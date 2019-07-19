И снова санкции

19.07.19 16:19

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

Interfax-Russia.ru – США могут ввести санкции против 24 сотрудников ФСБ из-за ареста украинских моряков в Крыму. Эксперты считают, что это не последняя инициатива по санкциям против РФ.

Члены Палаты представителей США внесли законопроект о санкциях на рассмотрение в Конгресс 19 июля. В заявлении говорится, что США продолжает осуждать Россию за задержание 24 украинских моряков в Керченском проливе в 2018 году.

"Этот инцидент является последним в серии злонамеренных шагов, предпринятых Россией с целью подрыва демократического прогресса на Украине и международного правопорядка", - подчеркнули законодатели.

Авторами законопроекта выступили демократы Марси Каптур, Майкл Куигли и республиканцы Энди Харрис, Брайан Фитцпатрик.

Очередной американский законопроект о санкциях из-за задержания украинских моряков в Крыму - это пиар, который лишь усугубляет атмосферу двусторонних отношений, заявили в МИД России.

"Очевидно, что для членов Конгресса США главное - возможность саморекламы, а потому на подобное законотворчество можно было бы не обращать внимания. Жаль, однако, что преследуя узкокорыстные политические цели, они лишь усугубляют атмосферу отношений между Россией и США, от состояния которых зависит глобальная стабильность", - говорится в комментарии, который опубликован на сайте в МИД РФ.

Однако подобные санкции для России не в новинку, рассказал Interfax-Russia.ru ведущий эксперт Центра актуальной политики Виктор Олевич. Соединенные Штаты много раз вводили ограничительные меры в отношении российских граждан - как представителей спецслужб, правительства, так и бизнес-кругов. Но они не достигли того эффекта, на который рассчитывала американская сторона.

"Эта тенденция будет продолжаться параллельно с дальнейшим ухудшением российско-американских отношений. Соединенные Штаты используют целый ряд мер экономического и политического характера для оказания давления на Россию, чтобы изменить российский внешнеполитический курс", - считает эксперт.

Он подчеркнул, что в дальнейшем санкционное давление будет только увеличиваться в связи с приближением выборов президента США в 2020 году. По его словам, таким образом демократы в Конгрессе ведут борьбу с республиканцами и конкретно с президентом Соединенных Штатов, который планирует идти на второй срок.

"Попытки будут пристегнуть их (санкции – ИФ) к различным новым законодательным актам. А затем, в случае если демократы будут встречать оппозицию по тем или иным поправкам (в отношении санкций против РФ – ИФ), Демократическая партия может обвинить республиканских оппонентов, в том числе администрацию Трампа, в попытке саботировать усиление санкционного режима", - подчеркнул Олевич.

Однако, отметил он, с точки зрения внешней политики как американская администрация, так и Конгресс в целом настроены на усиление давления на Россию по всем направлениям. По словам эксперта, Соединенные Штаты стремятся усилить режим политических и экономических санкций против Москвы.

"Поэтому стоит ожидать в ближайший год введений дополнительных санкционных мер, касающихся не только российских граждан, но и более широких мер по давлению на различные экономические интересы, в том числе военно-промышленный комплекс и другие сектора российской экономики", - сказал собеседник Interfax-Russia.ru.

Если санкции будут введены, Россия должна реагировать симметрично и вносить новых американских граждан в российские санкционные списки, а также оказывать давление по другим направлениям, считает Олевич.

"Россия должна отвечать и ассиметрично: вместе с другими странами, своими политическими союзниками оказывать давление на политический истеблишмент США. Россия должна показывать Вашингтону, что каждое антироссийское действие США будет встречено мерами, которые сделают его болезненным для самих Соединенных Штатов", - заключил эксперт.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев придерживается другого мнения. Он сказал Interfax-Russia, что Россия не будет реагировать на эти действия американской стороны, так как "это персональные санкции против руководства, которое и так уже находится под санкциями".

"Больше 60 раз США вводили санкции, и каждый раз надо реагировать что ли? Россия будет реагировать на реальные шаги, которые затрагивают экономические, политические или союзнические отношения с какими-то странами. Вот тогда – да!", - считает Рогулев.

Однако Россия может публично осудить эти санкции, уверен эксперт.

"Но реально в 60 раз реагировать - это напоминает того, как в свое время китайцы делали "серьезное предупреждение" по нескольку сот или даже тысяч раз", - отметил собеседник Interfax-Russia.ru.

Рогулев считает, что в настоящее время сложно предсказать точно, будут ли введены эти санкции, из-за разрозненности между демократами и республиканцами в Конгрессе.

"В целом, скорее "да", чем "нет", потому что ситуация в Соединенных Штатах в отношении санкций и давления на Россию очень широко распространена, и значительная часть конгрессменов это поддерживает", - заявил эксперт.

С другой стороны, подчеркнул Рогулев, данные санкции имеют небольшое значение.

"Мы знаем, что, будучи под санкциями, эти люди (руководство ФСБ - ИФ) приглашались в США и даже посещали Америку, в том числе для ведения переговоров с тем же Помпео (Майк Помпео, госсекретарь США – ИФ)", - пояснил он.

Однако эксперт считает, что новые санкции усиливают напряжение в росийско-американских отношениях, потому что "в такой обстановке что-то предлагать позитивное очень и очень сложно". Он также подчеркнул, что данное предложение по новым санкциям направлено не только против России, но и против Трампа.

"По Трампу, потому что на последней встрече в Осаке на двухсторонних переговорах он высказывался за развитие отношений с Россией, он собирается приезжать на празднование Победы, он предлагает какие-то шаги для того, чтобы реализовать торговые обороты и отношения. Вот по нему и бьют", - заявил Рогулев.

А Россия – хороший предлог для того, чтобы помешать Трампу вести свою политику, так как данный шаг "безболезненный для многих политиков США, они ничего не теряют от этого", уверен эксперт.

Рогулев также согласился с предположением, что санкций в 2019-2020 годах станет больше. Однако не факт, что таким образом демократы смогут повлиять на электорат перед выборами 2020 года, так как сейчас американцы ждут более внятной и позитивной политики от своего руководства.

Американский законопроект о санкциях в отношении сотрудников ФСБ РФ за арест украинских моряков не имеет смысла и может ухудшить отношения спецслужб России и США, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"На мой взгляд, члены американской палаты представителей уже давно должны были понять, что введение подобных санкций абсолютно бессмысленно: любые провокации против нашей страны, - а инцидент в Керченском проливе к ним следует отнести без всяких сомнений - пресекались и будут пресекаться впредь самым жестким образом, несмотря ни на какие санкции", - цитирует Клинцевича его пресс-служба.

Однако в данном случае речь идет еще и об "очевидной вредности" предлагаемых конгрессменами мер, считает сенатор.

"Законопроект, если он будет принят, может осложнить взаимодействие спецслужб России и США, в том числе и в борьбе с международным терроризмом. Не думаю, что это отвечало бы интересам США", - отметил Клинцевич.

В мае 2019 года США в координации с Европейским союзом и Канадой уже ввели санкции из-за ареста украинских моряков против шести граждан России, включая двух сотрудников ФСБ, а также нескольких российских компаний.

17 июля Лефортовский суд Москвы продлил срок содержания под стражей всех 24 задержанных украинских моряков.

В ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу России в Черном море при попытке пройти в Азовское море через Керченский пролив. Они были задержаны, а экипажи судов арестованы. В отношении моряков возбуждено уголовное дело.

Обозреватель Сабина Адлейба

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