных документов и получением положенных им денежных средств.

Паводок в Иркутской области, начавшийся в конце июня, затронул 10 муниципальных образований региона. Вода подтопила 109 населенных пунктов, вошла в 10,8 тыс. жилых домов, в которых проживает 38 тыс. человек, в том числе 8,5 тыс. детей.

Больше других пострадали Тулунский и Нижнеудинской районы. Во время наводнения погибли 25 человек, еще семь числятся пропавшими без вести. За помощью к медикам, по последним данным МЧС, обратился 1 тыс. 501 человек, в том числе 232 ребенка. Медики госпитализировали 486 пострадавших, в том числе 120 детей. Остальным оказали амбулаторную помощь.

Обозреватель Наталья Пономарева

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